W Polsce jest jezioro, które wygląda, jak rajska wyspa

W województwie podlaskim, w Puszczy Augustowskiej, znajduje się jezioro, które wygląda niczym wyspa koralowa na Oceanie Spokojnym. Światło na ten cud natury rzuciła na swoim Instagramie Martyna Wojciechowska.

Zdjęcie O pięknie Jeziora Płaskiego napisała Martyna Wojciechowska /Instagram

Podróżniczka te miejsca oznacza hasztagiem #zwiedzamlokalnie. Tym razem poświęciła uwagę jezioru Płaskiemu. Bynajmniej nie chodzi o bardziej znane jezioro Płaskie, które stanowi część Jezioraka na Pojezierzu Iławskim.

- Czy wam też ten widok kojarzy się z egzotycznymi wyspami? A to Jezioro Płaskie w Polsce, a dokładnie w Puszczy Augustowskiej (niedaleko Mikaszówki). Widziane z lotu ptaka robi naprawdę wrażenie! Ktoś z Was zna to miejsce? A może mamy tu kogoś z tamtejszych okolic? Dajcie znać, co jeszcze koniecznie trzeba tam zobaczyć! Polska wciąż ma wiele miejsc do odkrycia! - pisze Martyna Wojciechowska.

Oryginalny zbiornik wodny ma owalny kształt. W środku ma ciemnogranatową barwę, a dookoła mieni się różnymi odcieniami błękitu i zieleni.

Z perspektywy drona wygląda niczym soczewka albo atol. Z kolei znajdujące się obok jezioro Krejwelanek z lotu ptaka przypomina wijącego się węża.

Jezioro Płaskie schowane jest wśród drzew i z perspektywy ziemi nie robi już takiego wrażenia. Oba zbiorniki są elementem krajobrazu polodowcowego.

