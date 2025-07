Co to jest Maesil‑cha?

Chociaż maesil-cha nazywana jest "herbatą", nie zawiera liści herbaty . To raczej napar owocowy, który może być podawany jako napój rozgrzewający w chłodne dni lub jako orzeźwiająca lemoniada w upalne lato. Jest ceniony zarówno za smak, jak i za właściwości zdrowotne. W Korei wierzy się, że maesil-cha wspomaga trawienie, łagodzi objawy przeziębienia, a nawet pomaga w walce ze zmęczeniem . Jest to napój uniwersalny - pity zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, w domach, kawiarniach czy restauracjach.

Do przygotowania maesil-cheong, czyli bazy do herbaty, wystarczy zaledwie kilka składników:

Słój o pojemności około 3-5 litrów umyj gorącą wodą z mydłem, a następnie wyparz go wrzątkiem. Możesz także przetrzeć wnętrze słoja czystą szmatką nasączoną niewielką ilością alkoholu, aby dodatkowo go zdezynfekować. Upewnij się, że jest całkowicie suchy przed rozpoczęciem układania składników.

Proces maceracji trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy . Po około 90-120 dniach syrop jest już gotowy do użycia, ale im dłużej leżakuje (nawet do roku), tym głębszy i bardziej złożony staje się jego smak. W tym czasie cukier całkowicie rozpuści się w sokach śliwki, tworząc gęsty, złocisty syrop.

W zimnej wersji maesil-cha do wysokiej szklanki wlewa się 2-3 łyżeczki maesil-cheong, które następnie rozcieńcza się zimną wodą źródlaną lub gazowaną , w proporcji około 1:8, choć smak można dostosować, dodając więcej syropu dla intensywniejszej słodyczy. Do tego kilka kostek lodu, oraz plasterek cytryny lub pomarańczy.

W idealnych warunkach - czyli gdy maesil-cheong został przygotowany z zachowaniem higieny, przelany do sterylnych, wyparzonych butelek i przechowywany w lodówce w temperaturze 0-5°C - syrop może wytrzymać od 1 do 3 lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej . Wysoka zawartość cukru oraz naturalna kwasowość śliwek maesil tworzą środowisko, które hamuje rozwój bakterii i drobnoustrojów. W Korei nie jest rzadkością, że rodziny przechowują maesil-cheong przez 2-3 lata , traktując go jak cenny zasób, który z czasem nabiera głębszego, bardziej złożonego smaku.

W trakcie leżakowania syrop może stawać się ciemniejszy, a jego aromat ewoluuje w stronę miodowych, karmelowych nut . W tradycyjnych domach, szczególnie na obszarach wiejskich, takich jak Gyeongsang czy Jeolla, starsze partie syropu są często używane do specjalnych okazji lub jako składnik leczniczy, np. do przygotowania ciepłej maesil-cha na przeziębienie.

Eksperymenty z polskimi śliwkami, takimi jak węgierki czy mirabelki, są możliwe, ale smak będzie łagodniejszy, bardziej przypominający kompot niż oryginalny maesil-cha. Niektórzy próbują z zielonymi morelami, lecz dla Koreańczyków taki napój to już nie to samo.

Owoc Prunus mume zawiera kwas cytrynowy, chlorogenowy i ferulowy oraz flawonoidy o właściwościach przeciwutleniających. Badanie opublikowane w Food Science and Biotechnology (2019) wykazało, że ekstrakt z maesil działa przeciwbakteryjnie wobec patogenów pokarmowych, takich jak Helicobacter pylori , odpowiedzialnych za stany zapalne żołądka i wrzody . To potwierdza tradycyjne zastosowanie maesil-cha jako wsparcia dla układu trawiennego. Badania sugerują również, że śliwki maesil mają hepatoprotekcyjne właściwości. W NutraIngredients-USA (2016) wykazano, że suplementacja ekstraktem z Prunus mume obniża poziomy enzymów wątrobowych (AST, ALT, GGT), wspierając zdrowie wątroby i redukując stres oksydacyjny.

Ciekawym aspektem popularności maesil-cha jest jej rola w globalnym rozprzestrzenianiu się koreańskiej kultury, zwanej Hallyu (Koreańska Fala). Wraz z boomem na koreańskie dramy, K-pop i kuchnię, maesil-cha zyskała uznanie za granicą, pojawiając się w azjatyckich marketach i na stołach miłośników Korei na całym świecie. W serialach takich jak Crash Landing on You czy Hospital Playlist bohaterowie często popijają maesil-cha, co dodatkowo wzmacnia jej wizerunek jako ikonicznego napoju. Co ciekawe, w Korei istnieje tradycja wysyłania butelek domowego maesil-cheong krewnym za granicą, szczególnie tym, którzy tęsknią za domowymi smakami.