Egzotyczne wakacje, które nie zrujnują twojego portfela. Jak szukać takich ofert?

Dalekie podróże mogą być na każdą kieszeń, a jeśli jednak ktoś wciąż ma wątpliwości, przytoczę kilka ofert, które w ostatnim czasie znalazłam w internecie:

12 dni w Tajlandii, w 4-gwiazdkowym hotelu przy plaży za 2344 zł od osoby,

tydzień na Malediwach w 3-gwiazdkowym hotelu za 2382 zł od osoby,

13 dni w Egipcie w 4-gwiazdkowym hotelu z all inclusive za 1622 zł od osoby,

tanie loty czarterowe do Kenii z Katowic za 999 zł.

Oczywiście takie ceny to oferty promocyjne, jednak ich wyszukiwanie jest prostsze, niż nam się wydaje. Z pomocą przychodzą nam najróżniejsze internetowe biura podróży oraz platformy takie jak eSky, Lastminuter, Fly.pl, a także platformy do wyszukiwania tanich lotów w tym Skyscanner, Google Flights lub Fru.pl.

To dzięki nim podróżowanie jest dostępne dla każdego, nawet dla osób z mocno ograniczonym budżetem. Egzotyczne wakacje pod palmami mogą być na wyciągnięcie ręki, a niekiedy okazać się tańsze niż wakacje we Włoszech lub w Chorwacji w szczycie sezonu.

Wcale nie przesadziłam z tym porównaniem, ponieważ raz na jakiś czas trafią się niesamowite oferty. Przykładowo linia lotnicza Air Arabia niedawno zorganizowała promocję na liczne loty, również te z Krakowa lub Warszawy. Przesiadając się w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, moglibyśmy dolecieć m.in. na Malediwy, Sri Lankę, do Tajlandii, Indii, czy też Kenii. Ceny zaczynały się już od 1154 zł za osobę w dwie strony.

Niestety tak korzystne oferty rozeszły się, jak ciepłe bułeczki, ale to nic straconego, ponieważ wakacyjne promocje pojawiają się cały czas. Oto kilka innych, stosunkowo tanich propozycji na zagraniczne wakacje poza Europą.

Tydzień w Tajlandii za 2 tys. zł? Żaden problem. Nie zwlekaj z rezerwacją

Liderem tanich egzotycznych wakacji od lat pozostaje Tajlandia. Dzięki tanim lotom oferowanym w ostatnim czasie przez Air Arabia, w maju 2025 r. tydzień w hotelu w Tajlandii wraz z przelotem spędzimy za około 2000 złotych. Najtańsze pobyty oferowane są w mieście Pattaya.

Istnieje jednak pewien kruczek - w maju w Tajlandii rozpoczyna się pora deszczowa. Wówczas w miesiącu występuje średnio 20 dni deszczowych. Jednak czy należy obawiać się takiej pogody?

Jeśli naszym planem jest jedynie wypoczynek na plaży i nieruszanie się poza okolicę hotelu to faktycznie zachmurzone niebo i opady deszczu mogą pokrzyżować nasze plany. Pamiętajmy jednak, że w maju w Tajlandii temperatura powietrza wciąż jest bardzo wysoka i sięga 30 st. C., a deszcz nie pada tam non-stop, dlatego wciąż możemy doświadczyć ładnej pogody.

Pattaya oferuje wiele ciekawych atrakcji, a nieruszanie się poza plażę to ogromny błąd. Niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy nie, w mieście możemy odwiedzić miejsca takie jak:

drewniana Świątynia Prawdy,

świątynia Khao Phra Bat i 18-metrowy posąg Buddy,

ogród Nong Nooch Tropical Botanic Garden,

targ wodny (Floating Market).

Sanktuarium Prawdy w mieście Pattaya to niesamowita budowla wybudowana w całości z drewna 123RF/PICSEL

Jesień i zima w Egipcie za mniej niż 2 tys. zł od osoby. Dostępność ofert wciąż maleje

Kolejnym miejscem, w którym tanio wypoczniemy poza Europą, jest Egipt. To świetna propozycja dla osób, które jesienią i zimą chciałyby wygrzać się w słońcu, a także popływać w ciepłym morzu.

