Lapońska Wioska Kalevala leży w samym sercu Karkonoszy, zaledwie 11 km od Karpacza, w miejscowości Borowice, a swoją nazwę zawdzięcza fińskiemu poematowi epickiemu. To wyjątkowe miejsce, powstałe z miłości do Finlandii, śniegu i Świąt Bożego Narodzenia. Tutaj wszystko jest "made in Finland" - krajobrazy, architektura i styl życia, a goście mogą zdecydować się na wypoczynek np. w... bajkowym domku Muminków.

Kalevala: Jedyna wioska fińska poza Finlandią... na świecie!

Najpiękniejsze ogrody świateł w Polsce. Te miejsca kuszą już kolorowymi iluminacjami

Niedoceniana europejska stolica zachwyci wszystkich smakoszy. Co zjeść i co zwiedzić w Wilnie?

Miasto soli, w którym czas płynie wolniej. Polacy chętnie udają się tam, aby odpocząć

Niecodzienna atrakcja Bytomia. Oryginalna metamorfoza zrujnowanej kamienicy Wioska Kalevala to nie tylko najbardziej fińskie miejsce w Polsce, ale też jedyna fińska wioska poza Finlandią na świecie. Założył ją w 2016 roku Michał Makowski z Wrocławia, wcześniej pracownik banku, który od lat pasjonował się kulturą Północy, a studia doktoranckie poświęcił przekładom na język polski fińskiego eposu o krainie Kalevy. Michał zakochał się w Laponii, bo jak przyznał w jednym z wywiadów, nigdzie wcześniej nie czuł się tak wolny jak tam. Ukochaną Laponię postanowił więc przenieść do Polski. Tak powstała Kalevala, a bilety na jej otwarcie sprzedały się zaledwie w kilka minut. O co tyle szumu?

Choć fińska wioska w Karkonoszach oferuje swoim gościom sporo atrakcji, to największą z nich jest już sam nocleg. W Borowicach śpi się bowiem w ręcznie robionych namiotach Lavvu i w namiotach wiszących, w których mogą przebywać maksymalnie cztery osoby. Wszystkie znajdują się w strefie noclegowej, a powstały z inspiracji prawdziwymi skandynawskimi namiotami. Jest w nich bardzo ciepło i komfortowo, bo wyposażone zostały nie tylko w system grzewczy, ale również w prąd i dostęp do Wi-Fi. Do przygotowywania i spożywania posiłków służy osobny duży namiot, a do dalszej biesiady z odrobiną wellness - fińska sauna z grillem oraz strefa SPA z odkrytym basenem, beczką kąpielową i sauną typu beczka.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

W strefie tzw. Małej Skandynawii znajduje się namiot Vikinga oraz Domek Muminków. Na terenie posesji stoją też inne małe domki oraz Maitolaituri, czyli domek z kanką na mleko i Niliaitta - budka na zamówione posiłki. Nie brakuje również rozstawionych w ogrodzie ław i stołów z parasolami. Miejsca jest więc sporo - w całej wiosce jednocześnie mieszkać mogą aż 33 osoby! Co serwuje tutejsza kuchnia? Oczywiście fińskie specjały w formie śniadań bufetowych i trzydaniowych obiadokolacji.

Instagram Post Rozwiń

Fińskie hygge w Karkonoszach

Duńczycy mają hygge, a Finowie sisu. W dosłownym znaczeniu tego słowa, sisi to odwaga, wytrwałość, upór, hart ducha i siła woli - typowe cechy Finów. Choć mieszkają w kraju, w którym brakuje słońca, a surowa natura jest sporym wyzwaniem, Finowie to jeden z najszczęśliwszych narodów świata. Jak sami mówią, potrzebują bowiem niewiele – kontaktu z naturą, ciszy, powietrza i spokoju.

Goście Kalevali znajdą to wszystko na terenie pola leżakowego, które stworzone zostało z myślą o pokazach realizowanych w technologii VR. Po włożeniu specjalnych gogli, wystarczy już tylko usiąść na leżaku, by podziwiać niesamowitą zorzę polarną. Efekt wzmacnia płynąca z słuchawek relaksująca, skandynawska muzyka.



Husky, Mikołaj i renifery

W Lapońskiej Wiosce Kalevala nie mogło oczywiście zabraknąć kochających zimę zwierzaków. Na stałe mieszkają tu więc psy husky oraz renifery, które przyjechały do Polski prosto z Finlandii. Gospodarze zachęcają do spacerów z psiakami, ale w ofercie są również górskie wycieczki, rajdy saneczkowe, a nawet specjalna ścieżka edukacyjna.

Zimą do Kalevali przybywa Święty Mikołaj - dorośli czekają na jego przybycie równie mocno co najmłodsi goście wioski. Nic dziwnego, bo brodaty staruszek to sam Joulupukki, czyli licencjonowany Święty Mikołaj prosto z wioski Mikołaja w Rovaniemi!

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Dodatkową atrakcją są festyny, warsztaty, nawiązujące do lapońskiej kultury oraz seanse filmowe. W namiocie konferencyjnym funkcjonuje natomiast Szkoła Fińska, w której odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, realizowane w oparciu o fiński system edukacji.

Polska kraina Muminków

Kalevalą rządzą także Muminki, fikcyjne istoty, zamieszkujące oryginalnie pewną dolinę gdzieś w Finlandii i bohaterowie cyklu dziewięciu książek i dwudziestu dwóch komiksów fińskiej autorki Tove Jansson oraz pięćdziesięciu dwóch komiksów jej brata, Larsa Janssona. Pierwsza książka o Muminkach została opublikowana przez Tove Jansson w 1945 roku, a pierwszy komiks zaczął ukazywać się w częściach w 1947 roku w szwedzkojęzycznym lewicowym czasopiśmie „Ny Tid”.

Wszystkie książki o Muminkach odniosły spektakularny sukces - zostały przełożone na ponad trzydzieści języków, doczekały się swojej wersji teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej i komiksowej. W Kalevali stoi Leikkimokki, czyli domek Muminków z sypialnią i pokojem zabaw dla dzieci. Można tu skosztować pysznego muminkowego kakao i muminkowych herbatek oraz kawy.

Instagram Post Rozwiń

Kalevala działa pod patronatem Ambasady Republiki Finlandii w Warszawie, była oficjalnym organizatorem obchodów 100-lecia niepodległości Finlandii oraz należy do organizacji takich jak Skandynawsko - Polska Izba Gospodarcza, Towarzystwo Polska - Finlandia, Stowarzyszenie Interim Managers w Warszawie oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Przedstawiciele Kalevali wzięli też w listopadzie udział w spotkaniu z Prezydentem Finlandii:

Sauli Niinistö już wczoraj podczas uroczystej kolacji kazał pozdrowić Kalevalę i wszystkich miłośników Finlandii w Polsce. Możecie być z nas dumni

- napisali na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

W 2022 i 2023 roku Kalevala została też nominowana do World Travel Awards, czyli tzw. "turystycznych Oscarów".

Zobacz również:

Kraina Świateł na Gubałówce ponownie otwarta

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Albania: Zaprzysiężona dziewica Kanun Deutsche Welle