Nadmorska miejscowość na każdą porę roku

Łeba to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem. Położona jest na Wybrzeżu Słowińskim, między jeziorami Łebsko i Sarbsko. Leży tuż nad rzekami Łeba i Chełst. Mimo że miasto słynie przede wszystkim z pięknych letnich kąpielisk, Łeba ma wiele do zaoferowania turystom odwiedzającym ją jesienią. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku, pasjonatów wędkarstwa, a także zapaleńców sportów wodnych takich jak windsurfing, kitesurfing czy też żeglarstwo.

Dlaczego warto odwiedzić Łebę jesienią?

Podobnie, jak w wielu nadmorskich miejscowościach, w Łebie jesienią panuje niepowtarzalna atmosfera, która sprzyja relaksowi. Z zatłoczonego i hałaśliwego kurortu zmienia się w oazę spokoju — po sezonie Łeba jest nie do poznania.

Mniejsze zainteresowanie turystów jesiennym wypoczynkiem nad morzem przekłada się również na niższe ceny w miejscach noclegowych, a nawet restauracjach.

Wczesną jesienią wciąż możemy liczyć na dobrą pogodę w Łebie, i mimo że nie jest to już najlepszy czas na kąpiele w morzu, wrzesień i październik to idealna pora na długie spacery po plaży przy akompaniamencie szumu fal i śpiewu ptaków. Pamiętajmy, że to właśnie jesienią w powietrzu odnotowujemy dużo większe stężenie jodu niż latem, a jako że nadmorski klimat sprzyja dbaniu o kondycję fizyczną, jesienią warto spędzić wolny czas na świeżym powietrzu, ciesząc się ostatnimi ciepłymi promieniami słońca.

Łeba to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Wyjątkowy mikroklimat i warunki naturalne, które jesienią nabierają nowych walorów, sprawiają, że zarówno spacery, jak i przejażdżki rowerowe stają się dużo przyjemniejsze.

Łeba - atrakcje w sezonie jesiennym. Co warto zobaczyć?

Plaża w Łebie niejednokrotnie znalazła się w gronie najbardziej docenianych plaż nad Bałtykiem i to nie tylko przez Polaków. Latem tego roku znalazła się w rankingu dziennika "Die Welt" dotyczącego najpiękniejszych polskich plaż. Przemówiły za tym przede wszystkim ruchome wydmy, które są jedną z największych atrakcji Słowińskiego Parku Narodowego. Jesienią i zimą, zwłaszcza gdy wieje silny wiatr przemieszczają się, tworząc dla spacerowiczów niesamowity pokaz wirującego piasku.

Zdjęcie Łebska plaża jest szeroka, czysta i malownicza / 123RF/PICSEL

W samym mieście warto spędzić trochę czasu w porcie z przystanią jachtową i nabrzeżem rybackim. Turyści odwiedzający to miejsce jeszcze we wrześniu, mogą wybrać się w krótki rejs po morzu, organizowany przez jednostki wycieczkowe.

Dla fanów wystaw, muzeów i nietuzinkowych atrakcji Łeba ma kilka propozycji. Pierwszą z nich jest Muzeum Motyli, które jest dość wyjątkowe w skali naszego kraju. Wystawa obejmuje ponad 3000 motyli z całego świata. Kolekcja została zebrana przez rodzinę, która z pasji, przez pokolenia zajmowała się kolekcjonowaniem najróżniejszych okazów z całego świata. Inną propozycją jest illuzeum, czyli interaktywna wystawa poświęcona złudzeniom optycznym. To miejsce idealne zarówno dla par, jak i rodzin z dziećmi.

Z kolei miłośnicy historii i zabytków mogą zobaczyć tam barokowy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1683 roku, pozostałości murów gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XIV wieku, a także stare domki rybackie nad kanałem portowym i przy głównej ulicy miasta.

Zdjęcie Nie tylko dzieci z pewnością zachwyci niezwykła kolekcja w Muzeum Motyli w Łebie. / 123RF/PICSEL

