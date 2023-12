Spis treści: 01 Górskie schronisko godzinę drogi od Krakowa

02 Prosty szlak w Tatrach zimą - Rusinowa Polana

03 Tatrzańskie klasyki na zimowy spacer

04 Prosta trasa zimowa u stóp Giewontu

Górskie schronisko godzinę drogi od Krakowa

To prawdopodobnie jeden z najszybszych sposobów, by poczuć górski klimat, nie oddalając się znacznie od stolicy Małopolski. Schronisko PTTK na Kudłaczach to chętnie wybierane przez mieszkańców Krakowa miejsce nawet na krótką wycieczkę, która nie zajmuje całego dnia i nie wymaga skomplikowanej logistyki czy planowania z długim wyprzedzeniem. Tym bardziej nie będziesz potrzebować raków i czekana.

Zdjęcie Schronisko PTTK Kudłacze / Mateusz Grochocki/East News / East News

Zazwyczaj podczas wycieczek w góry wizyta w schronisku jest głównym celem, by w nagrodę po przebytych kilometrach posilić się lokalnymi smakołykami, a czasem i nawet pośpiewać przy dźwiękach gitary. Tu jest nieco inaczej, ponieważ samochodem można dotrzeć niemalże pod samo schronisko.

Reklama

Wokół niego z pewnością będzie gwarno. Plac zabaw przyciąga rodziców z dziećmi, a zimą maluchy oddają się na Kudłaczach lepieniu bałwanów i bitwom na śnieżki. Tym razem masz ochotę skapitulować? Zalesione okolice schroniska to kapitalna przestrzeń, żeby odetchnąć od zgiełku. Bez trudu znajdziesz szlak prowadzący na Lubomir (903,6 m n.p.m.) i zlokalizowane na nim Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza. Dotarcie tutaj spod schroniska zajmuje około 1,15 h.

Zdjęcie Finał wycieczki przy obserwatorium / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

Przeczytaj: Świąteczne miasteczko godzinę drogi od Krakowa. Przyciąga tłumy

Prosty szlak w Tatrach zimą - Rusinowa Polana

Rusinowa Polana zachwyca o każdej porze roku. Przyciąga turystów spragnionych przepięknych panoram, a jednocześnie niezbyt wprawionych w górskich wędrówkach, zwłaszcza zimą. Najpopularniejszym punktem startowym jest Wierch Poroniec, skąd czeka łagodna trasa do samej polany.

Zdjęcie Szlak na Rusinową Polanę / Albin Marciniak/East News / East News

Przejście zajmuje średnio nieco ponad godzinę, lecz należy pamiętać o pewnych właściwościach śniegu... Mianowicie — spowalnia wędrówkę. Będąc w górach zimą, trzeba to brać pod uwagę i nie planować wędrówek na popołudnie, zawsze mając pewien zapas czasu. Miej to w pamięci przy okazji wycieczki na Rusinową, ponieważ bajkowy krajobraz wciąga i śmiem zaryzykować stwierdzenie, że nie da się go podziwiać w pośpiechu.

Zdjęcie Tutaj poczujesz prawdziwą zimę / Albin Marciniak/East News / East News

Zobacz też: Kalevala: Tu bije serce karkonoskiej Laponii

Tatrzańskie klasyki na zimowy spacer

Na liście prostych szlaków zimowych w górach nie może zabraknąć Doliny Chochołowskiej i Doliny Kościeliskiej. Pierwsza z nich być może najbardziej kojarzy się z wiosennym zatrzęsieniem krokusów, ale zimą również nie brakuje jej uroku. Dolina Chochołowska jest najdłuższą po polskiej stronie Tatr, więc zapewni sporą dawkę ruchu dla przerwania zimowej stagnacji.

Zdjęcie Spacerem przez Dolinę Chochołowską / Rafal JABLONSKI/East News / East News

Nieco krótsza Dolina Kościeliska też zasługuje na uwagę. Moim zdaniem jest nawet ciekawsza, a krajobrazy, które można podziwiać po drodze, bardziej urozmaicone. Osoby, które nie lękają się niewielkich przewyższeń mogę urozmaicić spacer wyprawą nad Smreczyński Staw. Z własnego doświadczenia mogę jednak powiedzieć, że ten wariant wycieczki jest bardziej komfortowy, jeśli w wyposażeniu posiadamy raczki. Na tej trasie zimą zdarzają się strome i śliskie momenty.

Zdjęcie Zimowy Smreczyński Staw / Joanna Leśniak / Archiwum autora

Prosta trasa zimowa u stóp Giewontu

Dolina Strążyska, bo o niej mowa, przez wielu turystów traktowana jest wyłącznie jako rozgrzewka przed wejściem na bardziej wymagające trasy. Zimą należy jej się jednak szczególne docenienie, ponieważ daje możliwość obcowania z górami nawet tym osobom, które do tej pory zimą stawiały raczej na wygodny fotel. Zawsze bardziej ceniłeś ciepły koc w domu niż puchową kurtkę na szlaku? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po tej wycieczce zmienisz zdanie.

Zdjęcie Dolina Strążyska ma wiele do zaoferowania fanom zimowych aktywności / MAREK LASYK/REPORTER / East News

Oto pomysł na wycieczkę w góry, która zajmie około dwóch-trzech godzin. Wiele zależy od indywidualnego tempa. Dolina Strążyska położona jest u stóp Giewontu, a jej finałem może być podejście do wodospadu Siklawica (choć musisz wziąć pod uwagę, że bywa tam naprawdę ślisko). Jeśli nie jesteś fanem żywienia się wyłącznie kanapkami na szlaku, mamy dobrą wiadomość. Na Polanie Strążyskiej funkcjonuje bufet, w którym znajdziesz coś ciepłego do przekąszenia i wypicia.

Zdjęcie Nie jest to typowe schronisko, ale każdy znajdzie tu coś na rozgrzanie / Adrian Gladecki/REPORTER / East News

Polecamy:

Zamek Niemodlin, zapoznasz się tam z historią, legendami i danielami

Najpiękniejsze ogrody świateł w Polsce. Te miejsca kuszą już kolorowymi iluminacjami