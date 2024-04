- Od 2020 roku to już tradycja, że sezon wiosenno-letni na Wawelu otwieramy zaproszeniem do Ogrodów Królewskich, gdzie prezentujemy rzeźby artystów XX i XXI wieku - mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

To jednak nie koniec niespodzianek. Po raz pierwszy w historii zwiedzający będą mogli przejść do ogrodów tajemniczym przejściem. Do tej pory trasa wiodąca z dziedzińca arkadowego przez sień studzienną na taras, z którego rozpościera się widok na Kraków, była niedostępna.

Ogrody Królewskie można zwiedzać do 29 września. Od kwietnia do czerwca i we wrześniu są czynne w godzinach 9.00 - 17.00, a w lipcu i sierpniu od 9.00 do 18.00.