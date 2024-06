Ekspert zdradza, że pod względem cenowym chętnie odwiedzana jest miejscowość Santa Susanna , która położona jest ok. 60 km na wschód od Barcelony. Chcąc wybrać się tam na wakacje, możemy zarezerwować 9-dniowy pobyt w hotelu wraz z lotem za ok. 1130 zł od osoby. Średnio za 4-osobową rodzinę zapłacimy 4520 zł.

Dużą popularnością w tym roku cieszy się także Grecja. Ekspert mówi, że co piąta rodzina rezerwuje wakacje właśnie w tym kierunku. Najchętniej wybierane są: Korfu, Rodos, Zakynthos i Kreta. Rodziny z dziećmi często odwiedzają miasta takie jak: Hersonissos i Chania na Krecie. Jak się okazuje, możemy zarezerwować 6-dniowy pobyt za ok. 700 zł lub 10-dniowe wakacje za ok. 1540 zł za osobę. To średnio 117-154 zł za dobę.