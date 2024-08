Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

To najpiękniejsza plaża w Tajlandii. Przypomina prawdziwy raj na ziemi

Na zachodnim wybrzeżu Tajlandii, na urokliwej wyspie Koh Phi Phi Leh, znajduje się jedno z najbardziej malowniczych miejsc na świecie - Maya Bay. To właśnie ta plaża zyskała światową sławę dzięki filmowi "Niebiańska plaża" z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Otoczona stromymi klifami o wysokości sięgającej 100 metrów, Maya Bay zachwyca widokami, turkusową wodą i białym, miękkim piaskiem.

Mimo że popularność tego miejsca przyciągnęła tłumy turystów, co skutkowało jego zamknięciem na kilka lat w celu ochrony ekosystemu, Maya Bay wciąż pozostaje symbolem idyllicznego, tropikalnego raju. Po ponownym otwarciu w 2022 roku władze wprowadziły szereg restrykcji, w celu ochrony naturalnego piękna tego miejsca. Obecnie turyści mogą odwiedzać zatokę jedynie przez ograniczony czas, a pływanie lub nurkowanie zostało tam zabronione. Turyści mogą jednak odwiedzić zatokę tradycyjną łodzią typu longtail.

Podróż do Maya Bay nie należy do najprostszych, jednak bez wątpienia jest to miejsce, które warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Obecnie nie znajdziemy żadnych bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską a Tajlandią, dlatego pasażerowie wylatujący z Polski muszą liczyć się z przesiadką. Najszybszym sposobem dotarcia do Maya Bay jest przelot na wyspę Phuket, na którą w sezonie trwającym od listopada po kwiecień polecimy za minimum 2850 zł w dwie strony. Z kolei na samą wyspę Koh Phi Phi Leh dostaniemy się, jedynie płynąc łodzią, a do zatoki organizowane są jednodniowe wycieczki. Warto też wiedzieć, że wejście na plażę jest płatne, ponieważ znajduje się ona w obszarze chronionym. Wstęp dla dorosłych kosztuje około 400 batów (45 zł), natomiast dla dzieci 200 batów.

Maya Bay to rajska plaża, która uchodzi za najpiękniejszą w Tajlandii 123RF/PICSEL

Surowe piękno Islandii. Czarna plaża robi ogromne wrażenie na turystach

Islandia, kraj pełen kontrastów i surowych krajobrazów, kryje w sobie jedną z najbardziej niezwykłych plaż świata - Reynisfjara, znaną również jako Black Sand Beach. Ta wyjątkowa plaża, położona na południu kraju, w pobliżu miasteczka Vík í Mýrdal, charakteryzuje się czarnym piaskiem, który ma wulkaniczne pochodzenie. Obok samego koloru piasku, wrażenie robią także monumentalne bazaltowe kolumny, które układają się w niesamowite formacje, przypominające gigantyczne, naturalne organy.

Reynisfjara to miejsce, w którym możemy podziwiać prawdziwą potęgę natury. Szumiące fale Oceanu Atlantyckiego uderzają tam o skaliste wybrzeże z ogromną siłą, co sprawia, że jest to jedno z najbardziej dynamicznych i imponujących miejsc w Islandii. Choć kąpiel w lodowatych wodach oceanu może nie być możliwa, to spacer po tej plaży, zwłaszcza przy zachodzącym słońcu, jest doświadczeniem niemal mistycznym. Reynisfjara to idealne miejsce dla miłośników surowego piękna natury i niepowtarzalnych widoków.

Aby odwiedzić plażę Reynisfjara, wystarczy polecieć z Polski do Reykjaviku, a następnie wypożyczyć na lotnisku samochód. Do stolicy Islandii bezpośrednio dolecimy z Gdańska, Katowic i Warszawy, a najtańsze bilety w dwie strony zdobędziemy już za 416 zł (listopad). Z kolei z Reykjaviku do plaży Reynisfjara dojedziemy samochodem w 2,5 h, podążając drogą numer 1. Ceny wypożyczenia samochodu na Islandii jesienią zaczynają się od 398 zł na dzień. Pamiętajmy, że w sezonie letnim ceny są dużo wyższe.

