Usunięcie skrytek na klucze w Rzymie. Dlaczego wprowadzono nowe regulacje?

Usunięcie skrytek na klucze to efekt rozporządzenia włoskiego MSW, którego celem jest zwiększenie kontroli nad wynajmem krótkoterminowym. Nowe regulacje, obowiązujące od grudnia 2024 roku, nakładają na właścicieli obiektów noclegowych obowiązek osobistego meldunku turystów. Oznacza to, że goście nie będą już mogli wchodzić do apartamentów lub wynajmowanych pokojów bez kontaktu z gospodarzem.



Demontaż skrytek rozpoczął się w dzielnicy Monti - jednej z najpopularniejszych turystycznie części Wiecznego Miasta. Nad jego przebiegiem czuwa Alessandro Onorato, szef Wydziału ds. Turystyki w rzymskim magistracie. Każdego tygodnia z przestrzeni publicznej znika około 200 skrytek, a ich lokalizację mogą zgłaszać sami mieszkańcy za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.



Celem nowych przepisów jest przede wszystkim eliminacja sytuacji, w których wynajmowane lokale są zajmowane przez osoby o nieznanej tożsamości. To także sposób na zwiększenie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców Rzymu oraz kontrolowanie legalności krótkoterminowych wynajmów.

Turyści mają obawy związane ze sposobem meldowania gości we Włoszech

Nowe zasady budzą jednak pewne wątpliwości. Nie można zaprzeczyć, że bezkontaktowy odbiór kluczy do noclegów jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Pozwala m.in. na późne zameldowanie się, a także ogranicza sytuacje, w których musimy umawiać się z właścicielem na konkretną godzinę i śpieszyć się, by dotrzeć do naszego noclegu na czas.



Wśród turystów, pojawiają się też inne obawy związane z koniecznością osobistego meldunku. Właściciele mieszkań i hoteli są zobowiązani do rejestrowania danych swoich gości, co wiąże się m.in. z koniecznością skanowania dowodów osobistych lub paszportów.



Choć niektórym podróżnym taka praktyka wydaje się wątpliwa, jest to standardowa procedura, której wymaga włoskie prawo. Podobne przepisy obowiązują w hotelach i innych obiektach noclegowych na terenie całych Włoch.



Warto też pamiętać, że podczas przekazywania dokumentu do skanowania możemy zasłonić niektóre wrażliwe dane, takie jak numer PESEL czy seria i numer dowodu osobistego.

Włoskie przepisy dotyczące meldunku turystów

Obowiązek meldunkowy we Włoszech wynika z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 7 stycznia 2013 roku. Zgodnie z tymi regulacjami, właściciel obiektu noclegowego jest zobowiązany do zgłoszenia każdej zakwaterowanej osoby do odpowiednich organów bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno obywateli Włoch, jak i turystów zagranicznych.

