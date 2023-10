Spis treści: 01 "Mała Szwajcaria" w sercu Pienin. Idealne miejsce na odpoczynek na łonie natury

02 Zachwycająca architektura miasta

03 Uzdrowisko Szczawnica. Sanatorim i wody lecznicze

04 Atrakcje turystyczne Szczawnicy. To miejsce zachwyci turystów o każdej porze roku

"Mała Szwajcaria" w sercu Pienin. Idealne miejsce na odpoczynek na łonie natury

Szczawnica to nieduże i malownicze miasto uzdrowiskowe, położone w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Leży w pięknej dolinie Grajcarka, czyli prawobrzeżnego dopływu Dunajca.

Nazwa pochodzi od kwaśnych wód, które górale nazywają szczawami. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi jeszcze z 1413 roku. Dopiero w XIX wieku miasto przeżyło dynamiczny rozwój. Wszystko za sprawą Józefa Szalay, który jest uznawany za twórcę słynnego uzdrowiska. To on wzniósł tam pierwsze pensjonaty i restauracje, a także urządził Park Górny, sprowadzając do niego rzadkie okazy drzew.

Około 2/3 obszaru miasta stanowią lasy, które sprawiają, że Szczawnica to przytulne miejsce o niebywałym klimacie. Dookoła niej wznoszą się piękne górskie zbocza porośnięte bujną zielenią. Szczawnica to idealne miejsce dla kuracjuszy, którzy odwiedzają ją z myślą o odpoczynku na łonie natury.

Zdjęcie Szczawnica to niebywale urokliwe miasteczko, które przyciąga turystów niezależnie od sezonu / Jan Wlodarczyk/East News / East News

Zachwycająca architektura miasta

Tym, co szczególnie zachwyca turystów w Szczawnicy, jest architektura miasta. Zabytkowe budynki z niebywałymi drewnianymi detalami, otoczone bujnymi lasami sprawiają, że poczujemy się tam jak w alpejskiej wiosce.

W Szczawnicy za czasów Józefa Szalaya wzniesiono liczne wille, w tym zabytkową "Holenderkę", w której obecnie znajduje się Muzeum Historii Uzdrowiska. Możemy w nim podziwiać liczne eksponaty będące zapisem dziejów tego miejsca.

Zdjęcie W Szczawnicy wybudowano liczne wille, które nadają jej niebywałego klimatu / Krzysztof Chojnacki/East News / East News

Uzdrowisko Szczawnica. Sanatorim i wody lecznicze

Szczawnica znana jest przede wszystkim wśród kuracjuszy, którzy chętnie odwiedzają tam sanatorium "Inhalatorium". Posiada ono szeroką bazę zabiegową, w tym komory pneumatyczne służące do leczenia chorób płuc.

Turyści chętnie odwiedzają również Pijalnię Wód Leczniczych, znajdującą się w stylowym "Domu nad zdrojami", czyli pięknej zabytkowej willi, która stała się jednym z najważniejszych symboli miasta.

Zdjęcie Willa "Dom nad zdrojami" to jeden z symboli miasta /123RF/PICSEL

Dzięki specyficznemu mikroklimatowi i obecności źródeł wód mineralnych, miasto wyspecjalizowało się w leczeniu chorób dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i dróg moczowych, a także schorzeń narządów ruchu czytamy na stronie Szczawnicy.

Atrakcje turystyczne Szczawnicy. To miejsce zachwyci turystów o każdej porze roku

Wiosną, latem, a także jesienią Szczawnica przyciąga miłośników wędrówek, którzy przyjeżdżają, aby przespacerować się jedną z najpiękniejszych tras pieszych w Polsce, czyli Drogą Pienińską. Biegnie ona ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru, wzdłuż Przełomu Dunajca i liczy 9 km. Duża jej część przebiega po stronie słowackiej. Dużą atrakcją dla turystów jest bliskość Dunajca, a także widok na imponującą Sokolicę.

Zdjęcie Droga Pienińska jest szczególnie malownicza / Albin Marciniak/East News / East News

Na turystów nastawionych na aktywny wypoczynek czeka tam również rezerwat przyrody Biała Woda, w którym możemy podziwiać charakterystyczne progi skalne oraz wodospady, a także szlak, o długości niemal 10 km prowadzący na Trzy Korony. Jesienią, gdy liście przybierają kolory złota, ognistej czerwieni czy pomarańczy, miejsca te są szczególnie zachwycające.

Zarówno rodziny z dziećmi, jak i kuracjusze i turyści w każdym wieku mogą wybrać się na spacer do wodospadu Zaskalnik. Trasa, która do niego prowadzi, nie jest szczególnie wymagająca, jednak schodząc do wodospadu, trzeba uważać na wystające z ziemi gałęzie drzew. Na miejscu turyści mogą delektować się wspaniałym widokiem i przyjemnym szumem wody, organizując piknik w pobliskim miejscu piknikowym.

Z kolei zimą Szczawnica to doskonałe miejsce dla miłośników białego szaleństwa. W mieście znajdują się wyciągi narciarskie, a także trasy zjazdowe dla początkujących oraz zaawansowanych narciarzy. Tych drugich z pewnością zachwyci położona niedaleko trasa zjazdowa o nazwie Palenica II, o długości niemal dwóch kilometrów.