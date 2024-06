Zamek Królewski na Wawelu nie zwalnia tempa i szykuje kolejną niespodziankę dla odwiedzających. 1 lipca 2024 roku zostanie otwarta Mała Baszta, dotąd niedostępna dla zwiedzających . Warto się tu wybrać, ponieważ z ulokowanego na dachu tarasu widokowego rozpościera się piękna panorama Krakowa. Będzie go można zobaczyć z nieco innej perspektywy, bo z tego miejsca mieszkańcy i turyści jeszcze nie mieli okazji "spojrzeć" na miasto. Mała Baszta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu królewskiego i najwyższej na Wawelu baszty Senatorskiej.

- To stąd rozpościera się najbardziej spektakularny widok w Krakowie! - zachwalają muzealnicy Zamku Królewskiego na Wawelu.

- Po dotarciu na krużganek zobaczycie zachwycającą panoramę okolic zamku - teren wzgórza wawelskiego i starego miasta. Z tarasu widokowego rozpościera się także widok na dzielnicę Kazimierz z imponująco rysującymi się sylwetami kościołów i dawnym ratuszem, a także malowniczo meandrującą Wisłę - czytamy we wpisie.

Mała Baszta powstała w latach 40. XX wieku w celu połączenia południowej pierzei krużganków pałacowych z budynkiem administracyjnym. Znajduje się dokładnie w narożniku dziedzińca arkadowego. Miejsce do tej pory było niedostępne dla zwiedzających.

W 2022 roku w baszcie i przy przylegającej do niej ścianie parawanowej dziedzińca arkadowego rozpoczęły się prace budowlane i konserwatorskie. Remont dobiegł końca jesienią 2023 roku, a kolejnym krokiem była aranżacja pomieszczeń na potrzeby nowej trasy turystycznej.

- Koszty zaplanowanego na lata 2022-2023 remontu to 2 mln zł , z czego 800 tys. zł wyasygnuje SKOZK z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - informował SKOZK.

Małą Basztę można zwiedzać codziennie, od 1 lipca do 13 października. W poniedziałek w godzinach 10-18, a od wtorku do niedzieli w godzinach 9-18. Ostatnie wejście na 30 minut przed zamknięciem. Koszt biletu normalnego to 12 zł, a ulgowego - 9 zł (możliwość zakupu online, jak i w kasach zamku).