​Urlop w mieście? Wybierz się na miejską plażę

Przed pandemią bardzo popularnym pomysłem na wypoczynek był tzw. city break, czyli weekendowy wyjazd do dużego miasta w celu zwiedzania i zabawy. W sezonie 2021 ta forma spędzania wolnego czasu znów staje się modna. Jeżeli więc decydujemy się na taką formę krótkiego urlopu lub po prostu jesteśmy stałymi mieszkańcami, warto sprawdzić, jakie plaże miejskie mają nam do zaoferowania polskie metropolie. W czasie gorących dni będzie to świetny sposób na szybki relaks.

Kraków

W Krakowie popularnym kąpieliskiem są Bagry, znajdujące się zaledwie kilka kilometrów od ścisłego centrum. Niektórzy dopatrują się nawet podobieństwa do Zanzibaru. Znajdziemy tam strzeżone kąpielisko, przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego i boiska. Do użytku Krakowian i turystów w lipcu 2021 roku została udostępniona nowa plaża Bagry Wschód.



Reklama

- Jesteśmy dosłownie na ostatniej prostej, we wrześniu będą wszystkie prace zakończone, natomiast biorąc pod uwagę temperatury w najbliższych dniach, obostrzenia, które nas obowiązują, zachowywanie dystansu, postanowiliśmy wcześniej otworzyć samą plażę, dzięki czemu mieszkańcy mają już do dyspozycji nie jedną plażę na Bagrach, ale dwie duże plaże. Co powoduje, że trochę mniej jest ścisku, szczególnie dla osób zażywających tej kąpieli słonecznej, bo to jest chyba najważniejsze - informował Piotr Kempf, dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.



Kolejną atrakcyjną lokalizacją jest także zupełnie nowy sztuczny staw w Parku Lotników Polskich na Czyżynach. Powstał on w grudniu 2020 roku pomiędzy Tauron Areną Kraków a Ogrodem Doświadczeń. Nie jest on kąpieliskiem, ale z pewnością oferuje wspaniałe warunki do wypoczynku. Kolor wody w stawie w Parku Lotników przywodzi na myśl przepiękne akweny Zanzibaru! Niezaprzeczalnie jest to dodatkowa wizualna atrakcja!



Instagram Post

- Chcemy, by staw był swoistym rezerwuarem wody, która może być również wykorzystywana do podlewania roślin, ale z drugiej strony będzie oazą przyrody. Cały staw będzie w dużym stopniu porośnięty roślinnością wodną. Myślę, że będzie to miejsce bytowania ptactwa, a przy okazji miejsce do spokojnego wypoczynku krakowian - powiedział Piotr Kempf.

Warszawa

W stolicy ogromnym powodzeniem cieszą się bulwary nad Wisłą, gdzie latem ściągają tłumy. To doskonałe miejsce, by spotkać się z przyjaciółmi, a także pospacerować brzegiem rzeki. Plaż miejskich w Warszawie znajdziemy kilka. Przy zabytkowym moście księcia Józefa Poniatowskiego zlokalizowana jest jedna z piękniejszych - Poniatówka. Natomiast po odwiedzinach w Ogrodzie Zoologicznym warto udać się na plażę Rusałka, z której rozciąga się widok na Stare Miasto.



Instagram Post

Wrocław

Morskie Oko to nie tylko atrakcja turystyczna polskich gór, ale i nazwa jednego z najpopularniejszych i zarazem najstarszych kąpielisk we Wrocławiu. Znajduje się blisko centrum i oferuje trzy strzeżone sektory dla pływaków. W okolicy ulicy Wejherowskiej znajduje się największa sztuczna plaża w Polsce - to aż 15 tys. metrów kwadratowych, na których możemy plażować i wypoczywać, a także grać w siatkówkę i inne gry.

Olsztyn

To miasto słynne ze swoich jezior - w granicach miasta znajduje się ich aż szesnaście! Nad jeziorem Ukiel znajdziemy piękną miejską plażę. Znajduje się tutaj pięć kąpielisk, plac zabaw i pomosty, które oferują piękne widoki. Ukiel nazywane jest także jeziorem Krzywym, gdyż jego linia brzegowa różnorodna, a przez to tworzy piękne półwyspy i zatoczki.



Instagram Post

Poznań

W Poznaniu z pewnością warto udać się nad Jezioro Maltańskie, gdzie na letników czeka strzeżone kąpielisko i dwie plaże - piaszczysta i trawiasta. Tutaj też znajdziemy siłownię pod gołym niebem, boiska do siatkówki, punkty gastronomiczne i wiele ścieżek rowerowych.



Lublin

Lublinianie i odwiedzający miasto turyści tradycyjnie udają się nad Zalew Zemborzycki leżący w granicach miasta. W 2021 roku władze miasta zapowiedziały, że rozpoczynają inwestycję mającą na celu powstanie plaży miejskiej z prawdziwego zdarzenia nad Bystrzycą, w okolicach ulicy Medalionów.

Sopot

Któż nie zna słynnego sopockiego mola? Znajduje się ono na uznawanej za jedną z najpiękniejszych nadmorskich plaż Polski. Na plaży miejskiej Sopotu znajdziemy wiele restauracji, barów i wypożyczalnie sprzętów wodnych, a także bardzo często, tłumy innych turystów.



Instagram Post

***

Zobacz również:

Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia na Androida »

"Lampiony nieszczęścia" nad Władysławowem. Miasto bije na alarm!



Tak wygląda "polski Dubaj" To największa taka plaża w Europie