Odwiedzając dziką plażę Reynisfjara poczujemy się jak na innej planecie 123RF/PICSEL

To jedyna taka plaża na świecie. Jest domem dla tysięcy pingwinów

Boulders Beach to niezwykłe miejsce położone na Półwyspie Przylądkowym w Republice Południowej Afryki, niedaleko Kapsztadu. Plaża słynie na całym świecie nie tylko z malowniczych widoków, ale przede wszystkim z uwagi na zamieszkujące ją kolonie pingwinów przylądkowych.

Kryształowo czysta woda, granitowe głazy i drobny piasek sprawiają, że Boulders Beach to niezwykle imponujące miejsce pod względem warunków naturalnych. Jednak tym, co najbardziej przyciąga turystów, są pingwiny, które można podziwiać w ich naturalnym środowisku. Spacerując po specjalnych kładkach, odwiedzający mogą obserwować te sympatyczne zwierzęta z bliska, nie zakłócając ich spokoju. Boulders Beach to jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie możemy tak swobodnie podziwiać te niezwykłe stworzenia. Co istotne wstęp na plażę jest płatny i kosztuje 30 zł od osoby.

Dotarcie do Boulders Beach jest prostsze, niż mogłoby się nam wydawać. Z Polski najtańsze bilety lotnicze do stolicy RPA, czyli Kapsztadu znajdziemy na grudzień. Wówczas za loty w dwie strony na trasie Warszawa-Kapsztad zapłacimy minimum 2550 zł. Następnie ze stolicy do miasteczka Simon’s Town, w którym znajduje się plaża, możemy wybrać się samochodem. Ceny wypożyczenia pojazdu zaczynają się od 116 zł za dzień.

Na malowniczej Boulders Beach możemy podziwiać pingwiny w ich naturalnym środowisku 123RF/PICSEL

Rajskie Seszele skrywają prawdziwy skarb. Granitowe skały i turkusowa woda

Seszele to archipelag, który uchodzi za kwintesencję raju na Ziemi. Wśród wielu spektakularnych plaż, jedna wyróżnia się szczególnym pięknem - Anse Source d'Argent położona na wyspie La Digue to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie, znane z pocztówek i reklam biur podróży.

Co sprawia, że Anse Source d'Argent jest tak wyjątkowa? Przede wszystkim unikalne granitowe formacje skalne, które wznoszą się tuż przy plaży, tworząc bajeczny krajobraz. Do tego dochodzi krystalicznie czysta, turkusowa woda, płytka na dużej przestrzeni, co czyni ją idealnym miejscem do pływania i snorkelingu. Palmy kokosowe pochylające się nad wodą dodają temu miejscu niepowtarzalnego, tropikalnego charakteru.

Na Seszele polecimy obecnie za minimum 2500 zł w dwie strony, jednak niekiedy można natrafić na promocyjne ceny około 2100 zł. Główne lotnisko znajduje się na największej wyspie Seszeli, czyli Mahe. Stamtąd na La Dingue dopłyniemy szybkim promem. Podróż trwa około 75 minut w jedną stronę i kosztuje 70 euro (300 zł). Po samej wyspie warto poruszać się rowerem.

Anse Source D'Argent to miejsce, w którego istnienie aż ciężko uwierzyć 123RF/PICSEL

Rajska plaża niedaleko Polski. To jedna z najpiękniejszych w Europie

Korsyka, nazywana "wyspą piękna", słynie z malowniczych krajobrazów, a jedną z jej pereł jest Santa Giulia. Położona na południowym wybrzeżu wyspy, niedaleko od miejscowości Porto-Vecchio, plaża ta uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Europie.

Santa Giulia to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi i wszystkich tych, którzy szukają spokoju. Drobny, biały piasek, łagodne zejście do krystalicznie czystej wody oraz otaczające plażę piniowe lasy tworzą idylliczny krajobraz. Co więcej, dzięki spokojnym wodom, plaża ta jest doskonała do uprawiania sportów wodnych, takich jak paddleboarding czy kajakarstwo. W okolicy znajdują się także liczne restauracje i kawiarnie, w których możemy skosztować lokalnych przysmaków, delektując się rajskim widokiem.

Na Korsykę polecimy z Warszawy z przesiadką w Paryżu, a najtańsze bilety znajdziemy już od 850 zł w dwie strony na październik. Następnie z lotniska Figari-Sud na plażę dojedziemy w zaledwie 25 minut. Za wynajem samochodu zapłacimy minimum 44 euro (190 zł) za dzień.

Santa Giulia na Korsyce we Francji to jedna z najpiękniejszych plaż w Europie 123RF/PICSEL

