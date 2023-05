Na początku zaskakiwało mnie to, że mój 23-litrowy plecak turystyczny, po wypchaniu go po brzegi staje się większy, niż niektóre walizki zabierane przez innych pasażerów na pokład jako dodatkowy bagaż podręczny. Oczywiście dla niektórych posiadanie takiej walizki wiąże się z wygodą, co jak najbardziej rozumiem. Jednakże dla osób, które podróżując, nie chcą zrujnować swojego budżetu, mam kilka sprawdzonych trików na to, jak się pakować, aby nie dopłacać za bagaż.

W mój zaledwie 23-litrowy plecak spakowałam się na tygodniową podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Da się? Da się. Nie zabrakło mi niczego, a mój plecak zmieścił się pod siedzeniem na pokładzie, tak jak wymagają tego linie lotnicze. Czy był nieco większy niż wymiary podane przez linie lotnicze? Zdecydowanie. Jednak jak się okazuje, pracownicy wpuszczający pasażerów na pokład samolotu rzadko kiedy interesują się tym, co mamy na plecach. Jeśli jednak stwierdzą, że nasz plecak jest podejrzanie duży, mogą poprosić nas o umieszczenie go w specjalnym stojaku do mierzenia bagażu. O ile wypełnimy nasz plecak miękkimi ubraniami, raczej nie będziemy mieć problemu ze wciśnięciem go w stojak czy pod fotel na pokładzie.

Odpowiedni plecak to podstawa. Jakie powinien mieć wymiary?

Nie jestem zwolenniczką toreb na ramię i osobiście uważam, że niezależnie od tego, czy podróżujemy samolotem, czy innym środkiem transportu, zawsze warto mieć ze sobą plecak. Wygodne plecaki turystyczne kupimy w najróżniejszych sklepach sportowych. Są również marki, które specjalizują się w plecakach podróżnych, jednak te mogą być już nieco droższe.

Wybierz odpowiedni rozmiar

Obecnie niskobudżetowe linie lotnicze w cenie biletu, pozwalają pasażerom wnieść na pokład samolotu jedną sztukę bagażu podręcznego. Dopuszczalne wymiary możemy znaleźć na stronach internetowych przewoźników. Oto najpopularniejsze z nich:

EasyJet 45 x 36 x 20 cm

Wizz Air 40 x 30 x 20 cm

Ryanair 40 x 20 x 25 cm

Są to jednak tylko przewidywane wielkości. Zazwyczaj linie lotnicze nie trzymają się sztywno tych wymiarów. Mój plecak, z którym podróżuję już kilka lat, według producenta ma 23 litry, a jego wymiary to 46 x 28 x 22 centymetrów. W praktyce jego pojemność jest znacznie większa, ponieważ dzięki zwijanej klapie, zyskuje dodatkowe kilka litrów pojemności. Na podróże samolotem nadają się również plecaki o pojemności 25-30 litrów, jednakże tych większych nie polecam wypełniać po brzegi.

Zdjęcie Obsługa na lotnisku w celu sprawdzenia rozmiaru naszego bagażu może poprosić nas o umieszczenie go w "stojaku" / 123RF/PICSEL

Na co jeszcze zwrócić uwagę kupując plecak podróżny?

Najwygodniejszy plecak do pakowania to taki, którego główna komora odpina się po całości. Takie rozwiązanie przyspiesza pakowanie, sprawia, że lepiej możemy wykorzystać całą przestrzeń w plecaku, a także pomaga utrzymać w nim porządek. Inną ważną kwestią jest ilość przegródek w środku oraz kieszonek na zewnątrz. Im więcej, tym lepiej! Ja zawsze zwracam uwagę na ukryte kieszonki np. te na plecach, które są najlepszym miejscem do trzymania wartościowych przedmiotów i dokumentów.

Bardzo ważną kwestią przy wyborze plecaka są paski i wentylacja pleców. Dobrze zaprojektowane paski pomagają równomiernie rozłożyć ciężar na klatce piersiowej. Dobrze, jeśli dodatkowo plecak ma pasek na wysokości mostka, który zapina się na klatce piersiowej. Z kolei wentylacja na plecach zapobiega nadmiernemu poceniu.

Zdjęcie Najlepiej w podróży sprawdzają się sportowe plecaki trekkingowe. Są wygodne i pojemne / 123RF/PICSEL

Jak spakować bagaż podręczny do samolotu?

Mniej znaczy więcej

Na kilkudniową podróż warto pakować się w myśl zasad minimalizmu. Zawsze zabieram tylko tyle ubrań, ile faktycznie będę potrzebować. Wyjeżdżając na cztery dni, zabieram 4 koszulki, 2 pary spodni, 2-3 swetry, 1 kurtkę w zależności od pogody oraz bieliznę na każdy dzień. Pakując się, zawsze planuję co założyć danego dnia, układając gotowe stylizacje. Dzięki temu unikam pakowania nadmiernej ilości ubrań, a także w czasie podróży nie mam problemu z doborem stylówki.

