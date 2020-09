W Chorwacji, jesienią, nie ma czasu na nudę

Kajaki w wydaniu, jakiego jeszcze nie znacie? Rowerowa wyprawa w księżycowej scenerii? Lot widokowy na pokładzie balonu albo odrzutowca? W Chorwacji nie sposób się nudzić! Przygotowaliśmy dla Was kilka pomysłów, które wypełnią pobyt w Chorwacji najlepszymi emocjami, czasami nawet z dodatkiem adrenaliny.

W Chorwacji jest mnóstwo miejsc, które możemy podziwiać z perspektywy kajaków

Wiosłuj, surfuj, ciesz się morzem

Dla nas, Polaków, kajaki to przede wszystkim rzeki i jeziora. Czas więc zasmakować kajakarstwa morskiego. Łagodne i ciepłe wody Adriatyku zapewniają w Chorwacji znakomite warunki, by spróbować tej ekscytującej przygody.

Gdzie wybrać się na kajak? Wśród polecanych miejsc są np. Wyspy Elafickie - Lopud i Šipan czy Lokrum, z ukrytymi jaskiniami czy zatokami, do których można dostać się jedynie od strony morza.

Można opłynąć kajakiem wyspę Brač albo powiosłować po Zatoce Zatońskiej. A może wybrać obszary chronione, jak Brijuni na Istrii czy archipelag Kornati z Parkiem Krajobrazowym Telašćica? W tym ostatnim można też spróbować emocjonujących skoków do morza z wysokich skał (cliff jumping), które sprawiają wrażenie, jakby wyrastały wprost z morza.

W Chorwacji wybór miejsc dla kajakarstwa morskiego jest w zasadzie nieograniczony. Malownicza wyspa Mljet kusi nie tylko świetnymi warunkami do uprawaiania tej dyscypliny. W tamtejszej zatoce Polače można spróbować swego rodzaju spaceru po wodzie - na desce SUP, zbliżonej do surfingowej, tyle że bez żagla.

A skoro o surfingu mowa, to jego miłośnikom możemy polecić takie miejsca, jak na przykład Viganj na Pelješcu, Bol na Braču albo Medulin na Istrii. Warto jednak podkreślić, że warunki do uprawiania surfingu można znaleźć również w śródlądowej części Chorwacji. Surferzy coraz bardziej cenią sobie np. Bajersko Jezero w okolicach miejscowości Fužine (region Gorski Kotar).



Ciesz się rowerową przygodą

Zejdźmy jednak z powrotem na ziemię. Ale bez obaw - w Chorwacji nuda nam nie grozi. Co powiecie na rowerową wyprawę? Najpierw wymagającą naprawdę sporego wysiłku przy podjeździe, później dostarczającą mnóstwa emocji podczas szalonego zjazdu w dół?

Mowa o "klasyku" wśród chorwackich tras rowerowych - Sveti Jure, najwyższym szczycie masywu Biokovo. To nie tylko wyzwanie kondycyjne oraz próba odwagi, ale również okazja do podziwiania niesamowitych widoków na rozciągającą się u podnóża Riwierę Makarską.

Spragnionym niezwykłych wrażeń na dwóch kółkach można polecić wyspę Pag. Przez surowy skalisty krajobraz i brak roślinności można odnieść wrażenie, jakby jechało się po Księżycu. A za wysiłek na rowerze, można nagrodzić się morską kąpielą w jednej z malowniczych zatoczek albo degustacją znakomitych serów z Pagu.

Rowerzyści pokochali wyspę Pag

W tym roku warto się wybrać do Rijeki - Europejskiej Stolicy Kultury 2020. Kto będzie już pełen kulturalnych wrażeń i chciałby wyskoczyć dla relaksu na rowerową wycieczkę, może wybrać się na miejscową trasę rowerową. Liczy 63 km i prowadzi przez atrakcje dookoła miasta, a na trasie można podziwiać różnorodność krajobrazów - od górskich po nadmorskie.



Chorwacja jest bardzo atrakcyjna także jesienią

Zobacz to z lotu ptaka

Marzycie, aby na własne oczy zobaczyć wszystkie te miejsca w Chorwacji, która na zdjęciach lotniczych (lub tych wykonanych z drona) robią tak wielkie wrażenie? Wystarczy zapamiętać określenie "panoramski let" (lot widokowy) i rozejrzeć się za propozycjami podniebnych wycieczek.

A może wybierzecie lot balonem nad Zagrzebiem i malowniczymi zamkami regionu Hrvatske Zagorje, które z góry prezentują się wprost oszałamiająco?

Albo rzut oka z turystycznego samolotu na Osijek i Slawonię, z wijącą się w dole wstęgą Dunaju oraz bezkresną zieleń Parku Krajobrazowego Kopački Rit?

Kto spędza czas na Istrii, może wybrać lot wzdłuż brzegów półwyspu, aż po Zatokę Kvarner i wyspy Cres oraz Krk. Uwaga wypatrujcie delfinów w błękitnych wodach Adriatyku. Zupełnie wyjątkowa propozycja czeka na Was w Čakovcu - lot widokowy na pokładzie wojskowego samolotu odrzutowego.