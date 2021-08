W tych miejscach we Włoszech nie spotkasz tłumów wczasowiczów

Podróże

Włochy to piąty najczęściej odwiedzany kraj na świecie, zatem gdy sezon rozkwita tam w pełni trudno o znalezienie ustronnego skrawka plaży, gdzie można odpocząć bez zgiełku i tłumu. Nie jest to jednak niemożliwe, bowiem jest tam kilka nadmorskich perełek, w których można się zaszyć i cieszyć spokojem. Żeby trafić do tych uroczych miejsc, trzeba tylko zboczyć z utartych szlaków.

Zdjęcie San Fruttuoso, mała zatoczka, do której można dotrzeć łodzią z Portofino / 123RF/PICSEL