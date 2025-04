Pasażerowie podróżujący ze stołecznego Lotniska Chopina wkrótce skorzystają z nowoczesnego rozwiązania, znanego już z największych portów lotniczych w Europie. W terminalu zostaną zainstalowane bramki do samodzielnej odprawy (tzw. self-boarding), które pozwolą podróżnym przejść przez ostatni etap przed wejściem na pokład bez udziału personelu .

Wprowadzenie bramek do samodzielnej odprawy to nie tylko oszczędność czasu, ale także sposób na poprawę komfortu pasażerów. Dzięki technologii self-service porty lotnicze mogą efektywniej zarządzać ruchem podróżnych, ograniczając tłok i skracając czas oczekiwania na wejście do samolotu.