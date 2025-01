Zamek w Karpnikach. Idealne miejsce na romantyczny pobyt we dwoje

Położony zaledwie 12 kilometrów od Jeleniej Góry, zamek Karpniki to prawdziwa perełka Dolnego Śląska. Ten neogotycki zabytek otoczony jest malowniczymi terenami zielonymi, a jego historia sięga średniowiecza. Obecnie w zamkowych murach mieści się elegancki hotel, a nocując w jego stylowych komnatach, możemy poczuć klimat dawnych czasów.



Historia zamku jest fascynująca - przez wieki przechodził on w ręce różnych właścicieli, w tym rodu Hohenzollernów, którzy przyczynili się do jego rozkwitu. W XIX wieku przeszedł renowację, która nadała mu neogotycki charakter.



Otaczające zamek tereny zielone to raj dla miłośników spacerów i wycieczek rowerowych. W okolicy możemy wybrać się na Sokolik i Krzyżną Górę lub odwiedzić pobliskie Kolorowe Jeziorka, znane jako polskie Yellowstone.

Miasto artystów i zakochanych. Spacery w bajkowej scenerii

Kazimierz Dolny to jedno z najpiękniejszych miasteczek w Polsce, które znane jest ze swojego artystycznego charakteru i malowniczego położenia. Renesansowe kamienice na rynku, tajemnicze ruiny zamku oraz urokliwe wąwozy to tylko część atrakcji, które przyciągają zakochanych w to miejsce.



Podczas wizyty w Kazimierzu warto odwiedzić Górę Trzech Krzyży, z której roztacza się wspaniała panorama na całą okolicę. Nie brakuje tu miejsc idealnych na romantyczne przechadzki w bajkowej scenerii takich jak wąwóz Korzeniowy Dół. Obowiązkowym punktem wycieczki jest także degustacja kazimierskiego koguta - lokalnego wypieku.



Kazimierz Dolny jest również świetnym miejscem na organizację sesji fotograficznych, zwłaszcza plenerów ślubnych i sesji narzeczeńskich - jego wyjątkowy małomiasteczkowy klimat przyciąga zakochanych z całej Polski.

Kazimierz Dolny to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce dziewul 123RF/PICSEL

Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Zastaniemy tam ciszę i spokój

Jeśli poszukujemy cichego, spokojnego i malowniczego miejsca na romantyczny wypad, idealnym kierunkiem mogą okazać się Bieszczady. Góry te oferują niezapomniane widoki oraz liczne atrakcje, takie jak zapora w Solinie, rezerwat przyrody Sine Wiry, wodospad Szepit, a także Jezioro Solińskie. Spacer we dwoje na Tarnicę, najwyższy szczyt Bieszczad, to doskonały sposób na wspólne odkrywanie piękna przyrody.



Z kolei doświadczeniem, które zapadnie nam w pamięć na całe życie, może okazać się wizyta w Parku Gwiezdnego Nieba, gdzie wraz z ukochaną osobą możemy wspólnie oglądać gwiazdy w jednym z najciemniejszych miejsc w Polsce.



To jednak nie koniec atrakcji dla zakochanych. Pary odwiedzające Bieszczady mogą wybrać się na romantyczny rejs po Jeziorze Solińskim, zorganizować piknik nad Sanem czy też oglądać zachody słońca z licznych punktów widokowych w górach.



"Miasto Aniołów" o wyjątkowym klimacie. Idealne na wyjazd z ukochaną osobą

Lanckorona, zwana "Miastem Aniołów", to mała miejscowość położona niespełna 40 km od Krakowa. Jej drewniane domki, brukowane uliczki i malownicze widoki na Beskidy tworzą wyjątkowy klimat, który sprzyja romantycznym spacerom. Szczególnie urokliwą trasą jest Aleja Zakochanych, która prowadzi wokół Góry Lanckorońskiej. Tam pary mogą cieszyć się pięknymi widokami oraz wspólnymi chwilami w ciszy i spokoju.



Warty odwiedzenia jest przede wszystkim rynek w Lanckoronie otoczony drewnianymi chałupami z XIX wieku, a także Muzeum Regionalne profesora Antoniego Krajewskiego, w którym znajdziemy zbiory etnograficzne z Lanckorony i okolic.



W sierpniu organizowany jest tu festiwal "Romantyczna Lanckorona", podczas którego odbywają się koncerty, wystawy i degustacje lokalnych specjałów.



Miasteczko słynie również z wyrobów rękodzielniczych, zwłaszcza tych nawiązujących do motywu aniołów, które są symbolem miłości i dobroci.

Sercem Lanckorony jest pochyły rynek. Wokół niego wznoszą się słynne drewniane domy 123RF/PICSEL

To polska stolica miłości. W lutym zakochanych czeka wiele atrakcji

Chełmno, usytuowane w województwie kujawsko-pomorskim, zaledwie 40 km od Torunia, od wieków nosi miano "miasta zakochanych" i "polskiej stolicy miłości". Tytuł ten zawdzięcza relikwiom św. Walentego, które przechowywane są w tutejszym kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Każdego roku, szczególnie w Walentynki, w kościele pw. Ducha Świętego odbywają się specjalne msze, podczas których relikwie są wystawiane na widok publiczny, przyciągając zakochane pary z całego kraju.



Spacerując ulicami Chełmna, możemy poczuć atmosferę dawnych czasów. Średniowieczna zabudowa z gotyckimi akcentami, malownicze fortyfikacje i liczne urokliwe ścieżki spacerowe tworzą niepowtarzalny klimat.



Miasto zachwyca również swoją ofertą dla miłośników słodkości. Lokalni piekarze i cukiernicy przygotowują wyjątkowe wyroby w kształcie serc, a szczególną popularnością cieszą się walentynkowe bułeczki z lubczykiem - idealny prezent dla ukochanej osoby.



Dla tych, którzy odwiedzają Chełmno w lutym, miasto przygotowuje szczególną atrakcję - "Festiwal Piosenki Miłosnej", podczas którego możemy posłuchać występów gwiazd polskiej estrady, a także piosenkarzy amatorów.