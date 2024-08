Polska na własne oczy to podróżniczy cykl dziennikarek i dziennikarzy działu Lifestyle portalu Interia. Przez całe wakacje zapraszamy Was do wspólnego odkrywania Polski, odwiedzając miejsca popularne, kultowe, ale też nieco zapomniane i te, które dopiero czekają na odkrycie. Ruszajcie z nami w podróż po Polsce! Dziś zaglądamy do Łagowa, nie bez powodu zwanego Perłą Ziemi Lubuskiej.

Choć Łagów może przywodzić na myśl nadmorski kurort ze smażalniami ryb oraz budkami z goframi i lodami, ma w sobie coś, czego nie znajdziemy w nadbałtyckich miejscowościach w szczycie sezonu — ciszę, spokój i sielską atmosferę. Spacerując po Łagowie, trudno oprzeć się wrażeniu, że czas płynie tu wolniej. Wystarczy, że usiądziemy w ogródku jednej z kawiarni lub restauracji i przy filiżance kawy będziemy obserwować, jak w miejscowości leniwie mija dzień.

Tej powolnej i beztroskiej atmosferze sprzyja zapierająca dech w piersi przyroda, która zachwyca swoją bujnością i różnorodnością. Zieleń drzew odbijająca się od lazurowej tafli jeziora oraz wszechobecny śpiew ptaków tworzą idealne warunki do relaksu i odcięcia się od codziennych trosk. Urok miejscowości nadaje również zabytkowa zabudowa, która zaprasza nas w podróż w czasie.

Perła Ziemi Lubuskiej. "To moje ulubione miejsce na wczasy"

Łagów to urokliwa miejscowość wypoczynkowo-turystyczna, położona w powiecie świebodzińskim, w województwie lubuskim. Jest siedzibą gminy o tej samej nazwie.

Jako Perła Ziemi Lubuskiej, Łagów jest uznawany za najpiękniejszą miejscowość tego regionu, a zdaniem odwiedzających, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce.

Łagów to moje ulubione miejsce na wczasy. Już od kilku lat przyjeżdżam tu z Wielkopolski z całą rodziną. Uwielbiamy tutejsze jezioro, jest ciepłe i czyste no i mamy dużo spokoju mówi nam Pani Weronika, turystka wypoczywająca w Łagowie.

Wieś ta charakteryzuje się nie tylko malowniczym położeniem, ale także wyjątkowym urokiem. Jej centralnym punktem jest przesmyk łączący dwa jeziora. W Łagowie znajdziemy wiele ośrodków wypoczynkowych, które przyciągają turystów z różnych zakątków Polski. To właśnie w tej miejscowości corocznie odbywa się znany, niezależny festiwal filmowy "Lubuskie Lato Filmowe" oraz festiwal Rock Blues i Motocykle.

Lazurowe jezioro w Łagowie. Tu poczujesz się jak na południu Europy

Powodem, dla którego turyści takich chętnie odwiedzają Łagów, są niezwykle malownicze jeziora - Łagowskie (82 ha) i Trześniowskie (186 ha), które w całości położone są na obszarze Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Na przesmyku pomiędzy nimi wybudowano malowniczy mostek, którym możemy dotrzeć do największej atrakcji wsi.

Mniejsze z nich, czyli Jezioro Łagowskie w dużej mierze otoczone jest bujnymi lasami mieszanymi, w których wypatrzymy buki, sosny, świerki oraz dęby. Jego północny brzeg przylega do zabudowań miejscowości.

Drugie i większe Jezioro Trześniowskie, zwane także Ciecz, zachwyca szmaragdowym kolorem i ciepłą wodą, przez co wypoczywając w Łagowie, możemy poczuć się jak na wakacjach na południu Europy. Większość brzegów jeziora ma charakter zbliżony do wybrzeży fiordowych, natomiast woda w zbiorniku posiada I klasę czystości, a co za tym idzie, ma bardzo dużą przejrzystość.

Głębokość maksymalna Jeziora Trześniowskiego wynosi niemal 60 m, co czyni je najgłębszym jeziorem pojezierza Lubuskiego, a także jednym z najgłębszych w Polsce. Jego strome brzegi niemal w całości porośnięte są zielonym i bujnym lasem, a w niektórych miejscach znajdziemy niewielkie drewniane pomosty, z których turyści mogą podziwiać malowniczą okolicę jeziora. Na wschodnim brzegu możemy również skorzystać z dzikiej plaży.

