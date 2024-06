Greckie wyspy mają niesamowity klimat, jednak poza starożytnymi ruinami czy zalanym słońcem wybrzeżem można tam również spotkać masę turystów, którzy potrafią odebrać urok nawet najpiękniejszym miejscom. Czy zatem można pojechać na urlop do Grecji i ominąć tłumy? Oczywiście, że tak! Wystarczy tylko wybrać mniej znane wyspy, które są równie piękne, jak te najpopularniejsze.

Oto zestawienie 5 mniej znanych greckich wysp, w których zakochacie się od pierwszego wejrzenia!

Hydra - wyspa natchnionych

To miejsce znajduje się około 2 godziny rejsem od Aten i uważane jest za jedną z najbardziej natchnionych. Wszystko dlatego, że mieści się tam Akademia Sztuk Pięknych, a to oznacza, że poza plażowaniem i zwiedzaniem zabytków można wziąć również udział w wystawie sztuki współczesnej, która udostępniana jest turystom każdego lata. To także miejsce, które posiada wiele legend o zabytkowych budowlach czy związanych z wyspą osobach.

Co ciekawe, na Hydrze ulice nie mają nazw, a wszelkiego rodzaju pojazdy (nawet rowery!) są tam zakazane. Można więc spędzić tam czas dokładnie tak, jak się to sobie wyobraża myśląc o "greckich wakacjach" - czyli w spokoju, beztrosce oraz bez żadnych rozpraszaczy.

Wyspa Hydra znajduje się tylko 2 godziny drogi rejsem od Aten 123RF/PICSEL

Skiathos - miejsce jak z filmu

Chociaż na pierwszy rzut oka nazwa tej wyspy może nic nikomu nie mówić, to pobyt na niej powinni przemyśleć przede wszystkim fani filmu "Mamma Mia", gdyż to właśnie tam kręcono sceny to tej kultowej produkcji. A co za tym idzie z kadrów z ekranu wiadomo, że będziemy mieć do czynienia z niezwykłymi widokami, urokliwymi miasteczkami i mnóstwem zabytków sprzed setek lat.

Nie tylko fani kinematografii znajdą na tej wyspie coś dla siebie. Skiathos słynie także z niesamowicie bujnej roślinności, która rozciąga się wzdłuż wybrzeża krystalicznie czystego Morza Egejskiego. Jeśli więc ktoś jest miłośnikiem kolorowych krajobrazów, to z pewnością poczuje się tam jak w raju.

Na wyspie Skiathos kręcono film "Mamma Mia" 123RF/PICSEL

Naxos - królestwo sportów wodnych

To miejsce znajduje się z kolei niedaleko Santornini - jednej z najbardziej popularnych, a zarazem przepełnionych turystycznie wysp. Ze względu na płytkie wody i powolne fale oraz idealne warunki wiatrowe, jest to jedno z najlepszych miejsc w całej Europie do windsurfingu.

Warto również wiedzieć, że na Naxos znajduje się aż 41 wiosek i każda z nich jest odmienna kulturowo. To sprawia, że poza plażowaniem, można spędzić tam czas na aktywnym zwiedzaniu. Warto odwiedzić również Portare, czyli marmurowe drzwi owiane legendą, które dzisiaj prowadzą "donikąd", a w przeszłości były wejściem do świątyni Apolla.

Na wyspie Naxos znajdują się drzwi, które kiedyś prowadziły do świątyni Apolla 123RF/PICSEL

Syros - idealna destynacja dla spragnionych prywatności

Jest to jedna z najmniej znanych wysp, chociaż ciężko powiedzieć, dlaczego. Jest na niej masa pięknych plaż, które w ogóle nie są zatłoczone, w porównaniu do tych na sąsiednich wyspach. Wartą przywołania jest chociażby Galissas i jej słynna zatoka otoczona wzgórzami i składami. To także bardzo intymne miejsce, dzięki któremu można poczuć się tak, jakby miało się kawałek rajskiej wyspy tylko dla siebie. Do tego nie można nie wspomnieć o turkusowej krystalicznej wodzie, w której od razu chce się wykąpać!

Ciekawostką jest, że przed wiekami Syros była ważnym centrum handlowym i produkcyjnym, a skutki tego możemy dostrzec w neoklasycystycznej architekturze wyspy. Szczególnie wartym uwagi jest Teatr Miejski Apollo i Agios Nicolas, który został stworzony jako replika słynnej La Scala di Milano.

Wyspa Syros słynie z przepięknej turkusowej wody 123RF/PICSEL

Karpathos - niczym jak na Santorini

Przejrzysta woda i skaliste brzegi Morza Egejskiego to coś, co sprawia, że ta wyspa jawi się jako idealna dla wszystkich fanów nurkowania. Ale to nie jedyne zastosowanie morza i z powodzeniem można tam zażywać kąpieli oraz się opalać. A jako że wyspa nie jest znana pod kątem turystycznym gwarantuje to spokój i pełen relaks.

Na wyspie - a konkretnie we wsi Mentes - znajdują się także słynne białe domki, które znajdują się też na Santorini, z tą różnicą, że na Karpathos nie ma tylu tłumów i kolejek do zrobienia sobie zdjęcia. Najpiękniejsze widoki można za to podziwiać z położonego na wzgórzu kościoła Kimisis Tis Theotokou.

Na Karpathos, podobnie jak na Santorini, znajdują się charakterystyczne białe domki 123RF/PICSEL

Nietypowe pomysły na wakacje. Ile zapłacimy? Interia.tv

Polecamy