W którym państwie żyje się najlepiej?

Trzeci rok z rzędu Finlandia znalazła się na szczycie listy, jako najszczęśliwszy kraj na świecie, na drugim miejscu znalazła się Dania, a następnie Szwajcaria. Które miejsce zajęła Polska?

Nasz kraj uplasował się na 43. miejscu, spadając o trzy pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym.



Podczas gdy ocenianie szczęścia wydaje się dziwne w czasie panującej pandemii, redaktorzy raportu wskazują, że trudne czasy mogą w rzeczywistości zwiększyć szczęście.



- Globalna pandemia stwarza ogromne ryzyko dla niektórych głównych czynników zapewniających dobre samopoczucie, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia i dochodów - wyjaśniają redaktorzy.



- Jak wykazały wcześniejsze badania nad trzęsieniami ziemi, powodziami, tsunami, a nawet kryzysami gospodarczymi, społeczeństwo o wysokim zaufaniu dość naturalnie szuka i znajduje sposoby współpracy, aby naprawić szkody i odbudować lepsze życie. Doprowadziło to z czasem do zaskakującego wzrostu szczęścia w wyniku katastrof. Ludzie są mile zaskoczeni gotowością swoich sąsiadów i instytucji do współpracy w pomaganiu sobie nawzajem. Zapewnia to większe poczucie przynależności i dumę z tego, co udało im się osiągnąć dzięki łagodzeniu skutków. Zyski te są czasami wystarczająco duże, aby zrekompensować straty materialne - piszą redaktorzy.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znajdują się kolejno następujące kraje: Finlandia, Dania, Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Holandia, Szwecja, Nowa Zelandia, Luksemburg, Austria.

W raporcie jeden z rozdziałów poświęcono już dziś można powiedzieć, fenomenowi krajów nordyckich.