Wakacje w Polsce można spędzić przyjemnie nie tylko w Zakopanem, Sopocie czy na Mazurach. W naszym kraju aż roi się od mniej popularnych miejscowości i regionów, które zachwycają i oferują turystom szereg najrozmaitszych atrakcji. Urlop w takich miejscach pozwala się odprężyć i wyciszyć. Czy nie tego najbardziej pragniemy, planując wypoczynek?

Kameralne miasteczka, piękna architektura: Beskid Sądecki

To prawdziwa gratka dla miłośników przyrody i architektury drewnianej. Beskid Sądecki to pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. Fanatycy górskich wycieczek mogą spędzać tu całe dnie, spacerując po wyznaczonych trasach, patrząc na rozpościerające się pagórki porośnięte lasami. Okolica rzadko bywa zatłoczona - przeważnie spotkać tu można mieszkańców pobliskich wsi i miasteczek.

Reklama

Zdjęcie Ze szczytu Jaworzyny Krynickiej rozpościera się piękny widok! / Michal Wozniak/East News / East News

Jakie atrakcje czekają na nas w Beskidzie Sądeckim? Zdecydowanie najpopularniejszą miejscowością położoną na tym terenie jest Krynica-Zdrój. To urokliwe uzdrowisko przyciąga nie tylko seniorów. Z roku na rok coraz chętniej wakacje spędzają tu młodzi ludzie, którzy pragną odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. W miesiącach letnich do Krynicy-Zdrój chętnie przyjeżdżają także rodziny z dziećmi. Podczas gdy najmłodsi korzystają z przygotowanych dla nich rozrywek, dorośli wypoczywają, ciesząc się ofertą pobliskich SPA.

Agroturystyka, jeziora i spokój: Kaszuby

Wiele osób spędza urlop na Mazurach. Te tereny rzeczywiście zapierają dech w piersiach. Jednak równie piękne potrafią być Kaszuby - to nieco mniej popularny wakacyjny region, który również słynie z rozległych jezior, lasów i bogatej roślinności.

Kaszuby rozciągają się pomiędzy Borami Tucholskimi a Morzem Bałtyckim. Którą część regionu warto odwiedzić? Jeśli zależy nam na spokoju, oczywiście warto omijać popularne nadmorskie miejscowości i skupić się na częściach Kaszub położonych w samym sercu tego obszaru.

Zdjęcie Kaszuby przyciągają pięknymi widokami lasów i jezior / 123RF/PICSEL

Na Kaszubach czas płynie wolniej. Folklor w tym regionie jest szczególnie odczuwalny. Mieszkańcy małych miasteczek i wsi chętnie porozumiewają się po kaszubsku. Na każdym kroku możemy spotkać tradycyjne hafty.

Oczywiście planując przyjazd do jednej z miejscowości położonych w tym regionie, można wykupić pobyt w ekskluzywnym hotelu lub luksusowym pensjonacie - takich tu nie brakuje. Jednak prawdziwą gratką dla mieszczuchów, którzy szukają ukojenia, będzie zatrzymanie się w jednym z tamtejszych gospodarstw agroturystycznych. Na Kaszubach jest sporo takich obiektów - pod tym względem region zdecydowanie przewyższa Mazury.

Lokalne przysmaki, zieleń: Podlasie

Podlasie to wyjątkowo magiczna i tajemnicza kraina, ulokowana w północno-wschodniej części Polski. Te tereny słyną ze spokoju - tu życie płynie o wiele wolniej. Turyści przyjeżdżają na Podlasie, by skosztować przepysznych, lokalnych rarytasów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się: pieczone pierogi, kartacze, zaguby, bliny i kołduny. Każdy, kto podczas letnich wojaży kocha jeść, na Podlasiu będzie czuł się jak w niebie.

Zdjęcie Spokojne, ciche i malownicze Podlasie / LUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTER / East News

Jednak Podlasie to nie tylko przysmaki. Ten region często nazywany jest "płucami Polski". To raj dla miłośników pieszych wędrówek i zielonych terenów. Znajdują się tu bowiem aż cztery parki narodowe: Biebrzański Park Narodowy, a więc największy tego typu obiekt w Polsce, Białowieski Park Narodowy, który z kolei jest najstarszym parkiem narodowym w naszym kraju, Narwiański Park Narodowy oraz Wigierski Park Narodowy. Każdy z nich obfituje w różnorodne gatunki zwierząt i roślin.

Plaża, cisze i spokój: Pustkowo

Większość osób, które chcą spędzić urlop nad polskim morzem, wybiera się do popularnych miejscowości. Trójmiasto obfituje w różnorodne atrakcje. Jeśli jednak zależy nam przede wszystkim na spokoju i ciszy, Sopot, Gdynia czy też Gdańsk mogą nie zdać egzaminu.

Zdecydowanie bardziej kameralną miejscowością położoną nad Bałtykiem jest Pustkowo. To niewielka wieś z kąpieliskiem morskim położona w północno-zachodniej Polsce. To także najmniejsza powierzchniowo miejscowość Wybrzeża Rewalskiego, którą zamieszkuje jedynie kilkaset stałych mieszkańców.

Zdjęcie Pustkowo to niewielka wieś z kąpieliskiem morskim położona w północno-zachodniej Polsce / Andrzej Grygiel / East News

Co Pustkowo oferuje turystom? Przede wszystkim czystą, zadbaną piaszczystą plażę, na której znajduje się kąpielisko strzeżone. To doskonałe miejsce na relaks. Można tu do woli opalać się i zażywać kąpieli. Tłumów - jak sama nazwa wskazuje - brak.

Mimo że miejscowość jest mała, obfituje w różnorodne pensjonaty. Można tu znaleźć nocleg w hotelu lub zdecydować się na jeden z domów gościnnych. Jeśli planujesz krótki pobyt, idealny będzie pokój w kwaterze prywatnej - takich możliwości także nie brakuje. Osoby, które chcą spędzić czas blisko natury, mogą zdecydować się na camping lub rozbić namiot na tutejszym polu namiotowym.

***

Zobacz również:

Wakacje w Europie. Gdzie jest najtaniej?

Kwatera zamiast hotelu, Mazury zamiast Sopotu. Są sposoby na tańsze wakacje w kraju

Coroczna plaga nad Bałtykiem! Czy ten owad jest groźny dla człowieka?