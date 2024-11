Pogoda zawsze tu sprzyja. Nietuzinkowa kultura i pyszne jedzenie przyciągają turystów

Deniz Rymkiewicz z eSky.pl wyjaśnia, że niemal połowa badanych osób rezerwowała w przeciągu ostatnich dwóch lat wyjazdy poza sezon, czyli w szczycie zainteresowania egzotycznymi wakacjami. Wskazuje to na coraz większą popularność tego typu podróży. Dodaje, że tak możemy uniknąć tłumów, upałów i zwiększyć komfort zwiedzania. Dodatkowo poza sezonem często można skorzystać z lepszych ofert wyjazdów i niższych cen. Jednym z topowych kierunków wybieranych przez Polaków była Azja.

Zacznijmy od Tajlandii, która ma wielu zwolenników. Nie ma się jednak czemu dziwić, od listopada do lutego występują tam najmniejsze opady, a termometry w dzień wskazują nawet 30 stopni Celsjusza. Na stronach biur podróży pojawiają się różnorodne oferty, dla przykładu w styczniu za 11 nocy i przelot możemy zapłacić ok. 3500 zł za osobę. W porównaniu do wakacji w krajach europejskich jest to stosunkowo podobna cena. Jedynym minusem jest brak wyżywienia. Jednak Azja często doceniana jest przez indywidualnych poszukiwaczy kulinarnych, gdyż często jedzenie tam kosztuje grosze. Stawiając na Tajlandię, pojawiają się oferty do Pattayi czy Bangkoku.

Sri Lanka to coraz popularniejszy kierunek wśród turystów szukających egzotycznych wakacji w przystępnych cenach. Na przykład w styczniu można znaleźć oferty na pobyt obejmujący 6 nocy ze śniadaniem w cenie około 3300 zł za osobę. Tego rodzaju propozycje są szczególnie atrakcyjne dla osób planujących wylot z Krakowa, skąd dostępne są najkorzystniejsze połączenia.

Dla osób planujących dłuższy pobyt dostępne są także opcje na 11 nocy, których koszt wynosi około 3700 zł za osobę. To czyni Sri Lankę atrakcyjną destynacją zarówno dla tych, którzy szukają krótkiego, intensywnego wypoczynku, jak i dla tych, którzy chcą spędzić więcej czasu na odkrywaniu uroków tej egzotycznej wyspy w temperaturze nawet 28 stopni Celsjusza. Bogata kultura, piękne plaże oraz różnorodna kuchnia dodatkowo zachęcają do odwiedzenia tego regionu.

Sri Lanka Getty Images

Wycieczki tańsze niż w Europie. Rodacy docenili ten region świata

Swoją szeroką ofertą przyciąga także Afryka, a przede wszystkim korzystna cenowo Tunezja. W kombinacji lot plus hotel możemy przebierać w propozycjach już od ok. 1300 zł za osobę. W cenę takiego wariantu wliczone są: 7 nocy w obiekcie 4-gwiazdkowym w Hammamet, wylot z Katowic oraz dwa posiłki. Takie oferty z łatwością znajdziemy np. na styczeń, kiedy to temperatury w dzień sięgają ok. 15 stopni Celsjusza. Jest to szczególnie sprzyjający okres dla osób, które nastawione są na aktywne zwiedzanie.

Polacy jako naród coraz bardziej zamożny i mobilny zwiedzili wiele europejskich krajów, a teraz szukają nieco innych doznań. Poza tym, przez większą część roku pogoda w kraju nie rozpieszcza, dlatego spragnieni słońca kierujemy się często do ciepłych kierunków. tłumaczy Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Tradycyjne domy w Tunezji Getty Images

Zainteresowaniem rodaków cieszy się również Maroko, które oferuje jeszcze niższe ceny, niż Tunezja. W okresie zimowym znajdziemy wycieczki nawet od 1000 zł za osobę na 7 nocy, w co wliczony jest przelot i nocleg. Najkorzystniejsze loty są obecnie z Wrocławia. Wybierając opcję z dwoma posiłkami, zapłacimy ok. 300 zł więcej.

Ciekawym, jednak droższym marzeniem Polaków jest lot na Madagaskar, gdzie w grudniu i styczniu temperatury sięgają w dzień średnio 25 stopni Celsjusza. Koszt takiej podróży wraz z hotelem rozpoczyna się od ok. 6500 zł za osobę. Co ciekawe, w przypadku niektórych obiektów, tańsze mogą się okazać noclegi na nawet 25 nocy, które w niektórych wariantach wraz z przelotem kosztują ok. 5300 zł. Warto pamiętać, że poszukiwanie wakacji to często metoda prób i błędów.



Madagaskar Getty Images

Tam Polacy lubią podróżować. To istne spełnienie marzeń

Część rodaków postanowiła zrealizować swój amerykański sen - niektórzy udają się ku północy, inni zaś ku południu. Zacznijmy zatem od tej pierwszej grupy. Sporą popularnością cieszą się Stany Zjednoczone, które są idealne na podróż objazdową. Wielu turystów decyduje się na sam przelot i różne miejsca noclegowe lub spanie w kamperze. Stany umożliwiają bardzo kreatywne zwiedzanie poszczególnych części kraju. Koszty biletów do Nowego Jorku są zróżnicowane, jednak nie należą do najtańszych. Ceny w styczniu za jedną osobę za lot w dwie strony rozpoczynają się od ok. 1800 zł. Polacy chętnie decydują się także na odwiedzenie Meksyku oraz Kuby. W przypadku podróży np. do Cancun możemy znaleźć oferty na 6 nocy wraz z przelotem już za ok. 3300 zł.

Nowy Jork Getty Images

Ameryka Południowa zachwyca różnorodnością, a kraje takie jak Peru, Wenezuela i Boliwia cieszą się rosnącą popularnością wśród turystów. Peru przyciąga ikonicznym Machu Picchu, czy jeziorem Titicaca, oferując również wyśmienitą kuchnię i bogatą kulturę Inków. Wenezuela kusi przyrodą, jak najwyższy wodospad świata Salto Ángel, malownicze wyspy Karaibów czy Park Narodowy Canaima. Boliwia zaś oczarowuje surrealistycznym Salar de Uyuni i starożytnymi ruinami Tiwanaku. To region pełen przygód, unikalnej przyrody i niezwykłych doświadczeń.

Copacabana, Bolivia Getty Images

