Spis treści: 01 Jedno z największych i najdroższych miast świata

02 Krawa historia największego placu na Ziemi

03 Nie tylko Zakazane Miasto, czyli historyczny Pekin

04 Raj dla miłośników współczesnej architektury

05 Najdroższy energetyk świata i inne smakołyki

06 Chiński Nowy Rok i Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie

07 Jedyne takie miasto na świecie

Jedno z największych i najdroższych miast świata

Pekin położony jest w północnej części Chin. To stolica państwa i jedno z czterech wydzielonych miast podlegających bezpośrednio Komunistycznej Partii Chin. Beijing zamieszkuje niespełna 22 miliony osób, co pod względem liczby ludności daje mu miejsce w pierwszej dziesiątce największych miast świata. Podróż metrem ze wschodniej części stolicy Chin na jej zachodnie obrzeża trwa ponad dwie godziny, co dobrze obrazuje, jak rozległe jest to miasto.



Zdjęcie Kobieta w tradycyjnym, chińskim stroju "hanfu" odwiedzająca Zakazane Miasto / WANG ZHAO / East News

W rankingu Oxford Economics Pekin wymieniany jest także wśród dziesięciu najdroższych metropolii na Ziemi. Firma badawcza wzięła pod uwagę średnie dochody mieszkańców miast świata i zestawiła je z ceną metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej. Okazuje się, że zarobki w Pekinie podobne są do średnich dochodów w Krakowie (nieco powyżej 6 tysięcy złotych). Różnice w cenach nieruchomości są natomiast ogromne. Chcąc kupić mieszkanie, krakowianin musi zapłacić około 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy, pekińczyk zaś (w przeliczeniu) 25 tysięcy złotych.

Krawa historia największego placu na Ziemi

Zdjęcie Zakazane Miasto i plac Niebiańskiego Spokoju to obowiązkowe punkty turystyczne w Pekinie

Podczas wycieczki po Pekinie nie sposób pominąć Zakazanego Miasta. To kompleks budowli wzniesionych za czasów dynastii Ming w latach 1406-1420. Wiele z tych budynków zostało zniszczonych podczas mandżurskiego najazdu, ale odbudowano je za czasów dynastii Qing (1644-1912 r.). Do 1923 r. w Zakazanym Mieście rezydował cesarz Chin. Na kompleks składa się około 800 pałaców i mniejszych pawilonów otoczonych murem. Przez ponad pięć wieków wstęp do Zakazanego Miasta mieli jedynie wybrani - przeciętny pekińczyk nie wiedział, co mieści się za murami, a za ich przekroczenie groziła mu kara śmierci. Stąd nazwa Zakazane Miasto.



Zdjęcie Brama Niebiańskiego Spokoju to symbol Chin / East News

Cesarską siedzibę z Pekinem łaczy Brama Niebiańskiego Spokoju — dziś jeden z symboli Chin. Aby wejść przez nią do Zakazanego Miasta, należy przejść przez największy plac na świecie — Tian’anmen, czyli plac Niebiańskiego Spokoju. To tutaj Mao Zedong 1 października 1949 r. proklamował Chińską Republikę Ludową i to ten właśnie plac spłynął krwią studentów, robotników i innych protestujących domagających się w 1989 r. reform politycznych i ekonomicznych.



Nie tylko Zakazane Miasto, czyli historyczny Pekin

Ogromne ceny mieszkań sprawiają, że wielu Chińczyków, nie mając innego wyboru, żyje pod jednym dachem z rodzicami i dziadkami. Niektórzy z nich zamieszkują tradycyjne, chińskie domy — hutongi. Słowo pochodzi z języka mongolskiego - "hotong" i oznacza "drogę do studni". Są to charakterystyczne, ściśle przylegające do siebie domostwa budowane na planie kwadratu z wąskimi przejściami i niewielkimi dziedzińcami. Pojawiły się w Pekinie za czasów dynastii Song i Yuan, czyli między X a XIII wiekiem. Jednym z najstarszych zachowanych przykładów zabudowy z czasów dynastii Yuan jest mająca 700 lat ulica Nan Luo Gu Xia.



Zdjęcie Hutongi tworzą wyjątkowo zwartą zabudowę / South China Morning Post / Contributor / Getty Images

Dzisiaj hutongi mają mieszkańców dwojakiego rodzaju: ciągnących ku awangardzie bogatych hipsterów, którzy wykupują domy i łączą je w wygodne rezydencje lub niezbyt zamożnych, często starszych ludzi, mieszkających tam od urodzenia, którzy nawykli do braku bieżącej wody i współdzielonej z sąsiadami toalety. Spacer między hutongami to spotkanie z niezwykle chińskim i pekińskim światem, który powoli przekształca się w atrakcję turystyczną, ale nadal jest sposobem na ominięcie tłumów podczas zwiedzania, co w stolicy Chin łatwym nie jest.



