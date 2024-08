Pustynie zazwyczaj występują w strefach zwrotnikowych, takich jak Afryka, Ameryka Południowa czy Łacińska oraz Australia , a także w strefach podzwrotnikowych, np. w Azji Środkowej i Ameryce Południowej . Najbardziej znane pustynie to oczywiście Sahara i Gobi . Tworzą się one głównie na terenach, gdzie występują wysokie temperatury oraz znikoma ilość opadów, a gleby są zubożałe i posiadają dużo soli.

Nasze położenie geograficzne nie spełnia tych warunków. Czy więc w Polsce są pustynie? Okazuje się, że tak! Choć nie są one tak imponujące, jak te na innych kontynentach, nasz kraj może się pochwalić znaczącą powierzchnią terenów pustynnych na tle Europy .

Żadna polska pustynia nie co prawda ma ekstremalnych dziennych wahań temperatur, nie spotkamy tam wielbłądów, ale mimo wszystko polskie pustynie są unikalne w skali europejskiej i zasługują na uwagę .

Pustynia Błędowska położona jest między Kluczami, Chechłem a Błędowem w województwie małopolskim. To najbardziej znana polska pustynia, nazywana "Polską Saharą" . Zajmuje powierzchnię około 33 km kwadratowych, co czyni ją największą pustynią w Europie Środkowej.

Pustynia Błędowska to najbardziej znana polska pustynia

Pustynia Błędowska to najbardziej znana polska pustynia Piotr Kamionka/REPORTER East News

Krajobraz tworzą wydmy, porośnięte trawami i krzewami, a także piaszczyste przestrzenie, które w gorące dni przypominają afrykańskie pustkowia. P ustynia Błędowska była wykorzystywana jako poligon wojskowy, a także plan filmowy, m.in. do produkcji takich filmów jak "Faraon" . Obecnie jest popularnym miejscem dla turystów oraz miłośników sportów ekstremalnych, takich jak paralotniarstwo.

Pustynia Kozłowska znajduje się w województwie śląskim, w pobliżu miejscowości Kozłów. Jest to mniejsza pustynia, której obszar wynosi około 20 ha . Pustynia Kozłowska to idealne miejsce dla osób szukających spokoju i ciszy, z dala od miejskiego zgiełku.

Pustynia Siedlecka położona jest w województwie świętokrzyskim, w pobliżu wsi Siedlec. Obszar o powierzchni około 25 ha charakteryzuje się piaszczystymi wydmami i suchymi trawami. Częściowo porastają ją także sosny nasadzone tam w latach 60. XX wieku . Miejsce to jest szczególnie atrakcyjne dla fotografów przyrody oraz osób poszukujących niecodziennych widoków.

Na Pustyni Siedleckiej wydmy osiągają do 30 metrów wysokości i można tam zaobserwować zjawisko fatamorgany

Na Pustyni Siedleckiej wydmy osiągają do 30 metrów wysokości i można tam zaobserwować zjawisko fatamorgany PRZEMYSLAW GRAF/REPORTER East News

Ta pustynia jest efektem działalności człowieka, głównie wycinki lasów . Jest mniej znana niż Pustynia Błędowska, ale równie interesująca pod względem krajobrazowym. Największe wydmy osiągają tam wysokość do 30 metrów, a w upalne dni można tam zaobserwować zjawisko fatamorgany .

Jak wskazuje sama nazwa, Pustynia Borów Dolnośląskich znajduje się na terenie Borów Dolnośląskich w województwie dolnośląskim. Jest to najmłodsza polska pustynia, a większość wydm powstała na początku XX wieku i jest efektem działalności funkcjonującego tam poligonu wojskowego. Do 1945 roku manewry przeprowadzały tam wojska niemieckie, do 1992 - radzieckie.