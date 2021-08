Gdzie Polacy spędzają wakacje?

Jeśli chodzi o kierunki, jakie najczęściej wybierają Polacy na wakacje, pandemia niewiele zmieniła. Zainteresowaniem nadal najbardziej cieszą się kraje, w których można odpocząć, opalając się na piaszczystej plaży. Do pierwszej piątki najgorętszych destynacji, podobnie jak w przedcovidowych latach, należą: Grecja, Turcja, Bułgaria, Egipt, Hiszpania. Co ciekawe, zaraz za nimi, na zaszczytnym 6. miejscu, znajduje się Polska. To duże zaskoczenie, ponieważ, jak zaznacza Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl, od 2000 roku, a wiec od momentu, gdy Traveplanet.pl sporządza analizy ruchu turystycznego, nasz kraj nie cieszył się tak dużą popularnością.

Zdjęcie Jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków jest obecnie Egipt / 123RF/PICSEL

Duży wpływ na to, jakie kierunki podróżnicze wybieramy mają obostrzenia obowiązujące w konkretnych państwach. Większość turystów traci zainteresowanie destynacją, jeśli po przylocie trzeba wykonywać testy na obecność wirusa COVID-19. Równie skutecznie zniechęca wizja kwarantanny spędzonej w hotelu. Co ciekawe, to właśnie zbyt powolne luzowanie obostrzeń spowodowało, że w 2021 roku rzadziej decydujemy się na odpoczynek w Włoszech.

Od momentu zniesienia obowiązku kwarantanny po powrocie z Turcji, popularność rezerwowania wakacji w tym kraju wzrosła w największym stopniu. Te przepisy spowodowały odwrotny efekt w wypadku Albanii a zwłaszcza Tunezji Radosław Damasiewicz

Wspomniana wygoda podróżowania bez wątpienia miała również wpływ na wzrost popularności wakacji z biurem podróży w Polsce. Żeby swobodnie przemieszczać się po kraju, niepotrzebny jest paszport covidowy. Dla wielu Polaków ma to duże znaczenie.

Zdjęcie Wakacje w sierpniu mają być znacznie droższe od lipcowych / 123RF/PICSEL

Ceny zachęcają do wyjazdu

Okazuje się, że wiele zagranicznych kurortów obniżyło cenny swoich ofert. Mimo że turystyczne państwa chcą jak najszybciej odrobić pocovidowe straty, nie zawyżyły cen. Atrakcyjne oferty kuszą i przyciągają turystów spragnionych podróżowania.

Tyle kosztowały wakacje w lipcu

Najtaniej można było odpocząć w bułgarskich miejscowościach wypoczynkowych. Tam cena 8-dniowgo pobytu wraz z przelotem zaczynała się już od 1300 złotych. Równie kuszące propozycje można było wypatrzeć w egipskich kurortach - dotychczas wybieranych przez Polaków szczególnie w miesiącach jesiennych i zimowych. Za niecałe 1500 złotych mogliśmy zarezerwować 4-gwiazdkowy hotel z wliczoną ofertą śniadaniową. Turcja podobne warunki proponowała w niewiele wyższej cenie (od 1600 złotych). Trochę drożej za osobę musieliśmy zapłacić, jeśli zdecydowaliśmy się na wakacje z biurem podróży w Grecji lub Hiszpanii (od 1750 złotych).

Zdjęcie Bułgaria kusi Polaków niskimi cenami i pięknymi widokami / 123RF/PICSEL

Wakacje w lipcu 2021 roku były średnio o kilkaset złotych tańsze o od tych w przedcovidowym 2019 roku. Różnice wynikały jednak głównie z tego, że turyści rezerwowali urlopy z dużym wyprzedzeniem, najczęściej gdy w większości państw trwał jeszcze zimowy lockdown. Wówczas oferty były szczególnie atrakcyjne i można było wiele zaoszczędzić. Te rezerwacje zaniżyły średnią. Mniej więcej w połowie czerwca, po zniesieniu obostrzeń, wiele ofert zdrożało. W konsekwencji sierpniowe wakacje najprawdopodobniej nie będą już tak korzystne dla naszych portfeli.

Takie oferty najczęściej kuszą Polaków

Polacy zdecydowanie najczęściej podróżują na wakacje samolotem. Ponad 90 proc. turystów wybiera ten sposób komunikacji. Przekonuje ich zarówno wygoda, jak i stosunkowo krótki czas podróży. Przeciętny Polak decyduje się na hotel 4-gwiazdkowy (niespełna 50 proc.). Z kolei zdecydowanie najmniej turystów odpoczywa w hostelach mających jedynie 1 gwiazdkę. Wyżywienie all inclusive interesuje około 75 proc. Polaków. Na ofertę z jedynie dwoma posiłkami (najczęściej śniadaniem i obiadokolacją) decyduje się za to kilkanaście procent podróżujących.

Zdjęcie Greckie wyspy są niezwykle urokliwe, dlatego Polacy chętnie wybierają ten kierunek / 123RF/PICSEL

Jesteśmy spragnieni luksusu?

Raport Traveplanet.pl wskazał na niezwykle interesującą kwestię. Wiele mówi się o tym, że pandemia pogorszyła sytuację ekonomiczną większości Polaków. Tymczasem prawie 1/3 turystów podczas rezerwacji wybiera hotele 5-gwiazdkowe. W 2021 roku zdecydowało się na nie już niemal 32 proc. podróżujących. Wynika z tego, że luksus i wysoki standard odpoczynku są dla nas coraz bardziej istotne.

Zdjęcie Gdyńska plaża co roku przyciąga tłumy. Polskie morze w tym roku przeżywa oblężenie turystów / 123RF/PICSEL

