Tanie jak... nocleg w Zakopanem. Górale tną ceny na długi weekend

Ciepła i słoneczna jesień zachęca do spędzania wolnego czasu w górach. W pierwszy weekend listopadowy do Zakopanego przyjechało sporo turystów, co było pewnym zaskoczeniem. - Dawniej ludzie jeździli na groby, dziś wolą pochodzić po górach albo Krupówkach - mówi w rozmowie z Interią pan Władysław, zakopiański przedsiębiorca. Górale liczą, że długi weekend z 11 listopada będzie równie udany, choć tłumów się nie spodziewają.

- Pogoda jest bardzo ładna, dlatego bardzo dużo gości było na Wszystkich Świętych - mówi w rozmowie z Interią Emilia Glista z agencji zajmującej się obsługą obiektów turystycznych. - Turyści, którzy mogli pozwolić sobie tylko na jeden długi weekend, teraz nie przyjadą - tłumaczy. Ci, którzy zdecydują się spędzenie wolnego czasu na Podhalu, za nocleg zapłacą mniej niż w zeszłym roku.

- Mamy ceny około 20-30 procent niższe w porównaniu do ubiegłego roku- przyznaje w rozmowie z Interią pan Władysław, który wynajmuje domki w Zakopanem. - Rynek to wymusza. Jest mniej turystów a więcej miejsc noclegowych. Gdzie się nie spojrzy, tam budują nowe domki, apartamenty. Powstają jak grzyby po deszczu. Tylko w Kościelisku naliczyłem ostatnio kilkanaście nowych obiektów. To jakieś wariactwo. Już teraz jest dużo więcej noclegów niż turystów. Niedługo całkiem przestanie się opłacać ten biznes - dodaje.

- Przybywa i kwater, i gości, natomiast jest różna dynamika tego wzrostu- tłumaczy Emilia Glista z agencji zajmującej się obsługą obiektów turystycznych. - Gości, z roku na rok, biorąc pod uwagę całe Podhale, przybywa około pięciu punktów procentowych, natomiast kwater zdecydowanie więcej. W niektórych miejscowościach ten przyrost wynosi nawet około 20-30 procent rok do roku. Te dynamiki się rozjeżdżają, kwater przybywa szybciej niż gości. - dodaje.

To sprawia, że górale zmuszeni są do obniżania cen za wynajem. - Ceny na długi listopadowy weekend są faktycznie niższe. W ubiegłym roku ceny bardzo mocno rosły, bo było bardzo duże zainteresowanie. Im wyższy popyt tym cena bardziej rośnie - tłumaczy Emilia Glista.

Ceny za nocleg w Zakopanem i okolicznych miejscowościach różnią się w zależności od lokalizacji i standardu. - Mamy taki przekrój różnych możliwości, że każdy znajdzie coś dla siebie, i z małym portfelem i z bardzo zasobnym - mówi Emilia Glista. - Całkiem komfortowy nocleg, w przypadku pokoi, znajdziemy już poniżej 200 zł za dobę za 2 osoby. Jeżeli chodzi o apartamenty, ceny zaczynają się od 300 zł w górę. Wysokiej klasy apartamenty, domki i hotele, to tutaj mówimy już o cenach podchodzących nawet do 1000 zł za dobę. - dodaje.

Największa atrakcja w Tatrach znów otwarta

Na tatrzańskich szlakach, mimo ładnej pogody, mogą panować trudne warunki. Dzień jest bardzo krótki a nocne przymrozki powodują, że pojawiają się oblodzenia. Należy pamiętać, że jeszcze do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się od zmierzchu do świtu po wszystkich szlakach turystycznych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na Słowacji, do 31 maja, zamknięte są szlaki powyżej schronisk.

Planując wycieczkę w góry o tej porze roku należy dobrze się przygotować. Ciepła kurtka, rękawiczki i czapka to teraz podstawa ubioru w góry. W plecaku powinny znaleźć się też raczki, ciepła herbata i zapas jedzenia. Tatrzański Park Narodowy poinformował o ponownym otwarciu Jaskini Raptawickiej oraz czarno znakowanego szlaku. Szlak był zamknięty z powodu zagrożenia, które stworzył obryw skalny. Warto także pamiętać, że do 26 kwietnia zamknięta jest Jaskinia Mroźna. To z uwagi na ochronę nietoperzy.

Jest też dobra informacja dla turystów odwiedzających Zakopane. Jedna z największych tatrzańskich atrakcji znów będzie otwarta. Kolejka na Kasprowy Wierch, po przeglądzie technicznym, jest gotowa na nowy sezon. W listopadzie będzie kursować od 8 rano do 16, należy pamiętać, że ostatni wjazd odbywa się o godzinie 14.

Idealna pogoda na wędrówkę

Bardzo dobre informacje dla turystów wybierających się na Podhale ma kierownik Instytutu Meteorologicznego na Równi Krupowej i Wysokogórskiego Obserwatorium na Kasprowym Wierchu. - Będzie wymarzona pogoda na wędrowanie po górach - mówi w rozmowie z Interią Paweł Parzuchowski. - Im wyżej, tym lepiej. W Tatrach Wysokich będzie pięknie. Przez cały długi weekend będzie dominować słońce i temperatura dodatnia.

- Pojawi się inwersja, czyli na Podhalu będzie chłodniej, w nocy przymrozki i miejscami mgły, natomiast wysoko w Tatrach będzie pięknie i ciepło. Temperatura na Podhalu będzie się utrzymywać w okolicach 10 stopni, w Tatrach około 5-6 stopni - dodaje kierownik Instytutu Meteorologicznego na Równi Krupowej i Wysokogórskiego Obserwatorium na Kasprowym Wierchu.

