Singapur w ekstremalnej odsłonie. "Azjatycka Energylandia" zachwyca na wiele sposobów

Azjatyckie miejsce doświadczeń i eksploracji. Rozrywkowa dzielnica Singapuru

Wyspa Sentosa znajduje się około 15 minut od centralnych dzielnic Singapuru, co sprawia, że jest łatwo dostępna dla turystów i mieszkańców miasta. Zajmuje powierzchnię 500 hektarów, która jest w pełni zagospodarowana pod kątem rozrywki, rekreacji i przygód. Na Sentosie można znaleźć liczne atrakcje, które opierają się na innowacyjnych technologiach, takich jak parki rozrywki czy interaktywne muzea. Pomimo nowoczesności, wyspa zachowuje też naturalny urok, oferując malownicze, zielone tereny oraz dziką roślinność.

Roślinność w Singapurze nasycona jest kolorami zieleni Karolina Burda INTERIA.PL

To idealne miejsce zarówno dla miłośników relaksu, jak i dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń. Z łatwością można dotrzeć tam na piaszczyste plaże, aby móc cieszyć się słońcem i tropikalnym klimatem. Dla poszukiwaczy adrenaliny znajdą się atrakcje, takie jak tyrolki, kolejki czy skoki na bungee. Wyspa oferuje również rozbudowane zaplecze gastronomiczne i hotelowe, dzięki czemu można spędzić tam kilka przyjemnych dni. Sentosa jest popularnym kierunkiem zarówno wśród rodzin z dziećmi, jak i młodych par czy grup przyjaciół.

Wyspa jest także siedzibą pierwszego zintegrowanego kurortu w Singapurze - Resorts World Sentosa. Kompleks oferuje różnorodne atrakcje, a jedną z najważniejszych jest pierwszy park rozrywki Universal Studios, który powstał w regionie Azji Południowo-Wschodniej. W parku można znaleźć liczne strefy tematyczne, inspirowane popularnymi filmami i postaciami z kultowych produkcji Hollywood. To także miejsce jednego z najbardziej majestatycznych portów, w którym mieści się aż tysiąc statków.

Widok na port w Singapurze Karolina Burda INTERIA.PL

Jak przemieszczać się po Singapurze?

Goście przebywający w centralnej części Singapuru, mogą dotrzeć na wyspę na kilka sposobów, na przykład korzystając z Sentosa Express - różnorodnych usług autobusowych. Można skorzystać także z Sentosa Boardwalk — 700-metrowego zadaszonego drewnianego deptaka. Dla tych, którzy szukają wyjątkowego doświadczenia w drodze na wyspę, czeka przejażdżka kolejką linową Singapore Cable Car na trasie Mount Faber, oferującą zapierający dech w piersiach widok z lotu ptaka na Sentosę, który kończy się na Imbiah Lookout. Przyjezdni mogą następnie wygodnie przesiąść się do wewnętrznej kolejki linowej - Sentosa Line - by dotrzeć na tamtejsze plaże.

Widok na Singapur z gondoli Karolina Burda INTERIA.PL

Na Beach Station dostępne są także bezpłatne autobusy, które zapewniają turystom wygodę i komfort podczas zwiedzania Sentosy. Dla tych, którzy szukają bardziej emocjonującej podróży, Skyline Luge Singapore oferuje pełną przygód i nietypową trasę między Imbiah Lookout a plażą Siloso.

Singapurska kolejka gondolowa Karolina Burda INTERIA.PL

Czas na relaks. Gdzie możemy napawać się słońcem?

Na Sentosie znajdują się trzy plaże. Jedną z nich jest Siloso Beach, która uważana jest za najbardziej dynamiczne miejsce, ze względu na mnóstwo ekscytujących aktywności rekreacyjnych. Ten punkt na wyspie przypadnie do gustu szczególnie młodym osobom i turystom pełnych energii. Plaża uznawana jest także za najbardziej tętniące życiem nadmorskie miejsce w Singapurze, gdyż przepełnione jest wszelakimi barami z widokiem na wodę. Wydarzenia organizowane są tam przez cały rok, można spędzić urlop podczas festiwali muzycznych, czy też słynnego Senstosa GrillFest.

Pamiętaj, aby nie zbliżać się do nieznanych ci zwierząt. One także się ciebie boją Karolina Burda INTERIA.PL

Kolejnym miejscem jest Palawan Beach, które bardziej spodoba się osobom ceniącym sobie udogodnienia, na przykład rodzinom z dziećmi. Jest to dosyć spokojne miejsce, otoczone dziką przyrodą i artystycznymi instalacjami "Explorers of Sentosa" autorstwa Thomasa Dambo. Plaża dysponuje także toaletami, prysznicami i przebieralnią. Natomiast Tanjong Beach określana jest jako "oaza", idealna dla tych, którzy szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku i chcą w ciszy, cieszyć się nadmorskim krajobrazem.

Palawan Beach Karolina Burda INTERIA.PL

Podróż kulinarna. Gdzie zjeść w najbardziej rozrywkowej części Singapuru?

