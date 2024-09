Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Arabia Saudyjska - turyści dopiero zaczynają odkrywać to miejsce

Arabia Saudyjska, a właściwie Królestwo Arabii Saudyjskiej, leży w zachodniej części Azji na Półwyspie Arabskim. Zajmując prawie 80 proc. jego powierzchni stanowi największy kraj regionu. Arabia Saudyjska graniczy z Jordanią, Irakiem, Kuwejtem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Omanem oraz Jemenem. Kraj ten zamieszkuje niemal 36,5 mln osób. Saudyjska gospodarka opiera się głównie na zasobach ropy naftowej, co uczyniło to państwo jednym z najbogatszych na świecie.

W Arabii Saudyjskiej panuje gorący i suchy klimat pustynny. Teren państwa obejmuje w większości pustynny obszar od Zatoki Perskiej do Morza Czerwonego. W jego wodach znajdziemy jedne z najlepiej zachowanych raf koralowych — co również jest zasługą ograniczonego ruchu turystycznego w tym kraju.

Turystyka w Arabii Saudyjskiej. Ambitne plany rządu na przyciągnięcie odwiedzających

Przed wprowadzeniem wiz dla odwiedzających, jedyną formą turystyki, jaka przez lata rozwijała się w Arabii Saudyjskiej, była ta związana z religią. To właśnie w tym państwie znajdują się Mekka i Medyna — dwa najważniejsze miejsca kultu religijnego Muzułmanów.

Jednakże w ostatnich latach rząd Arabii Saudyjskiej, pod przywództwem księcia Mohammeda bin Salmana, realizuje ambitne plany modernizacji i otwierania kraju na turystów. To właśnie one, coraz częściej zwracają oczy całego świata w stronę Arabii Saudyjskiej.

Jednym z planów jest wybudowanie inteligentnych megamiast, w tym "The Line" - linearnego, futurystycznego miasta Neom, które ma być przykładem ekologicznej metropolii spełniającej normy zrównoważonego rozwoju. Według projektu miasto ma składać się z jednego budynku, którego zewnętrzną elewację pokryją lustra odbijające otaczającą je pustynię. Z kolei w mieście Dżudda budowany jest nowy najwyższy budynek świata Jeddah Tower, który "przerośnie" Burj Khalifę o 180 metrów wysokości.



Właśnie tak według planów ma wyglądać futurystyczne miasto Neom AFP AFP

Gdzie historia i tradycja przeplatają się z nowoczesnością

Rijad to tętniąca życiem metropolia, która łączy w sobie nowoczesność z bogatą historią. Jednym z obowiązkowych punktów na mapie miasta jest Twierdza Al Masmak, symbol jedności i potęgi Królestwa Arabii Saudyjskiej. Forteca ta odegrała kluczową rolę w zjednoczeniu kraju w 1902 roku. Dziś Twierdza Al Masmak pełni funkcję muzeum, które możemy zwiedzać zupełnie za darmo. Budowla robi największe wrażenie tuż po zachodzie słońca, gdy zostaje oświetlona.

W centrum Rijadu warto odwiedzić Sky Bridge, punkt widokowy znajdujący się na 99. piętrze budynku Kingdom Center. Z wysokości 300 metrów możemy podziwiać spektakularną panoramę całej stolicy. Sky Bridge to doskonałe miejsce, aby zobaczyć Rijad zarówno w świetle dziennym, jak i nocą, kiedy miasto rozświetlone jest tysiącem świateł.

W zaledwie 20 minut samochodem z centrum Rijadu dotrzemy to miasteczka Diriyah, w którym znajduje się historyczna dzielnica Al-Turaif wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Diriyah była stolicą dla pierwszej dynastii saudyjskiej i do dziś możemy podziwiać tam niebywały kompleks zbudowany w stylu najdi wraz z doskonale zachowanymi budynkami z błota, które stanowią wyjątkowy przykład tradycyjnej architektury saudyjskiej.

Ruiny starego miasta Diriyah znajdują się jedyne 20 min samochodem od Rijadu 123RF/PICSEL

Pustynne cuda natury. Koniecznie musisz zobaczyć te miejsca

Jednym z najbardziej fascynujących miejsc w Arabii Saudyjskiej jest AlUla, starożytna osada, położona w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Z Rijadu możemy dolecieć tam samolotem lub pojechać samochodem, jednak taka podróż zajmie nam ponad 11 godzin. Niemniej jednak AlUla jest miejscem, z którego nie należy rezygnować podczas podróży.

Ta pustynna dolina, otoczona malowniczymi górami i kanionami, zachwyca turystów swoją surową urodą. AlUla to nie tylko zabytek, ale także ważny punkt na mapie archeologicznej Bliskiego Wschodu. To właśnie tam znajduje się Wioska Dziedzictwa Ad-Deerah, pełna tradycyjnych domów Beduinów, a także dobrze zachowane grobowce i budowle z czasów starożytnych imperiów.

Jedną z największych atrakcji miasteczka AlUla są formacje skalne, z których najbardziej znana to Jabal Alfil, czyli Skała Słonia. Nazwa nie jest tu przypadkowa — ten naturalny monument, wyrzeźbiony został przez wiatr i wodę, w taki sposób, że swoim kształtem przypomina właśnie to zwierzę.

