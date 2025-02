Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Wycieczki organizowane przez biura podróży cieszą się ogromną popularnością wśród turystów szukających relaksu. Jeśli jednak wypoczynek w dużym hotelu nad basenem to nie nasza bajka, a nam marzy się wyjazd pełen przygód, wrażeń i nowych bodźców, warto rozważyć samodzielne jego zaplanowanie. Jak to zrobić, by nie zrujnować portfela?

Gromadzenie informacji. Sprawdź ceny i przygotuj kosztorys

Przed wyborem kierunku warto zgromadzić informacje o kraju, który nas interesuje - przede wszystkim dotyczące turystyki oraz bezpieczeństwa w danym miejscu. Należy zapoznać się z wymogami wjazdowymi, obyczajami, funkcjonowaniem transportu publicznego oraz aktualnymi cenami.

Często pomijanym, ale niezwykle ważnym aspektem jest klimat. Planując podróż poza Europę, warto pamiętać, że wiele krajów tropikalnych, takich jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Meksyk, doświadcza intensywnych opadów deszczu związanych z tzw. porą deszczową, trwającą nawet do pół roku. Wówczas opady występują niemal codziennie, niekiedy są bardzo obfite, przez co mogą znacznie pokrzyżować nasze podróżnicze plany.

Jeśli wybrany kierunek spełnia nasze oczekiwania i możliwości finansowe, możemy przejść do przygotowania szczegółowego kosztorysu. W budżecie warto uwzględnić nie tylko ceny biletów lotniczych i noclegów, ale również koszty wyżywienia, transportu lokalnego oraz opłat za wstęp do atrakcji turystycznych. Takich informacji możemy szukać na stronach organizacji turystycznych, forach, a także blogach podróżniczych.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie wstępnego planu podróży. Określmy, które miasta i atrakcje chcemy odwiedzić - to ułatwi organizację wyjazdu, w tym wybór lotów oraz rezerwację noclegów. Na przykład, podróżując do Tajlandii, warto zwiedzić zarówno stolicę kraju, jak i odwiedzić rajskie wyspy takie jak Phuket. Wówczas najlepszym sposobem podróży będzie wykupienie lotu z Polski do Bangkoku, natomiast podróż powrotną możemy bezpośrednio odbyć z Phuket.

Odwiedzając tropikalne kraje, pamiętajmy o sprawdzeniu, kiedy występuje tam pora deszczowa East News East News

Zakup biletów lotniczych. Jak znaleźć najlepsze oferty?

Choć wyszukiwanie tanich lotów może wydawać się skomplikowane, w internecie dostępnych jest wiele darmowych narzędzi, które ułatwiają znalezienie najlepszych ofert. Tanie linie lotnicze umożliwiają podróżowanie po Europie w atrakcyjnych cenach, jednak warto pamiętać, że wiąże się to z pewnymi ograniczeniami - na przykład losowym przydziałem miejsc czy ograniczeniem bagażu do jednej niewielkiej torby podręcznej. Dodatkowe usługi, takie jak bagaż rejestrowany czy możliwość wyboru konkretnego miejsca, wymagają dopłaty.

Moje ulubione narzędzia do wyszukiwania tanich lotów to:

Skyscanner - idealny do wyszukiwania tanich lotów po Europie. Po wybraniu miasta lub kraju wylotu i miejsca docelowego wyszukiwarka pokaże, w których miesiącach i dniach bilety są najtańsze. Z kolei opcja "gdziekolwiek" pozwala odkryć atrakcyjne kierunki, jeśli nie jesteśmy jeszcze zdecydowani co do celu podróży.

Google Loty - doskonały przy wyszukiwaniu ofert na loty długodystansowe, często prezentujący korzystniejsze opcje, które eliminują konieczność wielokrotnych przesiadek.

Narzędzia te mają bardzo przydatną funkcję - umożliwiają ustawienie alertów cenowych - gdy cena interesującego nas lotu spadnie, otrzymamy powiadomienie na maila. Korzystając z alertu cenowego, w zeszłym roku udało mi się kupić bilety lotnicze do Nowego Jorku za jedyne 1300 zł w dwie strony.

Kluczem do znalezienia najlepszych ofert jest zakup biletów z wyprzedzeniem oraz cierpliwe oczekiwanie na promocje. Warto nie decydować się na zakup biletu od razu, lecz regularnie monitorować zmiany cen, aby ocenić, czy aktualna oferta jest naprawdę korzystna.

