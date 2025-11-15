Spis treści: Maspalomas - najpiękniejsza plaża Gran Canarii Viralowy trend zagraża najsłynniejszej plaży Wysp Kanaryjskich Wysokie mandaty za łamanie prawa na Wyspach Kanaryjskich

Maspalomas - najpiękniejsza plaża Gran Canarii

Plaża Maspalomas to symbol Gran Canarii. Miękki złoty piasek ciągnie się na długości 3 kilometrów i z jednej strony graniczy z popularnym kurortem, a z drugiej z ogromnym obszarem naturalnych ruchomych wydm. Równolegle biegnie urokliwa promenada. Na plaży Maspalomas każdy znajdzie dla siebie miejsce - dostępna jest tu spora strefa leżaków, barów i restauracji, obszar wyznaczony do uprawiania sportów wodnych, a także bardziej kameralne i zaciszne fragmenty do słonecznych kąpieli w ciszy. Plaża, która jest wizytówką całego archipelagu, jest w ciągu ostatnich miesięcy niszczona przez nieświadomych turystów.

Viralowy trend zagraża najsłynniejszej plaży Wysp Kanaryjskich

W mediach społecznościowych rozpowszechnił się trend ustawiania wież z kamieni i fotografowania ich na tle morza i plaży. Im bardziej spektakularne tło tym lepiej, więc tysiące turystów wybiera w tym celu właśnie słynną plażę Maspalomas. Niestety to unikatowe wybrzeże Gran Canarii płaci cenę za setki serduszek i innych reakcji pod postami turystów.

Eksperci zajmujący się ochroną przyrody alarmują, że pozornie niewinny nawyk niszczy naturalną barierę ochronną linii brzegowej. Masowe przenoszenie kamieni sprzyja erozji i powoduje przesuwanie się fal w głąb lądu. Tego typu zachowania zagrażają nie tylko plaży i wydmom, ale też żyjącym tu małym zwierzętom, dla których kamienie są jedyną osłoną przed drapieżnikami.

Masowe tworzenie kamiennych wież i kopczyków powoduje niszczenie linii brzegowej w Maspalomas 123RF/PICSEL

Wysokie mandaty za łamanie prawa na Wyspach Kanaryjskich

Ekolodzy i badacze apelują, by zostawiać plaże w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy. Niedopuszczalne jest pozostawianie po sobie śmieci i niszczenie, nawet nieświadome, wybrzeża. Władze Wysp Kanaryjskich przypominają też o wysokich mandatach (od kilkuset do nawet kilku tysięcy euro) za wywożenie piasku, muszli i kamieni z plaż archipelagu. W ostatnich latach kontrole na lotniskach są dokładniejsze, a turystów częściej karze się finansowo.

Zachwycający rezerwat ruchomych wydm i kilometry piaszczystych plaż przyciągają na Gran Canarię setki turystów rocznie Rafal Wojtaszek 123RF/PICSEL