Oba jeziora oferują różnorodne atrakcje wodne, od wypożyczalni sprzętu, takiego jak rowerki wodne, deski SUP i kajaki, po turystyczne rejsy stateczkiem trwające około godziny. W przypadku rowerka wodnego koszt wynajmu godzinnego wynosi 40 zł.

Jezioro w Łagowie to idealne miejsce na odpoczynek z dala od tłumów Agata Zaremba archiwum prywatne

Zamek Joannitów. Z jego wieży zobaczymy niesamowite widoki

Pierwsze wzmianki o Łagowie pochodzą z XIII wieku, kiedy to wieś należała do Zakonu Templariuszy. W 1285 roku stała się siedzibą komandorii tego zakonu, a w 1300 roku została przejęta przez panów brandenburskich. Niedługo później miejscowość przeszła pod rządy Zakonu Joannitów, który miał największy wpływ na rozwój wsi. To właśnie z działalnością tego zakonu związany jest obecny nieoficjalny herb Łagowa, który przedstawia biały maltański krzyż na czerwonej tarczy.

W XIV wieku rozpoczęto budowę zamku, który do dziś jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Łagowa. Obecnie budynek zamku składa się z konstrukcji z XVII wieku oraz czterech dwukondygnacyjnych skrzydeł, które tworzą renesansowy dziedziniec, będący sercem zamku. Zachwyca on baśniowym urokiem dzięki winobluszczowi, który go porasta. Nad zamkiem wznosi się warowna wieża, widoczna z kilku kilometrów i dostępna do zwiedzania przez cały rok. Bilety na wieżę można kupić na miejscu i kosztują 10 złotych za osobę, jednak rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na darmowe wejście dla swoich maluchów. Z wieży rozpościerają się imponujące widoki na cały Łagów oraz jego jeziora.

W zamku mieści się również hotel i restauracja.

Z wieży zamku możemy podziwiać piękny krajobraz wsi Agata Zaremba archiwum prywatne

Zabytki i atrakcje Łagowa zabiorą nas w podróż w czasie

Inne ważne zabytki to Brama Marchijska i Brama Polska, które niegdyś pełniły funkcje średniowiecznych obwarowań miejskich. Brama Polska to gotycka budowla wybudowana z czerwonej cegły, z kolei Brama Marchijska jest przykładem architektury szachulcowej, charakterystycznej dla Łagowa.

Na terenie wsi turyści mogą również podziwiać neoklasyczny kościół św. Jana Chrzciciela.

Brama Marchijska to przykład architektury szachulcowej w Łagowie Agata Zaremba archiwum prywatne

Wakacje w Łagowie. Co robić, będąc w okolicy?

Do Łagowa najlepiej przyjechać samochodem. Na terenie miejscowości znajdziemy duży, bezpłatny parking, gdzie możemy bez obaw pozostawić pojazd, a następnie krótkim spacerkiem wybrać się nad jezioro czy też do zamku.

Łagów jest też doskonałą bazą wypadową do zwiedzania okolicznych miast i miejscowości. W 30 minut dojedziemy do Międzyrzecza - miasta które słynie ze średniowiecznego zamku wybudowanego na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego. Dziś możemy podziwiać jego ruiny znajdujące się na niewielkim pagórku, a także Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej z największą kolekcją w Polsce portretów trumiennych, blach herbowych i epitafijnych. Bilet na zamek kosztuje jedyne 9 złotych, natomiast bilet łączony, z którym zwiedzimy również muzeum 18 zł (normalny) lub 14 zł (ulgowy).

Innym miejscem, które warto odwiedzić w okolicy, jest oddalony o około 20 km od Łagowa Świebodzin. Tam możemy zobaczyć słynną figurę Chrystusa Króla, która w latach 2010-2011 była najwyższym posągiem Chrystusa na świecie. Mierzy on 36 m i jest o jedyne 2 metry niższy od Statuy Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.

Z kolei w 30 min na zachód od Łagowa dojedziemy do Majalandu Kownaty, czyli rodzinnego parku rozrywki inspirowanego bajką Pszczółka Maja. Na jego terenie znajdziemy zarówno kolejki górskie, jak i najróżniejsze atrakcje dla dzieci i dorosłych w tym mini zoo, karuzele, place zabaw, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci. Całodniowy bilet do parku zakupimy w cenie 144,90 w kasie, lub 134,90 online. Z kolei dzieci do 85 cm mogą wejść do parku za darmo.

***

O cyklu "Polska na własne oczy"

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. Zajrzymy więc do Sosnowca, Radomia, Wałbrzycha, sprawdzimy "polskie Malediwy" i wiele innych nieoczywistych miejsc. Bądźcie z nami przez całe lato!