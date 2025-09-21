Imię, które było hitem w latach 90. Dziś powoli przechodzi do lamusa

Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Damian Popularność imienia Damian w Polsce Kiedy Damian obchodzi imieniny? Damian - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Damian Znane osoby o imieniu Damian Damian - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Damian

Imię Damian pochodzi z języka greckiego. Wzięło się od imienia bogini Damii oraz określenia oznaczającego uzdrowiciel.

Popularność imienia Damian w Polsce

Imię Damian przez wiele lat było w Polsce bardzo popularne. W 2019 roku urodziło się niemal 500 chłopców o tym imieniu. Zaś w 2023 roku już tylko 262, z czego najwięcej w województwach małopolskim i mazowieckim.

Kiedy Damian obchodzi imieniny?

Kiedy Damian obchodzi swoje święto w Polsce? Mężczyzna o tym imieniu może świętować imieniny 12 lutego, 23 lutego, 12 kwietnia, 4 maja, 14 lipca, 27 września, 26 października, lub 14 listopada.

Damian - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można mówić do mężczyzny o imieniu Damian? Oto najpopularniejsze zdrobnienia:

Damek,

Dami,

Damianek,

Damiano,

Danio,

Danek,

Maniek.

Numerologia i cechy osób o imieniu Damian

Mężczyzna o imieniu Damian to człowiek niezwykle aktywny, który lubi obstawiać przy swoim zdaniu. Cechuje go wysoka inteligencja i dobra intuicja. Wierzy w wyższe cele i idee. Jednocześnie niechętnie przyjmuje cudze koncepcje, skupiając się jedynie na tym, co sam postanowi.

Damian to numerologiczna szóstka. Jest urodzonym dyplomatą, negocjatorem, ma dobrą umiejętność szybkiego budowania relacji z innymi, choć trudniej mu je utrzymać. Mimo wszystko umie oddać się bezinteresownie ważnej sprawie, gdy w grę wchodzą sprawy związane z jego najbliższymi.

Znane osoby o imieniu Damian

W Polsce wielu jest mężczyzn o imieniu Damian, którzy zapisali się na kartach historii. Wśród nich znaleźli się:

Damian Damięcki - polski aktor teatralny,

Damian Seweryn - polski piłkarz,

Damian Stachowicz - polski kompozytor,

Damian Janikowski - polski zapaśnik,

Damian Grabowski - zawodnik MMA,

Damian Wojtaszek - polski siatkarz.

Damian - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Mężczyźni o imieniu Damian w pracy lubią wykorzystywać swoje doświadczenie życiowe. Przez to dobrze sprawdzają się na stanowiskach opartych na kontaktach z ludźmi. Cenią sobie możliwość pracy na takich pozycjach jak doradca klienta, przedstawiciel handlowy, ale również adwokat czy sędzia.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Damiana kamień księżycowy i malachit. Kolory, które mu sprzyjają to niebieski i srebrny.

