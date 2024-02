Spis treści: 01 Costa del Sol i góry Sierra Nevada

02 Barcelona i stoki Andory

03 Dubaj i Ski Dubai

Costa del Sol i góry Sierra Nevada

Platforma Getaway wyjaśnia, że na szczególną uwagę w okresie ferii zasługuje położona na południu Hiszpanii Costa Del Sol. Ten wyjątkowy kierunek pozwala na połączenie plażowania z zabawą na stokach narciarskich. Costa del Sol oferuje aż 300 słonecznych dni rocznie i średnią roczną temperaturę na poziomie 18 stopni Celsjusza. Dla miłośników plażowania dostępnych jest około 160 km plaż.

Zdjęcie Plaża w Costa del Sol / @rognar2 / materiał zewnętrzny

Warto udać się na wizytę do Malagi, czyli najstarszego miasta na świecie sięgającego historią aż 770 roku p.n.e. Według Getaway warto zwiedzić m.in. ruiny antycznego Teatru Rzymskiego. Dodatkowo na wzgórzu Gibralfaro, należy udać się do arabskiej Twierdzy Alcazaba z tarasami oferującymi widok na wybrzeże. W sąsiedniej miejscowości Ronda znajduje się majestatyczny 100-metrowy wąwóz El Tajo, który przecina miasto na pół, a nad nim góruje most Puento Nuevo.

Tylko 90 minut dzieli Costa del Sol od Sierry Nevady, czyli kurortu narciarskiego położonego w Górach Betyckich, najwyższym paśmie górskim Półwyspu Iberyjskiego. To fantastyczne położenie gwarantuje łagodne temperatury i dużą liczbę godzin słonecznych w ciągu dnia, a przy tym świetne warunki narciarskie, które testować można na ponad 100 trasach zjazdowych. mówi Grzegorz Mikielewicz, założyciel i CEO Getaway

Reklama

Grzegorz Mikielewicz dodaje, że przyjezdni mogą skorzystać z trzytysięczników, takich jak np. Piico Veleta o wysokości 3392 metrów. Tamtejsza najdłuższa trasa ma długość 6 km i prowadzi z góry Veleta do Pradollano. Dodatkowo odbywały się tam liczne międzynarodowe zawody, włącznie z Mistrzostwami Świata w Narciarstwie Alpejskim w 1996 roku. To wspaniałe miejsce, które pozwala przyjezdnym cieszyć się jazdą na nartach, wypoczynkiem na plażach oraz zwiedzaniem zabytków pobliskich miast.

Zdjęcie Widok na Malagę / Getty Images

Zobacz również: Słowacka kraina nieopodal Krakowa. Zakochają się nawet amatorzy narciarstwa

Barcelona i stoki Andory

Platforma Getaway wskazuje także stolicę Katalonii, która przez narciarzy doceniana jest ze względu na Pireneje. Dzięki temu mogą połączyć zimową zabawę z upragnionym plażowaniem i pięknymi krajobrazami. W poszukiwaniu zimowych przygód warto udać się w kierunku Andory. W 2,5 godziny z lotniska w Barcelonie można dostać się do ośrodka narciarskiego Grandvalira. Do dyspozycji przyjezdnych jest ponad 200 km tras.

Andora, choć zajmuje tak mały obszar, oferuje zaskakująco wiele możliwości après-ski. Amatorzy wieczornych rozrywek z pewnością odnajdą się w takich kurortach, jak Soldeu, Pas de la Casa czy Canillo, w których dostępnych jest wiele barów i klubów. dodaje Grzegorz Mikielewicz z Getaway

Grzegorz Mikielewicz wyjaśnia, że to dobre miejsce, aby oddać się również „zakupowemu szaleństwu”. Kraj ten znajduje się w strefie wolnocłowej i jest to szczególnie widoczne pod względem cen np. kosmetyków. Poleca także wizytę w „Caldea” w Andorra-la-Vella, czyli największej strefie wellness w Europie.

Zdjęcie Andora / @lunamarina / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Narty w Andorze. To prawdziwy hit zimowych wyjazdów

Dubaj i Ski Dubai

Ciekawym i niecodziennym rozwiązaniem na spędzenie ferii, zdaniem platformy Getaway, jest udanie się do Dubaju. To właśnie tam można zobaczyć stok narciarski w sercu centrum handlowego. Jest to miejsce, które nie przestaje się rozwijać, a projektami budowlanymi zaskakuje cały świat. Przyjezdni mogą nacieszyć się pustynnymi terenami, widokami najwyższych budynków i majestatycznymi galeriami handlowymi. Co ciekawe, wiele z dubajskich atrakcji znalazło się nawet w Księdze Rekordów Guinnessa.

Dubaj to także miejsce dla rodzin z dziećmi, które mogą wybrać się do lunaparków, parków wodnych, Legolandu, interaktywnych muzeów lub parków iluminacji. Osoby, które najdzie ochota na sporty zimowe, mogą wybrać się do Ski Dubaj, znajdującego się w centrum handlowym Mall of the Emirates. Do dyspozycji turystów są także pokazy zabawy pingwinów, śnieżna jaskinia lub podwójny tor bobslejowy.

Zdjęcie Dubaj nocą / Getty Images

Zobacz również: 3 najpopularniejsze miejsca we Włoszech, które warto odwiedzić zimą