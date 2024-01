Gdzie znajduje się polska Ibiza?

Mielno to bardzo popularne polskie miasto, które znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Często wybierane jest latem, jako kierunek turystyczny, ze względu na piękną plażę, Bałtyk i jezioro Jamno. Ta różnorodność czyni to miasto wyjątkowym. Przez przyjezdnych nazywane jest polską Ibizą, gdyż w sezonie wysokim można doświadczyć wielu imprez i tłumów ludzi, podobnie, jak na hiszpańskiej wyspie. Mielno latem bez wątpienia ma do zaoferowania turystom sporo atrakcji. Jednak co można tam robić, gdy dzień staje się krótszy i pada śnieg?

Mielno, stolica zimowych kąpieli

Zachodniopomorskie miasto określane jest także stolicą morsowania. Czasami organizowane są specjalne imprezy i wydarzenia związane z zimowymi kąpielami, zwłaszcza podczas okresów świątecznych lub innych specjalnych okazji. Istnieją również zorganizowane grupy osób morsujących, które spotykają się regularnie, aby wspólnie cieszyć się kąpielą w zimnej wodzie. Morsowanie ma na celu wzmocnienie układu odpornościowego oraz sercowo-naczyniowego, poprawia krążenie krwi, polepsza nastrój i redukuje stres.

Zdjęcie / Getty Images

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jaki nocleg wybrać w Mielnie w niskim sezonie?

Udając się nad morze w niskim sezonie, ważny jest wybór hotelu. Warto zwrócić uwagę na to, że część knajp lub restauracji zimą nie będzie czynna. Dlatego istotne jest zapewnienie sobie noclegu np. ze śniadaniem. Wiele hoteli w Mielnie dysponuje także basenami, jacuzzi lub SPA. Dzięki temu turyści mogą zaznać odrobiny luksusu, gdy kąpiel w morzu i promieniach słońca nie jest możliwa. Ceny noclegów wraz ze śniadaniem na stronach takich jak Booking rozpoczynają się od ok. 1300 zł za 2 osoby za 7 dni. Część hoteli będzie dysponować także widokiem na morze, co zdecydowanie umili rześkie poranki.

Niekończące się spacery. Co robić w Mielnie poza sezonem?

W okresie zimowym nad morzem warto poświęcić sporo czasu na spacerowanie. Do dyspozycji turystów jest rozciągająca się wzdłuż wybrzeża, 1,5-metrowa promenada. Należy udać się także na przechadzkę wzdłuż plaży i wsłuchać się w szum fal. Spacery wpływają zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Dodatkowo redukują stres, poprawiają jakość snu, poprawiają nastrój oraz pracę serca. Przyjezdni mogą udać się także na wyprawę Leśną Pętlą Przygód i Tajemnic, czyli przyrodniczą ścieżką prowadzącą przez nadmorski las, stare wydmy, grodziska i bunkry. Aktywnie spędzając czas podczas urlopu, można wrócić naprawdę wypoczętym. Mielno to dobre miejsce na wycieczkę z rodziną, psem lub na nordic walking.

Zdjęcie Plaża w Mielnie nocą /Getty Images

Czyste powietrze i brak tłumów. Zalety wyprawy do Mielna zimą

Wyjazd nad morze może mieć również prozdrowotne właściwości. Warto zaznaczyć, że mniej więcej w okresie od listopada do marca w tamtejszym powietrzu znajduje się największe stężenie jodu. Istotne jest wiedzieć, że im dalej znajdujemy się od morza, tym mniej jest go w powietrzu. Pierwiastek ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Wypoczynek nad morzem często zalecany jest kobietom w ciąży, osobom z chorobami tarczycy i dzieciom.



Dodatkowym atutem urlopu nad morzem poza sezonem jest brak tłumów oraz kolejek. Niewiele osób jest świadomych tak licznych zalet pobytu zimą nad Bałtykiem. Dlatego spokojnie mogą udać się tam osoby, które chcą nacieszyć się ciszą oraz spokojem.

Zdjęcie Plaża w Mielnie / Getty Images

Okolice Mielna, które warto zobaczyć

Nocując w Mielnie, warto udać się do pobliskiego portu rybackiego w Unieściu. Przyjezdni mogą zakupić tam świeżo złowione ryby, takie jak śledź, węgorz lub łosoś. Co ciekawe turyści mogą również udać się na przejażdżkę kutrem wodnym, aby spróbować sił w łowieniu.

Blisko znajduje się także Sarbinowo, oddalone o ok. 10 km. Autem to zaledwie 15 minut drogi. Warto przejść się tam promenadą, zobaczyć pomnik i latarnię Morsa oraz wybrać się na rejs statkiem.

Zdjęcie Plaża w miejscowości Sarbinowo / Getty Images

