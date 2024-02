Spis treści: 01 Ryanair ogłosił nową trasę z Polski. Polscy turyści będą zachwyceni

Ryanair ogłosił nową trasę z Polski. Polscy turyści będą zachwyceni

Ryanair niedawno ogłosił rozszerzenie swojej letniej siatki połączeń z Polski. W ofercie przewoźnika pojawiła się nowa trasa z Krakowa do włoskiego Triestu. Loty na tej trasie będą odbywać się dwa razy w tygodniu, konkretnie w każdy poniedziałek i piątek. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z systemu rezerwacyjnego przewoźnika, inauguracyjny lot planowany jest na 1 kwietnia, natomiast ostatni przewidziany jest na 25 października 2024 roku.



W tym okresie w poniedziałki samolot Ryanaira startować będzie z Krakowa o godzinie 21:30, a przewidziane lądowanie w Trieście odbędzie się o 23:00 czasu lokalnego. Z kolei w piątki rejs rozpocznie się o 8:20 ze stolicy Małopolski i zakończy o 9:50 w Trieście.

W kierunku powrotnym przewoźnik będzie przyjmować pasażerów w poniedziałki o godzinie 19:30 (z lądowaniem w Krakowie planowanym na godzinę 21:00) oraz w piątki o 6:15 (z przybyciem na polskie lotnisko o godzinie 7:45). Bilety na to nowe połączenie są już dostępne w sprzedaży.

Triest - mało znane wśród turystów miasto stanie się nowym podróżniczym hitem?

Triest to urokliwe miasto położone w północno-wschodniej części Włoch, tuż przy granicy ze Słowenią. Jest ono stolicą najbardziej wysuniętego na wschód regionu Włoch Friuli-Wenecja Julijska. Miasto leży nad Morzem Adriatyckim, a dokładniej nad Zatoką Triesteńską.



Triest to miasto portowe, dlatego w jego centrum nie znajdziemy plaż. Niemniej jednak, na turystów przyjeżdżających latem czekają tam liczne kąpieliska w tym La Lanterna, czy też Ausonia.



Triest emanuje nie tylko pięknem krajobrazu, ale także bogatą historią i kulturowym dziedzictwem. W mieście możemy zauważyć wyraźne wpływy weneckie, austriackie, a także słoweńskie. Przejawiają się one przede wszystkim w architekturze, która oferuje nam niebywałą mieszankę stylów od klasycyzmu przez neogotyk, aż po secesję.

Zdjęcie Triest to miasto położone nad Adriatykiem w malowniczym włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska / 123RF/PICSEL

Główne atrakcje Triestu. Te miejsca musisz odwiedzić podczas podróży

Turystów odwiedzających Triest wiosną i latem czeka wiele atrakcji. Większość z nich koncentruje się na stosunkowo niewielkim obszarze starego miasta i części portowej Triestu, jednak są też takie miejsca, do których będziemy musieli dojechać poza centrum.

Do głównych atrakcji miasta należą:

Piazza Unità d'Italia — stanowiący serce miasta Plac Zjednoczenia Włoch to jeden z największych placów w Europie położonych bezpośrednio nad morzem. Otaczają go malownicze budynki, pełne kawiarni i restauracji. To miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą delektować się niepowtarzalną atmosferą Triestu.

— stanowiący serce miasta Plac Zjednoczenia Włoch to jeden z największych placów w Europie położonych bezpośrednio nad morzem. Otaczają go malownicze budynki, pełne kawiarni i restauracji. To miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą delektować się niepowtarzalną atmosferą Triestu. Zamek Miramare — malowniczo położony na skraju Adriatyku zamek Miramare to jedna z największych atrakcji miasta. Zbudowany został pomiędzy 1856 a 1860 rokiem na zlecenie Ferdynanda Maksymiliana Habsburga. Wnętrze zamku urządzone zostało w romantycznym stylu, a wystrój pokoi nawiązuje do fascynacji morzem.

— malowniczo położony na skraju Adriatyku zamek Miramare to jedna z największych atrakcji miasta. Zbudowany został pomiędzy 1856 a 1860 rokiem na zlecenie Ferdynanda Maksymiliana Habsburga. Wnętrze zamku urządzone zostało w romantycznym stylu, a wystrój pokoi nawiązuje do fascynacji morzem. Katedra San Giusto — katedra św. Justusa powstała na początku XIV wieku, po tym, jak przykryto jednym dachem dwie wcześniejsze bazyliki. Majestatyczna budowla łączy wiele stylów architektonicznych. Barokowe zdobienia, gotyckie strzeliste okna i wieże, a także renesansowe obrazy — razem tworzą spójną całość.

— katedra św. Justusa powstała na początku XIV wieku, po tym, jak przykryto jednym dachem dwie wcześniejsze bazyliki. Majestatyczna budowla łączy wiele stylów architektonicznych. Barokowe zdobienia, gotyckie strzeliste okna i wieże, a także renesansowe obrazy — razem tworzą spójną całość. Grotta Gigante : położona niecałe 10 km od Triestu “Jaskinia Olbrzymia" to jedna z największych jaskiń naturalnych na świecie. Jej wysokość wynosi niemal 100 metrów, natomiast długość to prawie 170 m. Główna sala jaskini znajduje się na głębokości około 100 metrów poniżej poziomu morza.

: położona niecałe 10 km od Triestu “Jaskinia Olbrzymia" to jedna z największych jaskiń naturalnych na świecie. Jej wysokość wynosi niemal 100 metrów, natomiast długość to prawie 170 m. Główna sala jaskini znajduje się na głębokości około 100 metrów poniżej poziomu morza. Molo Audace — to długa nadmorska promenada, z której możemy podziwiać bezkresny horyzont Morza Adriatyckiego. To idealne miejsce na romantyczny spacer, zwłaszcza o zachodzie słońca.

Zdjęcie Zamek Miramare to jedna z największych atrakcji miasta / 123RF/PICSEL