Najtańsze wakacyjne oferty w Egipcie to te last minute, które możemy zarezerwować najczęściej na tydzień lub dwa przed wylotem. Jednak niedrogie pakiety znajdziemy też na kilka miesięcy naprzód. Przykładowo za tygodniowy pobyt w hotelu w Hurghadzie w terminie od 26 listopada do 3 grudnia, zapłacimy 2050 zł od osoby (oferta wraz z lotem). Z kolei w grudniu wypoczniemy już za 2400 zł w 4-gwiazdkowym hotelu. W podobnej cenie kupimy loty i pobyt w hotelu z aqua parkiem w opcji all-inclusive. Propozycji jest naprawdę dużo, możemy szukać ich na platformach dla podróżnych lub na stronach internetowych znanych biur podróży.

Hurghada słynie nie tylko z piaszczystych plaż, ale i wspaniałej rafy koralowej, którą możemy podziwiać, nurkując w wodach Morza Czerwonego. W samej Hurghadzie zobaczymy meczet Al Mina, czy też pokaźnych rozmiarów akwarium. Z miasta możemy również wybrać się na całodniową wycieczkę do Kairu oraz Gizy, podczas której zobaczymy Wielkiego Sfinksa, piramidy lub będziemy mogli wybrać się w rejs po Nilu.

Hurghada to piękne miejsce, w którym zimą wygrzejemy się w słońcu 123RF/PICSEL

Słońce, błękitna woda i masa atrakcji. Sri Lanka za 2,5 tys. zł

Jesienią 2024 oraz zimą 2025 r. możemy liczyć na świetne oferty wakacyjne na Sri Lance. Za tygodniowy pobyt w hotelu wraz z lotem zapłacimy od 2500 zł od osoby. Tyle kosztuje opcja bez wyżywienia, jednak warto pamiętać, że Sri Lanka jest dość tania, więc za lokalne jedzenie (nie chodzi oczywiście o restauracje, które serwują dania kuchni zachodniej) zapłacimy naprawdę niewiele.

Świetną ofertą jest 7-dniowy pobyt w 3-gwiazdkowym hotelu w Zachodniej Prowincji Sri Lanki, która słynie z doskonałych warunków do nurkowania oraz ciekawych atrakcji takich jak:

Ogrody Cynamonowe i Galle Face w Kolombo,

świątynia Kelani Rajamaha Viharaya,

świątynia buddyjska w Negombo,

Narodowy Park Wilpattu - możemy tam spotkać lamparty, słonie, wargacze czy jelenie aksis.

zamek Richmond w mieście Kalutara.

Jest to opcja ze śniadaniem i z wylotem z Krakowa w październiku. Za taki wakacyjny pakiet zapłacimy 2 746 zł

Egzotyczny krajobraz Sri Lanki zapiera dech w piersiach 123RF/PICSEL

Tanie wakacje na własną rękę. Loty do 1 tys. zł

Oczywiście świetnych okazji możemy też szukać na własną rękę, rezygnując z pakietów lot + hotel. Jesień to świetny moment na planowanie wiosennych i letnich wyjazdów, chociaż pamiętajmy, że ceny za loty w sezonie turystycznym będą wyższe. Z tego powodu warto zaplanować wyjazd na okres marzec - maj.

Oto kilka lotów w dobrych cenach na początek wiosny. Podane ceny to koszt za bilety lotnicze w dwie strony dla jednej osoby:

Marrakesz, Maroko - 455 zł,

Tunis, Tunezja - 655 zł,

Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 729 zł,

Dżudda, Arabia Saudyjska - 966 zł,

Hurghada, Egipt - 740 zł,

Baku, Azerbejdżan - 1000 zł.

Najkorzystniejszą opcją bez wątpienia jest Marrakesz, który nie tylko ugości nas dobrą pogodą i doskonałym marokańskim jedzeniem, ale również zapewni wiele wrażeń, zupełnie innych od tych, których możemy doświadczyć, podróżując po Europie.

Podróż do kolorowego i tętniącego życiem Marrakeszu to świetna propozycja dla osób z mocno ograniczonym budżetem. Za jedną noc w centrum miasta zapłacimy już od 77 zł i jest to cena za pokój dla dwóch osób. Oczywiście nie jest to wysoki standard, ale oszczędzając na podróżach, musimy być gotowi na kompromis. Dla osób z nieco wyższym budżetem świetnym rozwiązaniem jest zarezerwowanie noclegu w riadzie - tradycyjnym marokańskim domu przekształconym na hotel. Ceny zaczynają się już od 114 zł za noc dla dwóch osób.

Organizując tani wypoczynek na własną rękę poza Europą warto zwrócić uwagę na Marrakesz 123RF/PICSEL

