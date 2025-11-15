Polska znana i nieznana. Rozpoznasz miejsca po jednym zdjęciu?

Wyrusz z nami w podróż po Polsce - bez walizki, bez biletu, ale z dużą dawką ciekawości. Od zamków, które pamiętają czasy królów, po nowoczesne perełki architektury - nasz kraj kryje mnóstwo miejsc, które potrafią zachwycić.

Czy rozpoznasz wszystkie? Gdzie stoi falowiec - miejski labirynt z tysiącem balkonów? A może słyszałeś dźwięk bieszczadzkiej kolejki i pamiętasz, jak nazywa się stacja, z której stratuje? Co jest symbolem Katowic, co stoi na krakowskim Rynku?

Sprawdź się w naszym quizie. Zobacz, ile naprawdę wiesz o Polsce i daj się porwać małej, wirtualnej przygodzie.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

