Wakacje 2022. Dlaczego warto wybrać się do Słowenii?

Słowenia niegdyś wchodziła w skład Jugosławii. Dziś uchodzi za kraj, który po rozpadzie państwa narodów południowosłowiańskich rozwinęło się najbardziej. Może się poszczycić mianem jednego z najzamożniejszych państw Europy.

Skojarzenia przychodzące na myśl o Słowenii to - zieleń i górski krajobraz. Kraj ten niemal w całości składa się z wyżyn i gór, a do tego jest pokryty lasami. Słowenia skrywa wiele ciekawych i wartych odwiedzenia miejsc. Występują tam zjawiska krasowe w tym jaskinie i rzeki, które są ciekawymi atrakcjami turystycznymi Słowenii.

Zdjęcie Na wyspę na jeziorze Bled można się dostać łodzią zwaną "Pletna" / SOPA Images / Contributor / Getty Images

Oprócz jeziora Bled, warto zobaczyć okresowe jezioro Cerknica, które powstaje po obfitych opadach. Zazwyczaj pojawia się jesienią i utrzymuje się do wiosny. W momencie napełnienia jest największym jeziorem Słowenii.

Kraj ten ze względu na ukształtowanie terenu może pochwalić się pięknymi zbiornikami wodnymi otoczonymi niesamowitymi szczytami. Jednym z górskich jezior, które warto zobaczyć na własne oczy, jest morenowe Bohinjsko. Poza tym będąc w Słowenii nie można przegapić okazji i nie zobaczyć wizytówki kraju, czyli jeziora Bled.

Perła Słowenii - jezioro Bled

Jezioro Bled od Lublany dzieli nieco ponad 50 kilometrów. Leży ono w zagłębieniu tektonicznym w Alpach Julijskich i powstało poprzez topnienie Lodowca Bohinjskiego. Woda w jeziorze Bled jest niezwykle ciepła, a jej temperatura sięga nawet 26°C. Wszystko przez znajdujące się tuż pod nim aktywne źródła termalne. Na chcących zażyć kąpieli w tym polodowcowym jeziorze czeka plaża Velika Zaka.

Jezioro Bled zachwyca, a przekona się o tym każdy, kto odwiedzi te malownicze miejsce. Na jego środku widnieje niewielka wysepka zwana Blejski Otok. Wybudowano na niej kościół pod wezwaniem Marii Panny. Stanął on na miejscu dawnej świątyni wzniesionej na cześć bogini o imieniu Živa. Otacza go bajkowy widok, więc nic dziwnego, że często jest wybierany przez młode pary na miejsce zaślubin. Do kościoła prowadzi 99 schodków, a w dniu ślubu przed Panem Młodym stoi ważne zadanie. By zapewnić szczęście w małżeństwie, musi wnieść przyszłą żonę na rękach na samą górę.

Zdjęcie Jezioro Bled leży w zagłębieniu tektonicznym w Alpach Julijskich / Frank Bienewald / Contributor / Getty Images

Dostanie się na wyspę wcale nie jest trudne. Można zarówno wynająć łódkę i samodzielnie tam dopłynąć, jak i skorzystać z usług lokalnych wioślarzy i dostać się tam łodzią zwaną "Pletna".

Wyspa słynie w całej Słowenii. Kojarzy się z nią m.in. popularny dzwon życzeń. Krąży wiele wersji legend z nim związanym. Wielu wierzy, że po uderzeniu w dzwon, spełni on ich życzenie.

Oprócz tego warto skusić się na niezapomniany spacer brzegiem jeziora i podziwianie pięknego krajobrazu z punktów widokowych. Do najpopularniejszych należy m.in. Ojstrica i Osojnica. Poza tym na szczycie nad jeziorem stoi zamek Blejski Grad. Jest on również idealnym miejscem do podziwiania piękna natury.

Wakacje w Słowenii są drogie?

Słowenia jest rozwiniętym i zamożnym krajem, który ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych. Pojawia się więc pytanie, czy Słowenia jest drogim krajem do wypoczynku. Nie da się jednoznacznie tego określić, bo w grę wchodzi wiele czynników. Ceny w restauracjach są nieco wyższe niż w Polsce, a wybierając się do Słowenii samochodem, należy wykupić winiety. Wyjazd do Słowenii nie będzie należał do najtańszych, ale widoki i górski krajobraz są tego warte. Warto jednak podkreślić, że Polskę od tego pięknego miejsca dzieli mniej więcej 10 godzin drogi.

Zdjęcie Jezioro Bled można podziwiać z punktów widokowych / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Chcąc wynająć latem dwuosobowy apartament w okolicy jeziora Bled, trzeba liczyć się z kosztem nawet ośmiu lub dziesięciu tysięcy złotych za tydzień. Wystarczy jednak nieco dokładniej przejrzeć wszystkie oferty noclegów. Mając odrobinę szczęścia, w niedalekiej okolicy Bled można znaleźć pokój dla dwóch osób za mniej więcej 2500 złotych za siedem nocy. To cena porównywalna do kosztów w polskich kurortach. Oczywiście wszystko zależy od standardu i wyposażenia.

Weekend nad jeziorem Bled w zupełności wystarczy, by zobaczyć najważniejsze atrakcje. W takiej sytuacji można znaleźć noclegi w okolicy tysiąca złotych za dwie osoby. Warto poświęcić chwilę czasu, by znaleźć najatrakcyjniejszą ofertę.

