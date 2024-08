Tam wypoczniesz za grosze. Najtańsze all inclusive w całej Europie

400 kilometrów piaszczystych plaż, ciepłe morze i niebywale niskie ceny. Bułgaria od lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych i to nie tylko przez Polaków. Piękne i piaszczyste plaże, ciepłe Morze Czarne, bogata oferta noclegowa, a także nieduża odległość od Polski to tylko niektóre z czynników, które zachęcają Polaków to przyjazdu w to miejsce.



Do najpopularniejszych kurortów należą m.in.: Achtopol, Nesebar, Złote Piaski, Elenite, Słoneczny Brzeg, Rawda, Święty Włas, czy też Sozopol. Wszystkie mogą pochwalić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą, atrakcyjnymi plażami, a także licznymi atrakcjami turystycznymi.



Bułgaria to bez wątpienia najtańsze miejsce w Europie na wrześniowy wypoczynek. Za tygodniowe wakacje all inclusive z przelotem dla jednej osoby zapłacimy tam minimum 1460 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na opcję z dojazdem własnym, koszt ten zmniejszy się do jedynie 750 zł za osobę.

Bułgaria od lat przyciąga polskich turystów swoimi cenami 123RF/PICSEL

Egzotyka na każdą kieszeń. Ten kierunek wraca do łask

Ciekawym i bardzo tanim kierunkiem wakacyjnym, który warto wybrać we wrześniu, jest Tunezja, która od pewnego czasu stara się odbudować swoją pozycję w branży turystycznej. Piękne plaże położone nad brzegiem Morza Śródziemnego, luksusowe hotele z basenami i piękna pogoda, również we wrześniu, przyciągają turystów jak magnes. Tunezja słynie także z bogatej kultury i zachwyca przyjeżdżających swoją egzotyką.



Najpopularniejszymi kurortami są: Nabul, Hammamet, Sousse, Monastyr czy Port el Kantaoui, i to właśnie w tych miejscach warto szukać tanich wakacji.



We wrześniu za tygodniowy pobyt w Tunezji zapłacimy minimum 1850 zł od osoby. Jest to opcja z all-inclusive oraz przelotem z Katowic. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę hotelową.

Jednym z najpopularniejszych kurortów w Tunezji jest Hammamet. 123RF/PICSEL

Wakacje na własną rękę. Idealny kierunek na wrześniowy urlop

Dla osób, które nie przepadają za wakacjami w turystycznych kurortach, a swoje wyjazdy wolą planować na własną rękę, świetnym rozwiązaniem mogą okazać się wakacje we Włoszech. Imponująca architektura, doskonała kuchnia oraz wspaniałe zabytki sprawiają, że włoskie miasta przyciągają turystów z całego świata.



We wrześniu za jedyne 134 zł w dwie strony polecimy z Katowic do Mediolanu oraz do Wenecji. Niewiele więcej, bo około 160 zł w dwie strony będą kosztować nas bilety na trasach:



Poznań - Wenecja

Kraków - Wenecja

Kraków - Mediolan

Wrocław - Mediolan

Kraków - Triest

Katowice - Forli

We wrześniu we Włoszech możemy spodziewać się nie tylko nieco mniejszych tłumów, ale również niższej temperatury. Niestety w porównaniu do innych kierunków wakacyjnych we Włoszech niemal przez cały rok musimy spodziewać się wysokich cen za noclegi. Przykładowo za pokój dla dwóch osób w Mediolanie zapłacimy minimum 270 zł za noc. Jest to jednak opcja ze wspólną łazienką oraz oceną 5/10. Z kolei za wygodny pokój z łazienką w centrum Mediolanu zapłacimy już prawie 700 zł.



Jeśli też szukamy tańszego wyżywienia, warto zajrzeć do osterii, czyli mniej formalnych lokali, w których spróbujemy lokalnego i często domowego jedzenia. Zanim jednak zajmiemy stolik, warto sprawdzić, czy w danym miejscu stołują się lokalni mieszkańcy, czy jednak turyści. Niestety zazwyczaj miejsca, które są popularne wśród zagranicznych odwiedzających, są dużo droższe, co rzadko kiedy idzie z jakością serwowanych dań.

Do popularnego włoskiego miasta dolecimy za jedyne 134 zł w dwie strony 123RF/PICSEL

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne