Włoski przysmak kojarzony z czasami PRL

W Polsce mortadela przez lata uchodziła za synonim taniej wędliny, którą kupowano z braku lepszych alternatyw.

Jednak jej prawdziwa historia sięga kuchni włoskiej, gdzie od wieków uchodzi za produkt wysokiej jakości. Tradycyjna bolońska mortadela powstaje wyłącznie z wieprzowiny, mielonej bardzo drobno i łączonej z kostkami tłuszczu, przyprawami oraz dodatkami, takimi jak ziarna pieprzu czy pistacje.

Różnica między polską a włoską wersją jest znacząca. W naszym kraju mortadela często bywała produkowana z mięsa oddzielanego mechanicznie, co obniżało jej jakość i znacząco wpływało na smak. Dziś jednak dostęp do wysokiej jakości mortadeli jest dużo łatwiejszy, dlatego warto też po nią sięgać.

Kotlety z mortadeli według Ewy Wachowicz

To jak przygotować doskonałe kotlety z mortadeli, które z powodzeniem mogłyby pojawić się na eleganckim obiedzie, pokazała Ewa Wachowicz. Restauratorka podaje je w towarzystwie ziemniaków, marchewki z groszkiem oraz jajka sadzonego - dokładnie tak, jak kiedyś serwowało się panierowany ser.

Przygotowanie kotletów jest dziecinnie proste. Potrzebujemy do tego:

4 grube plastry mortadeli (ok. 1 cm),

2 jajka,

100 g bułki tartej,

olej do smażenia.

Przygotowanie:

Mortadelę należy pokroić na dość grube krążki. Następnie wystarczy zanurzyć kawałki w roztrzepanym jajku i dokładnie obtoczyć w bułce tartej. Tak zapanierowane kotlety smażymy na dobrze rozgrzanym oleju, aż panierka zrobi się złocista i chrupiąca z obu stron.

Prawdziwa włoska mortadela to produkt wysokiej jakości, który możemy wykorzystać w kuchni na wiele sposobów Corina Daniela Obertas 123RF/PICSEL

Ewa Wachowicz ikoną polskiej kuchni

Ewa Wachowicz to jedna z najbardziej znanych polskich restauratorek i dziennikarek kulinarnych. Obecnie znana jest przede wszystkim ze swojego autorskiego programu "Ewa gotuje", dzięki któremu otrzymała miano ikony polskiej kuchni. Zarówno w programie, jak i w mediach społecznościowych Ewa Wachowicz chętnie dzieli się tajemnicami gotowania.

Oprócz tego Ewa prowadzi kultową już restaurację w Krakowie "Zalipianki".

