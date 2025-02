Tani wakacyjny raj znosi wizy dla Polaków. W tym kraju żyje się za bezcen

Wietnam od lat przyciąga turystów niskimi cenami zakwaterowania, jedzenia i atrakcji. Choć loty do tego azjatyckiego kraju nie należą do najtańszych, to na miejscu możemy podróżować za grosze. Już wkrótce Wietnam stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla Polaków, którzy będą mogli odwiedzać go na nowych, korzystniejszych zasadach wizowych. Istnieje jednak pewien haczyk.