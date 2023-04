Spis treści: 01 Kiedy jest majówka w 2023?

Kiedy jest majówka w 2023?

Tegoroczna majówka może być prawdziwym świętem wypoczynku. 1 i 3 maja, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy, przypadają w tym roku kolejno w poniedziałek i środę. Wzięcie zaledwie jednego dnia urlopu 2 maja skutkować będzie aż pięcioma dniami wolnymi od pracy.

Wielu Polaków zdecydowało się jeszcze mocniej przedłużyć swój wypoczynek, a biorąc wolne także 4 i 5 maja, wykorzystując w ten sposób trzy dni urlopu, zyskali aż 9 dni, podczas których mogą korzystać z zasłużonego odpoczynku.

Wielu z nas już teraz szuka sposobów na spędzenie majówki. Jak się okazuje, w tym roku będzie ona nie tylko rekordowo długa, ale również rekordowo droga.

Zdjęcie Majówka 2023 zdaje się być mocno wyczekiwana nie tylko przez branżę turystyczną, ale również Polaków / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Wypoczynek nad polskim morzem. Tyle zapłaci czteroosobowa rodzina

Majówka 2023 zdaje się być mocno wyczekiwana nie tylko przez branżę turystyczną, ale również Polaków. Zainteresowanie wyjazdami nad polskie morze jest tak duże, że hotele i pensjonaty w Świnoujściu czy Międzyzdrojach dostępne w systemie Booking.pl są zarezerwowane już w ponad 80 proc.

Czteroosobowa rodzina decydując się na wypoczynek nad polskim morzem musi jednak przygotować swoje portfele na spory wydatek. Decydując się na jeden z najbardziej luksusowych hoteli z basenem i SPA w Świnoujściu przyjdzie zapłacić ok. 4,7 tys. zł za dwa noclegi. Cztery noclegi wiążą się z kosztem ponad 10 tys. zł. Nieco mniej luksusowy hotel kosztuje kolejno 2,7 tys. zł oraz 5 tys. zł.

Szukając oszczędności można postawić także na wynajem mieszkania apartamentowego, którego koszt bez wyżywienia to ok. 600 zł za dwie noce. To jednak jedna z najtańszych opcji. Znajdą się również takie, kiedy dwa noclegi kosztować będą nawet 1,5 tys. zł. Pokój w pensjonacie lub domek letniskowy wynająć można za ok. 600 - 700 zł.

O ile nie zdecydujemy się na podróż własnym samochodem, do tej kwoty należy również doliczyć ceny biletów. Pociąg z Krakowa do Świnoujścia i z powrotem to kwota rzędu 200 zł za osobę. Wycieczka z Warszawy do Międzyzdrojów kosztować będzie jedną osobę ok. 150 zł.

Zdjęcie O ile nie zdecydujemy się na podróż własnym samochodem, do kwot noclegu należy również doliczyć ceny biletów / 123RF/PICSEL

Tyle kosztuje nocleg w Zakopanem. Najtańsza oferta wciąż droga

Pokój dwuosobowy w pensjonacie w Zakopanem kosztuje ok. 1,5 - 1,8 tys. zł za 5 dni. W hotelach o wyższym standardzie ta cena może wzrosnąć do 2,5 tys. zł, a nawet 4 tys. zł. Najtańsze oferty z współdzieloną łazienką kosztują ok. 600 zł.

Majówka 2023 droższa o 40 proc. Powód jest prosty

Drożyzna coraz częściej zagląda do kieszeni turystów. W tym roku za majówkę przyjdzie zapłacić średnio nawet o 40 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Wszystko za sprawą wysokiej inflacji. Wzrost kosztów prądu czy ogrzewania odbija się na cenach noclegów, ale nie tylko.

Drożej może być również w restauracjach. Rosną bowiem ceny produktów spożywczych: warzyw, owoców, pieczywa czy ryb. Serwis wszczecinie.pl informuje, że wielu turystów może być wręcz zszokowanych cenami w lokalach gastronomicznych.

