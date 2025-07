Nagietek - można powiedzieć, że to roślina do zadań specjalnych. Nagietkowi przypisuje się właściwości zdrowotne i kosmetyczne. Jego kwiaty, które mienią się żółciami, pomarańczami lub kolorami kremowi, bardzo szybko rosną. Tak naprawdę, można raz je zasadzić, a one swoją trwałością mogą co roku odrastać, o ile zapewni się im odpowiednie warunki. Nagietek bardzo szybko rośnie: jeśli zasiejemy nasiona w sierpniu, zdążą jeszcze w tym samym roku ukazać się w pełnej krasie.

Aster chiński - co prawda, nie jest spokrewniony z astrami, jednak gwiazdosz (tak też jest nazywany) świetnie się sprawdzi na sierpniowej rabacie. Wystarczy zasiać go w żyznej glebie i w nasłonecznionym miejscu, a szybko wzejdzie i zakwitnie. Pełne kwiaty przyjmują różne barwy: niebieskie, fioletowe, czerwony, żółte, pomarańczowe lub białe. Co więcej, aster chiński bądź gwiazdosz, występuje w wielu odmianach, więc to doskonała okazja, by je łączyć i uzyskać ciekawy, różnorodny efekt wizualny.