Raj dla miłośników współczesnej architektury

Zdjęcie Wnętrze lotniska Pekin-Daxing / 123RF/PICSEL

Pekin to istny raj dla miłośników współczesnej architektury. Można znaleźć tutaj wiele budynków, których projekty powstały w pracowniach najsławniejszych architektów XXI wieku. Przykładem są dwa olbrzymie porty lotnicze. Jedne ma kształt smoka i został zaprojektowany między innymi przez Normana Fostera. Gdy oddawano go do użytku w 2008 roku, był największym budynkiem na świecie. Za projekt drugiego lotniska, Pekin-Daxing, odpowiada brytyjska architektka Zaha Hadid. Oddany do użytku w 2019 roku budynek miał być największym portem lotniczym świata, ale rywalizuje o ten tytuł z lotniskiem króla Fahda w Arabii Saudyjskiej. Port lotniczy w Pekinie ma kształt gwiazdy i zaprojektowano go w taki sposób, aby z centralnej części do każdego, najdalszego zakątka budynku można było dojść w osiem minut.



Kolejnym godnym uwagi obiektem jest Stadion Narodowy w Pekinie, nazywany też Ptasim Gniazdem. Został stworzony przez biuro architektoniczne Herzoga & de Meurona. Konsultantem projektu był chiński artysta Ai Weiwei. Na stadionie odbyła się inauguracja Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r.

Najdroższy energetyk świata i inne smakołyki

W Pekinie (i w innych miastach Chin) nabyć można kordyceps. Jest to pasożytniczy grzyb, który infekuje i żywi się larwami ćmy — Thitarodes. Kordyceps, czy też maczużnik, występuje wyłącznie w Tybecie, Nepalu, Indiach i Butanie, a jego pozyskiwanie jest szczególnie trudne ze względu na to, że w naturalnych warunkach rośnie zaledwie przez kilka tygodni w roku na dużych wysokościach w Himalajach.



Zdjęcie Maczużnik to wyjątkowo cenny grzyb pasożytniczy

Ludy tubylcze zbierają go, by przygotowywać napoje poprawiające odporność i dodające energii, jest też wykorzystywany w kuchni. Po kordyceps chętnie sięgają bogate warstwy społeczne Chin, szczególnie biznesmeni przed ważnymi rozmowami, bo ma dodawać energii, minimalizować stres i pobudzać kreatywność. Mówi się także, że ułatwia oddychanie, przeciwdziała kaszlowi i infekcjom dróg oddechowych oraz zatrzymuje procesy starzenia.



Choć w Europie można kupić suplementy diety oparte na kordycespie, podobno ich działanie nawet w niewielkim stopniu nie przypomina siły, którą zapewnia zebrany w Himalajach grzyb. Maczużnik ze względu jego niedostępność może osiągać zawrotne ceny. W 2017 roku wyjątkowej jakości grzyby zostały sprzedane za 546 tysięcy złotych za kilogram. W sklepach zielarskich w Pekinie za gram rośliny trzeba zapłacić około 500-600 złotych. Nie dziwi zatem, że kordyceps wręczany jest w Chinach jako doskonały prezent lub... łapówka!



Zdjęcie Huoguo, czyli chiński gorący kociołek pełen rozmaitości

Będąc w Pekinie warto zapoznać się ze smakiem baozi, czyli bułeczek na parze, jiaozi — chińskich pierogów, pasty z tofu czy smażonej, marynowanej ryby. Można też wybrać się na huoguo, czyli gorący kociołek. Jest to tradycyjne chińskie naczynie, w którym goście samodzielnie przygotowują dla siebie warzywa, owoce morza i mięso. Zimowa olimpiada w Pekinie to także doskonały czas, by sięgnąć po tangyuan - tradycyjną potrawę z mąki ryżowej i wody jedzoną na zakończenie obchodów Chińskiego Nowego Roku.

Chiński Nowy Rok i Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie

Zdjęcie Kolorowe parady to element obchodów chińskiego Nowego Roku / East News

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie zbiegną się w czasie z obchodami chińskiego Nowego Roku. Nie tylko Chińczycy, ale także Koreańczycy, Tajwańczycy czy Wietnamczycy świętują wówczas rozpoczęcie księżycowego roku, któremu patronuje jedno ze zwierząt chińskiego zodiaku — 2022 będzie rokiem Tygrysa. Obchody rozpoczną się w Chinach 1 lutego i potrwają do pierwszej pełni księżyca, czyli do 15 lutego 2022 r., kiedy to odbędzie się niezwykle urokliwe Święto Latarni.



Zdjęcie Drzewo w Pekinie przybrane latarniami / Jade Gao

W tym czasie na ulicach chińskich miast (w tym także Pekinu) odbywać się będą huczne, efektowne parady i inne świąteczne wydarzenia. A podczas Święta Latarni ulice pełne będą lampionów o różnej wielkości i kształtach. Większość z nich będzie miała zapewne czerwony kolor, bo Chińczycy uważają go za barwę szczęścia i sukcesu.

Jedyne takie miasto na świecie

Zdjęcie Budynek Chińskiej Telewizji Centralnej projektu Rema Koolhaasa i Ole Scheerena

Beijing nie po raz pierwszy organizuje olimpiadę. W 2008 roku miasto było gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich. Możliwość urządzenia zimowych zmagań sportowych od 4 do 20 lutego 2022 roku sprawiła, że Pekin stanie się jedynym miastem na świecie, które organizowało zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska olimpijskie.



***

