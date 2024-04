Ranking najlepszych miast do spacerowania. Stolica Polski na trzecim miejscu

Compare the Market AU przeprowadziło badania dotyczące miast, które idealnie dostosowane są do pieszych wędrówek. Pod uwagę wzięli średnie opady deszczów, trasy dla pieszych, bezpieczeństwo, czy też koszty komunikacji miejskiej. Na pierwszym miejscu listy widnieje Monachium, gdzie znajdziemy liczne trasy rowerowe. Co ciekawe 86% mieszkańców żyje w promieniu 1 km od przestrzeni wolnej od samochodów.