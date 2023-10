“Turystyczny strzał w dziesiątkę”. Muszyna Zdrój zyskała nową, okazałą atrakcję

Od początku października tłumy turystów ściągają do Muszyny. Wszystko dlatego, że dla odwiedzających udostępniono nową atrakcję — średniowieczny zamek, który do tej pory stanowił ruinę. Turyści powinni się jednak pospieszyć. Do 14 października można zwiedzić zamek zupełnie za darmo.

Zdjęcie W Małopolsce udostępniono nową atrakcję dla zwiedzających / Marian Zubrzycki / Forum/Albin Marciniak/East News / Agencja FORUM