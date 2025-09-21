Te kotlety były hitem w czasach PRL-u. Dziś wraca do nich Ewa Wachowicz
Mortadela smażona w panierce to jedno z dań, które wielu osobom kojarzy się wyłącznie z czasami PRL-u. Była tania, łatwo dostępna i pojawiała się w kuchni w niezliczonych odsłonach - od dodatku do bigosu, po kotlety udające schabowe. Jak jednak sprawić, by proste kotlety z mortadeli stały się daniem, które zachwyca smakiem? Swoją wersję zaprezentowała Ewa Wachowicz.
Spis treści:
- Włoski przysmak kojarzony z czasami PRL
- Kotlety z mortadeli według Ewy Wachowicz
- Ewa Wachowicz ikoną polskiej kuchni
Włoski przysmak kojarzony z czasami PRL
W Polsce mortadela przez lata uchodziła za synonim taniej wędliny, którą kupowano z braku lepszych alternatyw.
Jednak jej prawdziwa historia sięga kuchni włoskiej, gdzie od wieków uchodzi za produkt wysokiej jakości. Tradycyjna bolońska mortadela powstaje wyłącznie z wieprzowiny, mielonej bardzo drobno i łączonej z kostkami tłuszczu, przyprawami oraz dodatkami, takimi jak ziarna pieprzu czy pistacje.
Różnica między polską a włoską wersją jest znacząca. W naszym kraju mortadela często bywała produkowana z mięsa oddzielanego mechanicznie, co obniżało jej jakość i znacząco wpływało na smak. Dziś jednak dostęp do wysokiej jakości mortadeli jest dużo łatwiejszy, dlatego warto też po nią sięgać.
Kotlety z mortadeli według Ewy Wachowicz
To jak przygotować doskonałe kotlety z mortadeli, które z powodzeniem mogłyby pojawić się na eleganckim obiedzie, pokazała Ewa Wachowicz. Restauratorka podaje je w towarzystwie ziemniaków, marchewki z groszkiem oraz jajka sadzonego - dokładnie tak, jak kiedyś serwowało się panierowany ser.
Przygotowanie kotletów jest dziecinnie proste. Potrzebujemy do tego:
- 4 grube plastry mortadeli (ok. 1 cm),
- 2 jajka,
- 100 g bułki tartej,
- olej do smażenia.
Przygotowanie:
Mortadelę należy pokroić na dość grube krążki. Następnie wystarczy zanurzyć kawałki w roztrzepanym jajku i dokładnie obtoczyć w bułce tartej. Tak zapanierowane kotlety smażymy na dobrze rozgrzanym oleju, aż panierka zrobi się złocista i chrupiąca z obu stron.
Ewa Wachowicz ikoną polskiej kuchni
Ewa Wachowicz to jedna z najbardziej znanych polskich restauratorek i dziennikarek kulinarnych. Obecnie znana jest przede wszystkim ze swojego autorskiego programu "Ewa gotuje", dzięki któremu otrzymała miano ikony polskiej kuchni. Zarówno w programie, jak i w mediach społecznościowych Ewa Wachowicz chętnie dzieli się tajemnicami gotowania.
Oprócz tego Ewa prowadzi kultową już restaurację w Krakowie "Zalipianki".