Wyspa Sentosa, jak i cały Singapur to raj dla turystów ceniących kulinarne doznania. Znajduje się tam wiele restauracji, które oferują nie tylko lokalne specjały, ale również dania z europejskich rejonów. Miejscowi kucharze przykładają dużą wagę do tego, co podawane jest klientom, więc większość miejsc oferuje znakomite specjały. Oto kilka miejsc, które warto odwiedzić.

Jedną z wyjątkowych restauracji jest FOC by the Beach, położona tuż przy spokojnej plaży Palawan. Wnętrze i menu nawiązują do katalońskiego stylu, a goście mogą spróbować oryginalnych dań, takich jak sałatka z grillowanego awokado, ciesząc się przy tym tropikalną scenerią.

Potrawy w FOC by the Beach Karolina Burda INTERIA.PL

Kolejną perełką jest lokal +Twelve, który znajduje się tuż przy plaży. Oferuje nie tylko piękne widoki, ale także niezapomniane doznania kulinarne. Jest to miejsce wręcz stworzone dla miłośników sushi i owoców morza, którzy cenią sobie nowoczesne podejście do kuchni. Menu restauracji składa się z innowacyjnych dań, takich jak kreatywne warianty kanapek, czy sałatek, które zaskakują niebanalnymi połączeniami smakowymi. Warto również spróbować tam napoju kokosowego, podawanego w naturalnej skorupce, co dodaje tropikalnego charakteru każdemu posiłkowi.

+Twelve to miejsce warte odkrycia Karolina Burda INTERIA.PL

Dla tych, którzy szukają rozrywki i jedzenia w bardziej swobodnej atmosferze, idealnym wyborem będzie Tipsy Unicorn. To lokal, który przyciąga raczej młodsze towarzystwo, oferując nie tylko pyszne dania, ale także możliwość wzięcia udziału w całonocnych imprezach nad basenem. Lokal ten słynie przede wszystkim niebanalnych makaronów i wyśmienitej laksy.

Celując w bardziej stylowe i eleganckie otoczenie, doskonałym wyborem będzie Wildseed Bar & Grill, skąd można podziwiać piękną panoramę okolicy. Restauracja ta znana jest z wykwintnych steków, które serwowane są w wyjątkowej scenerii klasycznych, białych budynków, co dodaje miejscu romantycznego klimatu. Co ciekawe, Wildseed to nie tylko lokal dla ludzi, ale także przyjazne miejsce dla zwierząt. Restauracja z radością gości czworonożnych przyjaciół, a czasem organizowane są tam dla nich imprezy urodzinowe.

Owoce morza i frytki w Tipsy Unicorn Karolina Burda INTERIA.PL

Atrakcje Sentosy przepełnione emocjami

Wyspa jest miejscem ekscytujących, pełnych adrenaliny atrakcji, z których chętnie korzystają poszukiwacze emocji i przygód. Turyści mogą wypróbować HyperDrive, czyli kryty tor gokartowy łączący tradycyjny karting z elementami wirtualnej gry, oferujący wielopoziomowy tor z 14 zakrętami. W Mega Adventure Park znajduje się MegaZip – 450-metrowa tyrolka z zapierającymi dech w piersiach widokami na plażę i dziką przyrodę, a także MegaClimb z 36-linowymi przeszkodami, które pozwalają przetestować równowagę i zwinność. Dla odważnych dostępny jest MegaJump - symulator swobodnego spadania, natomiast fani akrobacji mogą spróbować swoich sił na trampolinie z bungee w Megabounce.

Rejs statkiem z Sentosa Karolina Burda INTERIA.PL

Dla miłośników wysokości stworzono SkyHelix Sentosa – atrakcję oferującą wyjątkowe wrażenia podczas przejażdżki w otwartej gondoli, która powoli obraca się na wysokości 79 metrów nad poziomem morza. W trakcie tej podniebnej podróży można poczuć orzeźwiający wiatr we włosach, swobodnie machać stopami i odprężyć się, popijając chłodny napój. Z gondoli rozpościerają się zachwycające widoki, obejmujące całą panoramę Sentosy, Zatoki Keppel oraz Wysp Południowych. Podczas pobytu na Sentosie warto również wziąć udział w 60-minutowej wycieczce motorówką po malowniczych wodach Południowych Wysp Singapuru, gdzie można odkryć ukryte perły, takie jak Wyspa Łazarza i Wyspa Świętego Jana.

SkyHelix Sentosa Karolina Burda INTERIA.PL

Jednym z interesujących sposobów na zwiedzanie dzielnicy Sentosa jest wizyta w Sensoryscape – miejscu, gdzie po zachodzie słońca można zanurzyć się w różnorodnych doznaniach zapachowych, dźwiękowych, dotykowych oraz podziwiać widowiska świetlne. To kompleks siedmiu interaktywnych instalacji, które pozwalają odkrywać Singapur za pomocą zmysłów. Jednak do niektórych będziesz potrzebował zainstalowania aplikacji "ImagiNite", która umożliwia wzniesienie doświadczeń na wyższy level. Dodatkowy poziom znajdujący się nad Sensoryscape oferuje spacer, podczas którego można cieszyć się panoramicznymi widokami na miasto.



Sentosa Sensoryscape Karolina Burda INTERIA.PL