Jak wylicza, za kawę nad polskim morzem trzeba zapłacić około 12 zł. Gofr bez dodatków kosztuje 10 zł, ale jeśli zamarzy nam się bita śmietana i owoce, cena wzrośnie do 24 zł. Posypka i dodatek Nutelli wywinduje cenę smakołyku aż do 32 zł.

Zdjęcie Drożej może być również w restauracjach / Piotr Molecki/East News / East News

Drożyzna w restauracjach. Tyle kosztuje obiad. Zaskakuje cena słodyczy

Ciężko mogą mieć szczególnie rodzice. Dzieci skuszone "kręconymi ziemniakami" czy watą cukrową będą prosić o kolejne przekąski. Te kosztują w granicach 10 zł. Gałka lodów to wydatek rzędu 9 zł. To aż o 3 złote więcej niż w zeszłym sezonie. Lody kręcone, włoskie czy amerykańskie kosztują nawet 16 zł.

Budżet domowy mocno uszczuplą również obiady w restauracjach. Danie obiadowe to koszt średnio 40 zł. Podwyżki widać w niemal każdym większym, turystycznym mieście w Polsce. W stolicy Małopolski coraz trudniej znaleźć restaurację, w której za obiad dla dwóch osób zapłaci się mniej niż 100 zł.

Według szacunków wzrost cen osiągnie poziom około 15 proc. W niektórych przypadkach może to być nawet 30 proc.

W zależności od destynacji, na turystów czeka szereg dodatkowych atrakcji, które wiążą się również z dodatkowym wydatkiem. W Zakopanem odwiedzających stolicę polskich Tatr kusić będzie przede wszystkim Gubałówka. Za bilety w obie strony na kursującą tam kolejkę wydamy 29 zł. Na szczycie czeka pełna gama innych atrakcji. Zdjęcie z białym misiem kosztuje nawet ok. 50 zł. Bilety wstępu na baseny termalne wahają się w granicach 50 - 100 złotych w zależności od godziny wejścia i czasu spędzonego w środku.

Jak wylicza serwis gospodarka.dziennik.pl, bilet do kopalni w Wieliczce kosztuje ok. 80 zł za osobę dorosłą i ok. 60 zł z ulgą. Zabawa w parku rozrywki w Zatorze kosztować będzie 179 zł za bilet normalny i 129 zł za bilet ulgowy. Rejs statkiem na trasie Gdańsk - Sopot - Hel to wydatek rzędu 120 zł. Wypożyczenie skutera wodnego w Mikołajkach dla dwóch osób na godzinę to 500 zł.

Zdjęcie W Zakopanem odwiedzających stolicę polskich Tatr kusić będzie przede wszystkim Gubałówka / Pawel Murzyn/East News / East News

Majówka w Polsce droższa od wyjazdu za granicę?

Jak informuje "Fakt", największą popularnością, jeśli chodzi o majówkowe plany Polaków, cieszą się góry, a w szczególności Karpacz, Zakopane oraz Szklarska Poręba. Wielu turystów decyduje się także na wypoczynek w Gdańsku, Sopocie czy Kołobrzegu.

Ceny noclegów w tych miejscach oscylują w granicach 100 - 130 zł za noc. Tygodniowy pobyt będzie więc kosztował nawet ok. 1 tys. zł. Ta cena nie zawiera jednak posiłków, dodatkowych atrakcji czy kosztów przejazdu.

Tygodniowy pobyt w turystycznych miejscowościach w Polsce może więc kosztować w granicach 3 tys. zł za osobę. Jak się okazuje, taniej może nas wynieść majówka nad morzem w Turcji czy Grecji.

Jak wynika z danych dostępnych na platformie travelplanet.pl przeloty oraz pobyt all inclusive w Turcji będzie kosztował jedną osobę 2897 zł. Ta sama opcja w Grecji to wydatek rzędu 2948 zł, w Hiszpanii 2995 zł, a na Cyprze 3044 zł. Tydzień w Egipcie to koszt 3849 zł od osoby.