Al-Hijr (Madain Salih), znane także jako Hegra, to kolejne miejsce, które warto tam odwiedzić. Grobowce Nabatejczyków, ozdobione inskrypcjami i rzeźbieniami, stanowią niesamowity przykład dawnej architektury i kultury. Madain Salih to pierwszy saudyjski zabytek wpisany na listę UNESCO, a jego zwiedzanie to wspaniała podróż w czasie, podczas której możemy odkryć tajemnice cywilizacji Nabatejczyków.

Nie bez powodu formacja skalna w AlUla nazywana jest Skałą Słonia 123RF/PICSEL

Nowoczesna brama do Mekki. Zobaczysz tam Pływający Meczet

Jeddah, znana także jako Dżudda, to tętniące życiem miasto nad Morzem Czerwonym. Jest to jedno z najbardziej kosmopolitycznych miejsc w Arabii Saudyjskiej, pełne zarówno nowoczesnych budowli, jak i tradycyjnych zakątków. Dżudda jest również bramą do świętych miast islamu - Mekki i Medyny, co sprawia, że stanowi ważny przystanek dla wielu pielgrzymów.

Jednym z najciekawszych miejsc w Dżuddzie jest Meczet Al Rahma, znany jako Pływający Meczet. Zbudowany na krańcu promenady, sprawia wrażenie, jakby podczas przypływu unosił się na wodach Morza Czerwonego. Jego białe mury kontrastują z niebieskimi wodami morza, co czyni go jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w mieście. Z kolei promenada Corniche, która ciągnie się wzdłuż wybrzeża, jest idealnym miejscem na wieczorne spacery i podziwianie zachodów słońca.

Kiedy lecieć do Arabii Saudyjskiej? Bilety w bardzo przystępnych cenach

Arabia Saudyjska charakteryzuje się suchym klimatem. Latem temperatury zazwyczaj przekraczają 50 st. C., co sprawia, że jest to okres niezwykle gorący. W styczniu, w zależności od regionu, średnie temperatury wahają się od 8 st. C. do 20 st. C. na terenach pustynnych i miejskich. Zimą śnieg można zobaczyć jedynie w górzystych rejonach Jizan, leżących w zachodniej części kraju. Planując podróż do Arabii Saudyjskiej lepiej zrezygnować z wakacji w okresie letnim od maja do września. Świetnym momentem na podróż będzie listopad lub marzec.

Arabia Saudyjska wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród turystów z uwagi na niedrogie połączenia lotnicze. Jeszcze w listopadzie do Rijadu, czyli stolicy państwa dolecimy za 665 zł. Takie połączenie z przesiadką w Budapeszcie oferuje przewoźnik Wizz Air. Dla osób, które cenią sobie wygodę i nie chcą lecieć z przesiadką, lepszym wyborem będzie połączenie bezpośrednie na trasie Warszawa-Rijad, jakie w swojej ofercie ma LOT. Takie bilety w dwie strony kosztują nieco ponad 1700 zł i w tej cenie są obecnie dostępne aż do marca.

Za nocleg w Rijadzie zapłacimy od około 150 zł dla dwóch osób, z kolei w Dżuddzie możemy liczyć nawet na nieco niższe ceny.

Z Polski najtaniej polecimy do Rijadu - stolicy państwa 123RF/PICSEL

Jakie dokumenty potrzebujemy na podróż do Arabii Saudyjskiej?

Podróżując do Arabii Saudyjskiej, musimy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. Konieczny będzie przede wszystkim paszport ważny przez minimum 6 miesięcy od momentu przekroczenia granicy państwa. To jednak nie wszystko. Jak czytamy na stronie gov.pl:

Obywatele RP są zobowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu.

Wizy turystyczne możemy w prosty sposób uzyskać online poprzez stronę internetową visitsaudi.com. Koszt wydania e-wizy to około 400 złotych.

Kultura i obyczaje. O tym musisz wiedzieć przed podróżą

Podróżując do Arabii Saudyjskiej, należy pamiętać o surowych zasadach, które regulują życie codzienne w tym kraju. System prawny oparty na szariacie, czyli prawie islamskim, narzuca wiele restrykcji zarówno na mieszkańców, jak i turystów.

Przez to, że kary za nawet najdrobniejsze przestępstwa są bardzo wysokie, a na ulicach możemy zauważyć wielu funkcjonariuszy, skala przestępstw w tym kraju jest bardzo mała. Z tego właśnie powodu Arabia Saudyjska uważana jest za jedno z najbezpieczniejszych państw na świecie.

Podróżując do Arabii Saudyjskiej, musimy podporządkować się panującym tam normom i obyczajom. Przykładem jest ubiór - kobiety muszą ubierać się skromnie, zakrywając kolana i ramiona. Nie ma jednak konieczności noszenia abaji czy zakrywania włosów, chyba, że zamierzamy odwiedzić miejsc kultu religijnego.

Pamiętajmy też, aby uważać, robiąc zdjęcia z podróży — kobiety w Arabii Saudyjskiej nie mogą być fotografowane, natomiast mężczyźni — tylko za ich zgodą. Ważne jest też zachowanie etykiety podczas rozmów z lokalnymi mieszkańcami. Nie należy wówczas trzymać rąk w kieszeniach czy też dotykać naszych rozmówców.

Zakazane jest też picie alkoholu — nie znajdziemy go w sklepach ani restauracjach.

