Ile kosztują wakacje w Egipcie? Ceny lotów i hoteli

Jeśli planujesz jesienny urlop w Hurghadzie, to świetny pomysł, gdyż pogoda wciąż będzie sprzyjająca, a ceny zdecydowanie niższe niż np. te lipcowe. Koszty wakacji we wrześniu rozpoczynają się już od 3210 zł za dwie osoby. Oznacza to, że za jednego podróżnika wychodzi ok. 1605 zł (tygodniowe wakacje w pakiecie all inclusive).

Ceny na październik, póki są bardzo podobne, jednak jeśli masz tylko taką możliwość, możesz „polować” na last minute. Zakup wczasów do Egiptu na dany moment jest bardziej opłacalny finansowo z pomocą turystycznych touroperatorów, takich jak Wakacje.pl lub Travelplanet.pl. Decydując się na samodzielną podróż, możesz spotkać się z cenami transportu równowartościowymi z całymi wycieczkami z biurem podróży.

Plaża w Hurghadzie 123RF/PICSEL

Wybór hoteli w Hurghadzie jest bardzo duży, więc możesz śmiało rozglądać się za obiektami znajdującymi się w centrum miasta lub na obrzeżach. To kwestia indywidualna, jednak zazwyczaj wyznaję zasadę „im bliżej środka, tym lepiej”. Znajdujesz się wtedy w pobliżu największych atrakcji, a także możesz zaoszczędzić czas i pieniądze na transport.

Wracając do wyboru hotelu, warto zdecydować się na taki, który będzie spełniał większość twoich oczekiwań. Turyści oceniający wakacje na stronach touroperatorów dobrze wypowiadają się o obiektach takich jak: Xanadu Makadi Bay, Radisson Individuals Marina Port Ghalib, Steigenberger Al Dau Beach Resort. Są to jednak hotele o wysokim standardzie, co wiąże się z wyższą ceną. Wśród obiektów 3 i 4-gwiazdkowych znajdziesz Lemon & Soul Garden Makadi, czy też Stella Beach Resort & Spa Makadi Bay.

Moim wyborem był Bel Air Azur Resort, który będę wspominać dobrze przez długie lata. Pokoje były ładne i przestronne, wybór potraw i napojów bardzo duży, a atrakcji hotelowych w ciągu dnia i wieczorami nie było końca. Dodatkowym atutem jest to, że jest to obiekt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, więc możesz wypocząć tam w pełni bez wrzasków najmłodszych wczasowiczów. O codzienne animacje na miejscu dbają Mario i Ahmed, dzięki którym o nudzie można zapomnieć. Wybierając ten hotel, przygotuj się na poranny aqua aerobik, międzynarodowe pokazy tańca, występy wokalne, pokazy ognia oraz konkursy. Podróżując z rodziną można zdecydować się na bliźniaczy hotel Arabella Azur Resort, w którym dzieci są mile widziane.

Bel Air Azur nocą od strony plaży Karolina Burda INTERIA.PL

Czy w Egipcie jest drogo? O targowaniu, walutach, napiwkach i kosztach

Ogólnie ceny w Egipcie za pamiątki i pożywienie nie są wysokie, jednak mogą być zawyżone, zwłaszcza w hotelach i na straganach. Warto pamiętać o targowaniu się, z czym niestety nie radzę sobie najlepiej. Jednak najskuteczniejszą taktyką, jaką zaobserwowałam, jest podanie niższej ceny za dany produkt. Oczywiście sprzedawca z początku jej nie przyjmie i powie, jak wiele jest warta dana rzecz. Wtedy najlepiej powiedzieć, że ma się tylko tyle i zrezygnować. Najprawdopodobniej przejęty pracownik spróbuje cię dogonić i zgodzić się na twoją cenę. Jeśli tego nie zrobi, szukaj po prostu dalej. W większości sklepów rzeczy są do siebie podobne, jednak ich koszt może się różnić ze względu na daną lokalizację. Najlepsze produkty i ceny, na jakie natrafiłam w Hurghadzie były w centrum handlowym Cleopatra Bazar. Sklep składa się z kilku pięter, gdzie znajdziesz zabawki dla dzieci, pamiątki, perfumy, biżuterię i ubrania.

