"Wybory wygrywa się w Końskich"

Przypomnijmy, Końskie to miasto, do którego na debatę prezydencką nie zdecydował się przyjechać w 2020 r. Rafał Trzaskowski. Do dziś mówi się, że mogło to mieć wpływ na późniejszy wynik wyborów.

Od lat przy okazji wyborów parlamentarnych gmina Końskie odzwierciedla procentowy rozkład głosów całego kraju. Procenty i rozkład głosów to jedno, ale politolodzy podkreślają też, że to właśnie takie miasta, powiatowe, nieduże, pokazują prawdziwe nastroje społeczne. "Wybory wygrywa się w końskich" - słyszymy. I przegrywa się w Końskich również.

Czy Końskie to ciekawy kierunek turystyczny?

Końskie to niewielkie miasto w woj. świętokrzyskim, leżące na skraju Gór Świętokrzyskich. To miasto może pochwalić się długą historią. sięgającą średniowiecza. W XVIII i XIX w. było ważnym ośrodkiem przemysłowym - dumą Końskich były huty, kuźnie i metalurgia. Przemysł to jedno, ale najbardziej urzeka tu nieoczywista architektura i nietypowy park. Końskie słyną z dobrych wypieków, warto więc zajrzeć przy okazji do lokalnych piekarni.

Niewątpliwie jednym z kluczowych miejsc jest Park Miejski, w XIX w. uważany za jeden z piękniejszych w Polsce. Kompleks budowany był od połowy XVIII wieku przez Jana Małachowskiego na wzór zespołu w Pillnitz (okolice Drezna). Budowa głównego korpusu pałacu nigdy nie została ukończona, a zachowały się jedynie ćwierćkoliste skrzydła i pawilony. Historia nie oszczędziła tego miejsca i po wojnie teren parku został znacząco zmniejszony, co zaburzyło całą koncepcję jego założycieli. To, co możemy oglądać dziś to pozostałości pierwotnego parku.

Kompleks pałacowy w Końskich tworzą pawilony i skrzydła pałacowe - obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy oraz niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego, Oranżeria egipska, Świątynia Grecka, glorieta, altana, pozostałości muru z basztami oraz oczywiście wspaniała roślinność, w tym pomniki przyrody.

Największe zainteresowanie wzbudzają tajemniczo brzmiące "egipskie" i "greckie" nawiązania. O co chodzi?

Tzw. Egipska Oranżeria

Wygląda, jakby żywcem przeniesiono ją z jakiejś XIX-wiecznej wizji starożytnego Egiptu. Kolumny z „lotosowymi” głowicami, symbolika słońca, pionowe elementy przypominające egipskie pylony. Zbudowana w I poł. XIX w. przez architekta Franciszka Reinsteina - była częścią romantycznego założenia parkowego, łączącego motywy egzotyczne i klasyczne.

Końskie, oranżeria egipska Krzysztof Chojnacki East News

Świątynia Grecka

Kolejny „architektoniczny żart” epoki romantyzmu - stylizowana na antyczną świątynię. Z kolumnadą, klasycznym frontonem, doskonale sprawdzała się jako miejsce spacerów, spotkań towarzyskich. Dziś to piękne, melancholijne miejsce ma swój niezwykły klimat, zwłaszcza przy zachodzie słońca.

Końskie, świątynia grecka Domena publiczna materiały prasowe

Kolegiata św. Mikołaja

Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest późnogotycka kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Wojciecha, zbudowana w latach 1492-1520. Nad południowym wejściem do kolegiaty znajduje się romański tympanon z pierwszej połowy XIII wieku, będący najstarszą częścią świątyni.

Końskie - jak dojechać?

Do Końskich dojedziemy w ok. 2,5 godziny z Krakowa, ok. 3 z Rzeszowa i ok. 2 z Warszawy, jeśli w podróż udamy się samochodem. Więcej czasu zajmie nam dotarcie do Końskich autobusem. Niestety nie dojedziemy tam pociągiem.

Okolice Końskich - ciekawe miejsca

Miasto nie jest duże, więc jeśli jeszcze trochę czasu po zwiedzaniu zostanie, warto pojeździć po okolicy. A tam czeka wiele ciekawych miejsc. Zacznijmy od Sielpii Wielkiej - 10 km od Końskich, w której jest piękne jezioro i ośrodek wypoczynkowy, latem to bardzo popularne miejsce na plażowanie, pływanie rowerkami wodnymi czy na SUP-ach.

Jeśli lubisz wyprawy rowerowe czy spacery z kijkami do nordic walking, województwo świętokrzyskie będzie idealne, a w okolicach Końskich warto podjechać w okolice Czarnej Nidy i Lasów Koneckich.

