Kiedy zorganizować podróż do Tajlandii? Zwróć uwagę na termin

W Tajlandii niemal przez cały rok panują wysokie temperatury, wynoszące około 30°C, a temperatura wody utrzymuje się na podobnym poziomie, co czyni ten kraj idealnym celem dla miłośników ciepłego klimatu. Tajlandia leży w strefie klimatu zwrotnikowego monsunowego, charakteryzującego się wyraźnym podziałem na porę suchą i deszczową.

Rezerwując termin wyjazdu, warto wziąć pod uwagę region. Miejsca takie jak Phuket, Koh Phi Phi, Railay, Ko Lipe, Khao Lak czy Ko Surin najlepiej odwiedzić między grudniem a marcem. W tym czasie panuje sucha i słoneczna pogoda, a ryzyko opadów deszczu jest najmniejsze, co sprzyja plażowaniu i nurkowaniu. Jeśli planujesz podróż do Bangkoku, Ajutthaji czy Chiang Mai, idealnym okresem jest czas od listopada do kwietnia. Wtedy temperatura jest nieco bardziej umiarkowana, co sprzyja zwiedzaniu zabytków i spacerom. W rejonie Surat Thani, Ko Samui i Ko Tao najlepsze warunki pogodowe występują od kwietnia do października, kiedy deszcze są rzadsze, a woda zachwyca przejrzystością.

Warto zauważyć, że największy ruch turystyczny przypada na okres od grudnia do lutego, kiedy wielu podróżników z całego świata wybiera się do Tajlandii, by uniknąć zimy w swoich krajach. W tym czasie zaleca się wcześniejszą rezerwację noclegów, a ceny - zwłaszcza w popularnych kurortach - mogą być wyższe niż poza sezonem.

Czy w Tajlandii rzeczywiście jest tak tanio?

Choć bilety do Tajlandii nie są najtańszym wydatkiem, to jednak wiele się mówi, że koszt jedzenia na miejscu rekompensuje wszystko. Asia Jakulec na swoim podróżniczym profilu na TikToku zdradza, z jakimi cenami możemy spotkać się na miejscu. Tłumaczy, że w większości restauracji standardowo zapłacimy za posiłek od 15 do 25 zł. Jednakże wytrwali poszukiwacze niższych cen, mogą znaleźć również potrawy poniżej 10 zł w miejscach turystycznych. Napoje typu smoothie i bubble tea kosztują ok. 5-6 zł. Popularnością cieszą się lokalne targi, na których można zakupić różnorodne przekąski i przysmaki za kilka złotych. Duże tajskie lody kosztują ok. 10 zł, a naleśniki od 5 do 10 zł.

Przejdźmy zatem do cen innych atrakcji, takich jak godzinny masaż, który wyniesie nas ok. 40 zł. Natomiast transfery promem między wyspami to wydatek kilkadziesiąt zł w zależności od danej wyspy. Ceny wycieczek wahają się pomiędzy 100 a 200 zł, do których najczęściej wliczany jest też obiad. Tiktokerka wyjaśnia, że koszt pobytu w hotelach również jest niski, gdyż za noc w pokoju w obiekcie 4-gwiazdkowym ze śniadaniem płaciła ok. 200-300 zł. Za niższy standard zapłacimy oczywiście mniej.

