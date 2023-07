Błogi relaks jest już na horyzoncie. Wystarczy jedynie odebrać walizkę z luku, a wtedy można już zupełnie zatopić się w atmosferze upragnionego urlopu. A wtedy - zaskoczenie. Na taśmie pojawia się zupełnie zniszczony bagaż, który nijak nie przypomina tego, który nadawaliśmy przed podróżą. Nierzadko zdarza się również, że pasażer otrzymuje od obsługi lotniska informację o zgubieniu jego bagażu. Wtedy już tylko o krok od prawdziwego wybuchu.

Ile wynosi odszkodowanie za zagubiony bagaż?

Zgodnie z prawami pasażera, jeśli bagaż rejestrowany zostanie przez przewoźnika zgubiony, uszkodzony lub dostarczony z opóźnieniem, jego właścicielowi przysługuje odszkodowanie o maksymalnej wartości 1,3 tys. euro.

Sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej, jeśli uszkodzenie wynika z zaniedbania właściciela lub ewentualnej wady bagażu. Wówczas nie można liczyć na żadną rekompensatę. Chcąc więc oszczędzić nieco czasu i nerwów podczas batalii z przewoźnikiem, warto tuż przed odprawą sięgnąć po telefon. Ten prosty trik może uratować wakacje.

Zniszczony bagaż rejestrowany. Prosty trik może uratować wakacje

Każdorazowo przed podróżą warto dmuchać na zimne. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub zagubienia naszego bagażu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć dosadny dowód na to, jak walizka wyglądała na lotnisku, z którego wybieraliśmy się w podróż.

W tym celu przed odprawą warto wykonać dokładne zdjęcia walizki lub najzwyczajniej nagrać krótkie wideo. Wówczas posiadacz bagażu, w przypadku jakichkolwiek zniszczeń, będzie mógł łatwo udowodnić, że to nie on jest za nie odpowiedzialny.

Prosty trik szybko stał się hitem TikToka. "Zawsze nagrywam swoją walizkę przed odprawą na lotnisku. Tak na wszelki wypadek" - dzieli się swoim patentem jedna z użytkowniczek aplikacji.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Ja też to zrobiłam w zeszłym roku i to mnie uratowało... mój bagaż zniknął na pięć dni, więc nagrany przeze mnie film był bardzo pomocny!", "Robię to za każdym razem, odkąd mój bagaż został skradziony, a ubezpieczyciel poprosił mnie o zdjęcie mojej torby", "Nauczyłem się tego na własnej skórze... Mój bagaż został zepsuty, ale nie mogę żądać odszkodowania, bo nie mam żadnych dowodów" - piszą internauci.

Ekspert radzi: "Pomoże określić gdzie i kiedy doszło do uszkodzenia"

"Zawsze warto zrobić zdjęcia swoich rzeczy przed podróżą, ponieważ pomoże to zidentyfikować bagaż w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Zdjęcia przed i po dostarczą również ubezpieczycielowi dowód rozmiaru szkód powstałych podczas transportu" - tłumaczy w rozmowie z MailOnline Travel Angela Dove, ekspert ds. ubezpieczeń podróżnych.

Wykonanie zdjęcia lub krótkiego nagrania zajmie nam tylko chwilę, a może oszczędzić sporo nerwów.