Pamiątki lepiej zakupić w Hurghadzie, a nie na lotnisku 123RF/PICSEL

Pora przejść do bardzo ważnej kwestii, czyli napiwków, których w Egipcie bardzo trudno uniknąć, zwłaszcza podczas wycieczek lub w hotelach. Oczywiście nie musisz się na to zgadzać, jednak czasem wystarczy jeden dolar zostawiony obsłudze hotelowej. Choć to tylko 4 zł i może wydawać się to niewielkim wydatkiem, to taki napiwek może mieć ogromną moc w Hurghadzie. Warto także zaopatrzyć się w jednodolarówki na złapanie taksówki, za przejażdżkę 2 km możesz zapłacić jednego dolara. Pamiętaj jednak, aby ustalić cenę, zanim wsiądziesz do auta. Bezpieczniejszą i równie tanią opcją dla obcokrajowców jest zamówienie Ubera poprzez aplikację.

Zastanawiasz się, jaką walutę zabrać ze sobą do Hurghady? Otóż nie ma tu jednej odpowiedzi. Najbardziej przydatne były dla mnie dolary, gdyż niektórzy taksówkarze nie chcieli przyjmować euro. Niekiedy przydaje się także funt egipski, którym będziesz mógł zapłacić tylko w niektórych sklepach, takich jak np. apteka w centrum miasta lub w dużych centrach handlowych. Jednak na straganach przyjmują różne waluty, kierując się zasadą „pieniądz to pieniądz”. Warto zabrać ze sobą wszystkiego po trochu, z przewagą dolarów amerykańskich.

W gotówkę zaopatrz się w Polsce

Zwiedzanie Hurghady. Poznaj smaki tego miasta

Centrum tego miasta albo się kocha, albo nienawidzi. Jest przepełnione mieszkańcami oraz turystami, na drogach panuje chaos i nie obędzie się bez nawoływania sprzedawców: „skąd jesteś?”, „dobre ceny”, „jesteś z Polski?”. Jednak jest kilka miejsc, które warto odwiedzić, takie jak największy targ z owocami, gdzie kupisz pyszności za grosze. Podczas wycieczek po centrum Hurghady w planie jest także targ rybny, jednak przygotuj się na intensywne zapachy. Dodatkowo warto udać się na świeże soki oraz nad Marinę, która opatulona jest różnorodnymi restauracjami i knajpami. Warto także wybrać się do Meczetu Al Mina, który można zwiedzić tylko rano. Wcześniej należy pokierować się do okienka, aby wypożyczyć za dolara odpowiedni strój. Jednak największe atrakcje rozpoczynają się podczas rejsów i wycieczek autokarami.

Meczet Al Mina wieczorem Karolina Burda INTERIA.PL

Orange Bay, czy nurkowanie z delfinami. Wycieczki, których nie da się wybić z głowy

Najlepszym i najpiękniejszym sposobem na spędzenie czasu w Egipcie, który głęboko zapadnie w twojej pamięci, jest wyruszenie w rejs i nurkowanie. To chyba najwspanialszy sposób na poznanie atutów Morza Czerwonego. Rafy przepełnione kolorami, stada egzotycznych rybek w tym „Nemo” i „Doris” oraz wiatr, który umila upalne dni, to coś, czego nie da się zapomnieć.

Do wyboru turystów są różnorodne atrakcje, takie jak np. nurkowanie z delfinami, jednak warto pamiętać, że nie zawsze będzie ich wiele. Podczas mojej wycieczki, widziałam może trzy. Jednak rejs już sam w sobie jest dużą atrakcją.