Z reguły, aby uzyskać najlepsze stawki, bilety na loty poza Europę warto kupić z około czteromiesięcznym wyprzedzeniem, a te na trasy europejskie - z dwumiesięcznym lub trzymiesięcznym.

Poszukując tanich biletów lotniczych, warto też sprawdzać loty czarterowe last minute 123RF/PICSEL

Rezerwacja noclegu. Te portale oferują naprawdę korzystne zniżki

Powszechnie uważa się, że tanie noclegi oznaczają rezygnację z komfortu - łóżko piętrowe w hostelu czy stary, skromny pokój ze wspólną łazienką. Jednak szukanie atrakcyjnych cenowo opcji nie musi wiązać się z kompromisem w kwestii wygody czy prywatności.

Dzięki licznym portalom rezerwacyjnym możemy wyszukać interesujące nas oferty, które spełniają szczegółowe kryteria takie jak np. dostęp do basenu lub plaży, parking czy też śniadania wliczone w cenę. Do najpopularniejszych z nich należą:

Booking.com,

Hotels.com,

Airbnb,

Agoda,

Trip.com.

Dodatkowo warto korzystać z porównywarek cen, takich jak Trivago czy Kayak, które umożliwiają zestawienie ofert z różnych serwisów.

Kluczem do sukcesu jest korzystanie z wielu portali jednocześnie i porównywanie ofert. Znalezienie najlepszych ofert wymaga czasu i cierpliwości, dlatego warto się za to zabrać z dużym wyprzedzeniem. Warto też korzystać z programów lojalnościowych, które gwarantują niższe stawki dla członków, np. Booking.com oferuje zniżki do nawet 20 proc. w ramach programu Genius. Oprócz tego niższe ceny możemy niekiedy uzyskać, rezerwując nocleg przez aplikację w telefonie. Niższe ceny dla urządzeń mobilnych pozwalają na zarezerwowanie noclegu nawet o 40 proc. taniej - tutaj również ważną kwestią może okazać się rezerwacja z wyprzedzeniem.

Formalności - przygotuj potrzebne dokumenty i wykup ubezpieczenie

Przed każdą podróżą warto dokładnie sprawdzić, jakich formalności musimy dopełnić, aby przekroczyć granicę danego kraju. W państwach strefy Schengen wystarczy do tego dowód osobisty lub paszport, natomiast podróże poza nią, zwłaszcza na inne kontynenty, często wiążą się z dodatkowymi wymaganiami. Warto też pamiętać, że w wielu miejscach wymagane jest, aby nasz paszport był ważny przynajmniej pół roku po przekroczeniu granicy kraju, dlatego pamiętajmy o sprawdzaniu jego daty ważności przed podróżą.

Lecąc poza Europę, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy potrzebna jest wiza, a następnie jakie dokumenty i formularze trzeba wypełnić przed przyjazdem. Warto również upewnić się, czy na daną podróż wymagane lub rekomendowane są jakieś szczególne szczepienia - informacje te znajdziemy m.in. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce "informacje dla podróżujących".

Koniecznym elementem przygotowań jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Aby znaleźć najlepszą ofertę, warto skorzystać z porównywarek ubezpieczeń. Pamiętajmy, aby przed zakupem dokładnie przeanalizować zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia, gdyż mogą się one różnić między poszczególnymi polisami.

Przed wylotem sprawdź datę ważności paszportu Wojciech Strozyk/ Reporter

Przygotowanie planu zwiedzania. Im więcej szczegółów, tym lepiej

Gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione, a terminy podróży ustalone, możemy przystąpić do sporządzenia szczegółowego planu zwiedzania. Osobiście polecam korzystanie z programu Canva, który oferuje wiele darmowych szablonów planów podróży.

Planując zwiedzanie dużych miast, warto podzielić je na dzielnice - dzięki temu ograniczymy czas spędzony na przemieszczaniu się między atrakcjami, a więcej czasu pozostanie nam na poznawanie miasta pieszo.

W planie warto umieścić godziny otwarcia atrakcji oraz informacje o sposobie dojazdu, aby mieć wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo dobrze jest dodać polecane restauracje w okolicy czy miejsca serwujące ciekawy street food - takich informacji zazwyczaj szukam w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie lub TikToku.

***

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 20 lutego.

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!