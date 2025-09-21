Imię, które było hitem w latach 90. Dziś powoli przechodzi do lamusa

Mężczyzna o tym imieniu cieszy się życiem, nie liczy z kosztami, kiedy trzeba pomóc
Mężczyźni o tym imieniu cieszą się życiem, lubią stać przy swoim zdaniu, a jednocześnie są gotowi nieść pomoc najbliższym, niezależnie od kosztów. Damian to człowiek, który najlepiej odnajduje się w pracy z ludźmi. Jakie inne cechy skrywa mężczyzna o tym imieniu?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Damian
- Popularność imienia Damian w Polsce
- Kiedy Damian obchodzi imieniny?
- Damian - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Damian
- Znane osoby o imieniu Damian
- Damian - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Damian
Imię Damian pochodzi z języka greckiego. Wzięło się od imienia bogini Damii oraz określenia oznaczającego uzdrowiciel.
Popularność imienia Damian w Polsce
Imię Damian przez wiele lat było w Polsce bardzo popularne. W 2019 roku urodziło się niemal 500 chłopców o tym imieniu. Zaś w 2023 roku już tylko 262, z czego najwięcej w województwach małopolskim i mazowieckim.
Kiedy Damian obchodzi imieniny?
Kiedy Damian obchodzi swoje święto w Polsce? Mężczyzna o tym imieniu może świętować imieniny 12 lutego, 23 lutego, 12 kwietnia, 4 maja, 14 lipca, 27 września, 26 października, lub 14 listopada.
Damian - zdrobnienia imienia
Jak inaczej można mówić do mężczyzny o imieniu Damian? Oto najpopularniejsze zdrobnienia:
- Damek,
- Dami,
- Damianek,
- Damiano,
- Danio,
- Danek,
- Maniek.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Numerologia i cechy osób o imieniu Damian
Mężczyzna o imieniu Damian to człowiek niezwykle aktywny, który lubi obstawiać przy swoim zdaniu. Cechuje go wysoka inteligencja i dobra intuicja. Wierzy w wyższe cele i idee. Jednocześnie niechętnie przyjmuje cudze koncepcje, skupiając się jedynie na tym, co sam postanowi.
Damian to numerologiczna szóstka. Jest urodzonym dyplomatą, negocjatorem, ma dobrą umiejętność szybkiego budowania relacji z innymi, choć trudniej mu je utrzymać. Mimo wszystko umie oddać się bezinteresownie ważnej sprawie, gdy w grę wchodzą sprawy związane z jego najbliższymi.
Znane osoby o imieniu Damian
W Polsce wielu jest mężczyzn o imieniu Damian, którzy zapisali się na kartach historii. Wśród nich znaleźli się:
- Damian Damięcki - polski aktor teatralny,
- Damian Seweryn - polski piłkarz,
- Damian Stachowicz - polski kompozytor,
- Damian Janikowski - polski zapaśnik,
- Damian Grabowski - zawodnik MMA,
- Damian Wojtaszek - polski siatkarz.
Damian - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Mężczyźni o imieniu Damian w pracy lubią wykorzystywać swoje doświadczenie życiowe. Przez to dobrze sprawdzają się na stanowiskach opartych na kontaktach z ludźmi. Cenią sobie możliwość pracy na takich pozycjach jak doradca klienta, przedstawiciel handlowy, ale również adwokat czy sędzia.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Damiana kamień księżycowy i malachit. Kolory, które mu sprzyjają to niebieski i srebrny.
Źródła:
1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Damian
2.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Damian&sort=
3.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54101/table?page=1&per_page=20&q=Damian&sort=