Ryby w Morzu Czerwonym 123RF/PICSEL

Przyjezdni cenią sobie także wyprawy na plażę Paradise i Orange Bay. Ja wybrałam się na tę drugą. Choć obie znajdują się na tej samej wyspie, każda z nich ma wyjątkowy urok. Jednak którąkolwiek byś nie wybrał, poczujesz się jak na Malediwach. Woda jest nieskazitelnie czysta, a atmosfera rozrywkowa. Taka wycieczka trwa ok. 8 godzin, więc warto wyspać się na tę wyprawę. Większość rejsów zaopatrzona jest w sprzęt i posiłki, a na dodatek organizatorzy odbierają uczestników z hoteli. Potrzebna jest wyłącznie gotówka, strój kąpielowy, ręcznik i krem z filtrem.

Orange Bay Karolina Burda INTERIA.PL

Przejdźmy do najważniejszej kwestii, czyli do kosztów. Wszystko zależy od tego, gdzie wykupuje się wycieczkę. Można skorzystać z wypraw organizowanych przez dane biuro lub kogoś miejscowego. Radzę udać się na „tamtejszą” przygodę i doświadczyć lokalnej atmosfery. Skorzystałam z usług „Wycieczki Hurghada 24 online”, które można z łatwością znaleźć na Facebooku i skontaktować się z organizatorem poprzez WhatsAppa. Mohamed, czyli koordynator biura zajmuje się opieką nad polskimi gośćmi, gdyż bardzo dobrze włada naszym językiem. Jakie są koszty za wycieczki fakultatywne za osobę dorosłą?

Orange Bay — ok. 22 dolary.

Paradise — ok. 28 dolarów.

Wyspa Hula Hula — ok. 22 dolary.

Wyspa Nemo — ok. 22 dolary.

Dom delfinów — ok. 22 dolary.

Wycieczki na pustynię — ok. 20-25 dolarów.

Zwiedzanie Kairu — od 45 do 80 dolarów.

Ceny za dzieci stanowią zazwyczaj połowę pełnego kosztu. W celu znalezienia idealnego organizatora wycieczek warto wcześniej zrobić research internetowy lub poprosić o pomoc w hotelu, gdzie na pewno też będą dysponować różnorodnymi ofertami.

Piramidy najlepiej zwiedzać w okresie jesienno-zimowym, gdy jest odrobinę chłodniej 123RF/PICSEL

Czy w Egipcie można czuć się bezpiecznie? Na co warto uważać?

Podczas tygodniowej wycieczki po Hurghadzie w żaden sposób nie czułam się zagrożona, jednak warto pamiętać, aby nie wychodzić samemu po nocach, a na imprezy najlepiej wybierać się z organizatorami hotelowymi, którzy zapewniają transportu z punktu A do punktu B.

Eksperci prawni międzynarodowego tour operatora Join UP! tłumaczą, że Egipt to kraj o bogatej historii, gdzie każdy kamień skrywa opowieść. Jednak zwiedzając miejsca poza typowymi trasami turystycznymi, należy przestrzegać pewnych zasad. Fotografowanie obiektów wojskowych, rządowych i miejsc o strategicznym znaczeniu jest zabronione. Również robienie i publikowanie zdjęć, które mogą zaszkodzić reputacji kraju, fotografowanie dzieci oraz obywateli bez ich pisemnej zgody są nielegalne. To kwestia bezpieczeństwa i respektowania prawa, a naruszenie tych przepisów może prowadzić do kar pieniężnych lub więzienia.

Zwróć uwagę na to, co fotografujesz 123RF/PICSEL

Podczas wizyt w miejscach kultu religijnego niezbędny jest odpowiedni strój. Kobiety powinny zakrywać ramiona i kolana, a mężczyźni powinni unikać krótkich spodni. Wejście do meczetu wymaga zdjęcia butów i noszenia odpowiednich ubrań, co wyraża szacunek dla lokalnych tradycji.

Miłośnicy nowoczesnych technologii powinni pamiętać, że wwożenie dronów do Egiptu wymaga wcześniejszej zgody Ministerstwa Obrony lub Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą grzywny od 5 000 do 50 000 EGP lub kara więzienia od roku do siedmiu lat.

Zamiast dronu lepiej spakuj wodoodporną kamerkę Getty Images

Podróże na własną rękę: Największa pułapka tanich lotów Karolina Burda, Karolina Burda INTERIA.PL