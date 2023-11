Świąteczne miasteczko godzinę drogi od Krakowa. Przyciąga tłumy

Chociaż do Bożego Narodzenia pozostał jeszcze miesiąc, to w niektórych miejscach Polski atmosfera jest już naprawdę świąteczna. W magiczną atmosferę z pewnością wprowadzi również świąteczne miasteczko, które powstało w jednej z miejscowości w Małopolsce. Największy ogród świateł w kraju, lodowisko, kilkunastometrowa choinka czy bożonarodzeniowy jarmark to tylko niektóre z atrakcji czekające na was w tym miejscu.

Zdjęcie Zimowe miasteczko w Energylandii już działa. Coroczna atrakcja przyciąga tłumy / Jarek Praszkiewicz / Forum / Agencja FORUM