Rolowanie ubrań, czyli prosty trik na zaoszczędzenie miejsca

To jedna z najlepszych technik pakowania, która pozwala na zaoszczędzenie naprawdę sporej ilości miejsca. W internecie możemy znaleźć wiele tutoriali pokazujących jak zrolować ubrania, aby zajęły jak najmniej miejsca. Takie rulony możemy ułożyć w plecaku, a nawet wypchać nimi puste przestrzenie. Jest jednak pewien minus takiego rozwiązania. Nasze ubrania będą wygniecione, dlatego przed ich zrolowaniem warto upewnić się, czy w naszym miejscu noclegowym dostępne jest żelazko. Jeśli jednak nie mamy go pod ręką, zawsze możemy próbować rozprostować ubrania, wieszając je przy drzwiach kabiny prysznicowej gdy bierzemy gorący prysznic. Para wodna pomoże nam pozbyć się zagnieceń.

Od największego do najmniejszego

Kolejną pomocną techniką, jest pakowanie największych i najcięższych rzeczy na spód plecaka. Dodatkowa para butów, kosmetyczka (jednak bez płynów, bo te będziemy musieli wyciągnąć podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku), grubsze swetry czy też ręcznik. To wszystko zawsze wkładam na spód plecaka, a resztę ubrań oraz delikatnych przedmiotów zawsze układam na wierzchu. Dodatkowo warto pamiętać, aby rzeczy, które musimy wyciągnąć podczas kontroli, czyli woreczek z płynami oraz elektronikę, taką jak aparat fotograficzny zawsze kłaść na samą górę, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Zdjęcie Garść pomocnych trików pozwoli nam zaoszczędzić kilkaset złotych na bagażu rejestrowanym lub przekraczającym dopuszczalną wagę / Daniel Dmitriew / Agencja FORUM

Wykorzystaj całą dostępną przestrzeń

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele przestrzeni w plecaku marnujemy, układając przedmioty i ubrania jedno na drugim. W ten sposób po bokach plecaka zostawiamy masę niewykorzystanego miejsca. Nasze rulony z ubrań możemy wsunąć dosłownie wszędzie, w każdą przestrzeń pomiędzy ubraniami i innymi przedmiotami. Możemy umieścić je również w butach (oczywiście pakując je najpierw do woreczków).

Trik z poduszką - miejsce na dodatkowy bagaż

Od początku byłam sceptycznie nastawiona do tego rozwiązania, jednak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że działa i sprawdza się świetnie. Trik z poduszką polega na zapakowaniu ubrań czy też ręcznika do pokrowca na poduszkę. Najlepiej sprawdzają się do tego poduszki na szyję w kształcie rogala. Większość z nich możemy przypiąć do plecaka, dlatego jest ona szczególnie wygodna w czasie podróży. Kupując taką poduszkę, musimy zwrócić uwagę na to, czy ma ściąganą poszewkę, do której następnie spakujemy nasze ubrania.

Większe i cięższe ubrania załóż na siebie

Ten patent zapewne wszyscy już znają. Jest on jednak nieoceniony, gdy do samolotu chcemy spakować się wyłącznie w jeden plecak. Jeśli na podróż zabieramy ciepły sweter lub kurtkę, warto założyć je na siebie. Na podróż zawsze ubieram się warstwowo, a jeśli pogoda na to pozwala kurtkę czy sweter przewiązuję w pasie lub zarzucam na ramiona.

Zabieraj mniejsze kosmetyki

Na pokład samolotu możemy zabierać jedynie kosmetyki o pojemności 100 ml. Muszą one zmieścić się w litrowym przezroczystym woreczku. Nawet jeśli nasze kosmetyki np. kremy do twarzy mają 100 ml, na kilka dni warto zabrać ze sobą jedynie taką ilość produktu, jaką faktycznie wykorzystamy. W niemal każdej drogerii zakupimy plastikowe słoiczki o pojemności 20 ml. Ja do takich słoiczków przelewam niemalże wszystko, nawet odżywkę do włosów. Na produkty takie jak szampon czy żel do mycia wykorzystuje nieco większe buteleczki. Jeśli dużo podróżujemy, korzystanie z takich pojemników jest korzystniejszą opcją, niż każdorazowe kupowanie małych kosmetyków w podróżnych rozmiarach.

Zdjęcie Podstawą praktycznego pakowania jest skrupulatne planowanie. Zaoszczędzimy miejsce i nerwy przy odprawie / Agencja FORUM

Cenne rzeczy noś zawsze przy sobie

Oprócz takiego plecaka możemy mieć ze sobą również nerkę lub małą torebkę. To tam najlepiej spakować wszystkie dokumenty, a także rzeczy, które przydadzą nam się w trakcie lotu np. słuchawki, powerbank, gumę do żucia, czy też mniejsze kosmetyki, w tym balsam do ust.