Polska miejscowość została okrzyknięta mianem "Palm Beach". Luksusowy kurort odwiedzany przez gwiazdy

Luksusowe wakacje w Polsce, niczym z amerykańskiego snu? Jest to możliwe! Pomorska miejscowość została okrzyknięta mianem „Palm Beach”. Przyciąga turystów swoim urokiem, możliwościami aktywnego wypoczynku, okazjami do relaksu nad morzem, krajobrazami oraz prestiżem. Dlaczego warto wybrać się do Juraty? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Jurata to jeden z ulubionych kurortów Polaków / East News